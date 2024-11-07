中秋節快到了
除了送親朋好友柚子跟月餅&蛋黃酥之外
我覺得挑選品質好又好喝的茶
也是種很不錯的選擇
今天來介紹泊軒茶飲咖啡專賣店
他們家除了有自家的手搖飲
對於咖啡以及茶葉也是相當的專業
目前泊軒已經有內用服務囉~~
但為了能好好款待每一位客人
採預約制
想要買茶葉可以到泊軒先喝看看
喜歡再把它帶回家~~
這種服務真的太貼心了~~
不然帶回去喝不習慣真的是傷荷包呢~
當天老闆現泡好幾款茶給我們試喝
除了可以喝現到新鮮的現泡茶之外
還能做成冷泡茶
在這種炎熱的天氣裡也能體驗到好喝的茶飲
老闆說他習慣第一，二泡都一起沖
現在許多茶行可能為了創新
會把傳統的泡茶之道漸漸不見了
不過老闆還是堅持傳統的沖泡模式
唯有這樣才能喝到最新鮮最自然的品茶
這裡茶葉的總類還滿多
以及產地都來自不同的地方
其中我最喜歡的是奇艷
他來自尼泊爾
帶來清新的花香以及淡雅的果香
就像是一場文化之旅
讓你在品茶的同時
感受到尼泊爾獨特的魅力
來這品茶可以跟老闆聊天聊地
可以一起分享彼此的故事
當作是朋友輕鬆地聊天
也能暢聊茶葉以及咖啡的知識
覺得來這跟老闆一邊品茶一邊聊天
真的也得到許多從未了解的冷知識
還有老闆獨特的見解
中秋即將到來
如果對茶葉或是咖啡有興趣
可以跟老闆預約時間來個品茶小旅噢！