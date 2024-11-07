位於南投魚池鄉，日月潭旁的
【日月灣民宿】
房間乾淨舒適、寬敞明亮，
有大片的窗景可欣賞日月潭的秀麗美景，
後院旁就是環潭步道，
可以散步或騎腳踏車欣賞潭畔風光，
是來日月潭旅遊住宿的好選擇。
#南投住宿 日月潭飯店
【日月潭日月灣民宿】
- 地址：南投縣魚池鄉中山路435號(對面有停車場)
- 電話： 0919-005697
- 官網：https://sunmoonbay.ego.tw/
- FB：日月灣民宿
- 訂房優惠：日月潭日月灣民宿
【日月灣民宿 交通方式】
▼自行開車
- 國道三號：霧峰系統併入國道六號→於愛蘭出口下交流道→左轉進入中山路四段→右轉進入中潭公路→依指標往魚池方向前進→抵達日月潭後右轉往水社碼頭前進→抵達「日月潭‧日月灣民宿」
▼大眾交通工具
- 公車：搭乘前往日月潭水社遊客中心班車→於日月潭下車後改步行抵達→「日月潭‧日月灣民宿」
- 火車：台中火車站→轉乘前往日月潭水社遊客中心班車→於日月潭下車後改步行抵達→「日月潭‧日月灣民宿」
- 高鐵：台中高鐵站→轉乘前往日月潭水社遊客中心班車→於日月潭下車後改步行抵達→「日月潭‧日月灣民宿」
▼接待大廳
- 進房時間：下午03:00以後
- 退房時間：上午11:00以前
▼【湖景雙人房】
我們今日入住的是位於5樓的
「湖景雙人房」
一大床，空間寬敞明亮，裝潢優雅清新，
有大片的窗景可看日月潭的景色。
(▶️訂房優惠：日月潭日月灣民宿)
▼沙發區
坐在這裡休息，
喝杯咖啡看風景，超愜意！
▼設有液晶電視、化妝桌。
▼放有瓶裝水、熱水壺、茶包、咖啡包，
還有提供小餅乾，超貼心。
(▶️訂房優惠：日月潭日月灣民宿)
▼乾溼分離的衛浴設備，
空間很寬敞。
▼閒暇時刻，
看看夜景也別有一番風味！
▼天氣好的時候，
還可以直接在房間裡看日出，
或是下樓騎腳踏車環湖，
真切的感受日月潭的美景。
(▶️訂房優惠：日月潭日月灣民宿)
▼餐廳(1樓)
住宿有提供現做早餐，
因坐位數不多，需先預約用餐時間。
▼面對著日月潭湖景，
享用美味早餐，心情超美麗。
《蛋寶543》
這一次來到南投日月潭旅遊住宿
【日月潭日月灣民宿】
整體的住房感覺很不錯呢！
(▶️訂房優惠：日月潭日月灣民宿)
房間乾淨整潔明亮，
還有大片的窗景可看日月潭的景色，
讓人一入住就只想待在房間，不想出門了~
而且，走下樓就是環潭步道，
散步或騎腳踏車都很方便，
是來日月潭旅遊住宿的好選擇，
推薦給大家！❤️
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