中秋節快到了

除了送親朋好友柚子跟月餅&蛋黃酥之外

我覺得挑選品質好又好喝的茶

也是種很不錯的選擇

今天來介紹泊軒茶飲咖啡專賣店

他們家除了有自家的手搖飲

對於咖啡以及茶葉也是相當的專業

目前泊軒已經有內用服務囉~~

但為了能好好款待每一位客人

採預約制

想要買茶葉可以到泊軒先喝看看

喜歡再把它帶回家~~

這種服務真的太貼心了~~

不然帶回去喝不習慣真的是傷荷包呢~

點我看短片介紹

當天老闆現泡好幾款茶給我們試喝

除了可以喝現到新鮮的現泡茶之外

還能做成冷泡茶

在這種炎熱的天氣裡也能體驗到好喝的茶飲

老闆說他習慣第一，二泡都一起沖

現在許多茶行可能為了創新

會把傳統的泡茶之道漸漸不見了

不過老闆還是堅持傳統的沖泡模式

唯有這樣才能喝到最新鮮最自然的品茶

這裡茶葉的總類還滿多

以及產地都來自不同的地方

其中我最喜歡的是奇艷

他來自尼泊爾

帶來清新的花香以及淡雅的果香

就像是一場文化之旅

讓你在品茶的同時

感受到尼泊爾獨特的魅力

來這品茶可以跟老闆聊天聊地

可以一起分享彼此的故事

當作是朋友輕鬆地聊天

也能暢聊茶葉以及咖啡的知識

覺得來這跟老闆一邊品茶一邊聊天

真的也得到許多從未了解的冷知識

還有老闆獨特的見解

中秋即將到來

如果對茶葉或是咖啡有興趣

可以跟老闆預約時間來個品茶小旅噢！