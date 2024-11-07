位於南投魚池鄉，日月潭旁的

【日月灣民宿】

房間乾淨舒適、寬敞明亮，

有大片的窗景可欣賞日月潭的秀麗美景，

後院旁就是環潭步道，

可以散步或騎腳踏車欣賞潭畔風光，

是來日月潭旅遊住宿的好選擇。

#南投住宿 日月潭飯店

【日月灣民宿 交通方式】

▼自行開車

國道三號：霧峰系統併入國道六號→於愛蘭出口下交流道→左轉進入中山路四段→右轉進入中潭公路→依指標往魚池方向前進→抵達日月潭後右轉往水社碼頭前進→抵達「日月潭‧日月灣民宿」

▼大眾交通工具

公車：搭乘前往日月潭水社遊客中心班車→於日月潭下車後改步行抵達→「日月潭‧日月灣民宿」

火車：台中火車站→轉乘前往日月潭水社遊客中心班車→於日月潭下車後改步行抵達→「日月潭‧日月灣民宿」

高鐵：台中高鐵站→轉乘前往日月潭水社遊客中心班車→於日月潭下車後改步行抵達→「日月潭‧日月灣民宿」

▼接待大廳

進房時間：下午03:00以後

退房時間：上午11:00以前

▼【湖景雙人房】

我們今日入住的是位於5樓的

「湖景雙人房」

一大床，空間寬敞明亮，裝潢優雅清新，

有大片的窗景可看日月潭的景色。

(▶️訂房優惠：日月潭日月灣民宿)

▼沙發區

坐在這裡休息，

喝杯咖啡看風景，超愜意！

▼設有液晶電視、化妝桌。

▼放有瓶裝水、熱水壺、茶包、咖啡包，

還有提供小餅乾，超貼心。

(▶️訂房優惠：日月潭日月灣民宿)

▼乾溼分離的衛浴設備，

空間很寬敞。

▼閒暇時刻，

看看夜景也別有一番風味！

▼天氣好的時候，

還可以直接在房間裡看日出，

或是下樓騎腳踏車環湖，

真切的感受日月潭的美景。

(▶️訂房優惠：日月潭日月灣民宿)

▼餐廳(1樓)

住宿有提供現做早餐，

因坐位數不多，需先預約用餐時間。

▼面對著日月潭湖景，

享用美味早餐，心情超美麗。

《蛋寶543》

這一次來到南投日月潭旅遊住宿

【日月潭日月灣民宿】

整體的住房感覺很不錯呢！

(▶️訂房優惠：日月潭日月灣民宿)

房間乾淨整潔明亮，

還有大片的窗景可看日月潭的景色，

讓人一入住就只想待在房間，不想出門了~

而且，走下樓就是環潭步道，

散步或騎腳踏車都很方便，

是來日月潭旅遊住宿的好選擇，

推薦給大家！❤️

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