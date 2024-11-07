趁著暑假尾聲，帶著孩子們來宜蘭旅遊，安排住宿是位於宜蘭市區，

全新開幕的「宜蘭東旅」，地址為宜蘭市神農路二段55號，

飯店走的是日式侘寂風X清水模風格，鄰近新月廣場、火車站，

旁邊還有寶雅跟奕順軒可以買伴手禮，吃喝逛買～超方便，

飯店還是寵物友善住宿，提供5間專屬寵物友善房型，帶毛小孩旅遊，完全沒問題哦！

宜蘭東旅外觀為低調簡約的侘寂風，個性、冷峻又帶點小清新，

水泥粉光成清水模風格牆面，灰磚搭配落地窗，看來獨樹一格，

溫馨提醒：飯店目前沒有設置停車場，若是前來住宿，可將車停到附近停車格或停車場唷！

飯店一樓為千歲月足體養生館，提供指壓及按摩服務，來住宿若有時間，

也可安排體驗，放鬆身心一番哦！宜蘭東旅的Check in大廳設置在二樓，

搭乘電梯可直達，其餘樓層皆須掃瞄QR-Code才能抵達，安全有保障！

二樓公共空間，非常寬敞，自然灰搭配米白沙發，木質調裝潢及溫暖的黃燈，

讓人感覺溫馨又有質感，綠色網美花牆，讓整體多了點生機，提供給房客拍照打卡。

跟櫃台辦理入住手續完成後，手機隨即收到簡訊，原來是飯店沒有實體房卡，

採用最新的QR-Code掃瞄，就能進房，也太方便了吧！這樣就不怕忘記帶房卡啦～

經典家庭房

晚上入住的是位於八樓的四人家庭房型，木製塌塌米裝潢上，

擺放了兩張進口五段式獨立筒床組，灰色床單被套，搭配羽絨被及羽絨枕，

看起來柔軟舒適，灰白色牆面，工業風房門及日式和風竹捲簾陪襯，

搭配竹木製桌椅，再再展現了侘寂風的樸質簡約、自然禪風的住宿風格。

房間內配有液晶電視，木製桌是書桌、化妝台二合一設計，

檯面上擺放了礦泉水、茶包、快煮壺、杯具，還有小冰箱可以使用。

一進房，孩子們就把帶來的糧食，拿出來當下午茶，媽媽我則是泡起了茶來喝，

再看看窗外的宜蘭市景，感覺整個人都放鬆起來了呢！孩子們還自備了Switch電動，

與電視連線後，就開始遊戲刷副本～對了！飯店的電視有Netflix、Disney+，

可以看追劇電影，還有youtube可以觀看唷！整個就是窩在房間吹冷氣，

就完全不想出門呀！晚餐可以叫外送，附近還有很多小吃店家，有夠方便～

房內掛衣區設有全身鏡，亦提供衛生拖鞋可以使用，衛浴空間採乾溼分離設計，

獨立式淋浴間，水量大又足，洗起來很舒爽，馬桶則是免治馬桶，設備好新穎呢！

飯店提供洗髮精、沐浴乳、牙刷組、棉花棒、盥洗袋、毛巾、浴巾和吹風機，

盥洗備品一應俱全，帶著換洗衣服就可以前來住宿了呀！超方便的啦！

這次住宿宜蘭東旅搭配一泊二食：宵夜和早餐，宵夜每天晚上8:00～10:00間，

均有免費提供宵夜喔！！飯店的餐廳走的是工業風搭配日式侘寂風格，清爽自然。

宵夜時段，餐檯上擺放了關東煮、包子、烤地瓜、茶葉蛋、冰淇淋和多種飲品，

愛吃什麼就夾來吃吧！儘管吃過晚餐，但面對美食誘惑，還是忍不住夾了食物來吃，

全家吃吃喝喝，邊吃邊聊天，愜意享受這美好的宜蘭之旅，真是開心啊！！

早餐部份，提供的是每人一組套餐，有咖哩雞肉和破布子蒸魚可選擇，

主餐搭配米飯、豆芽菜、蒜苗鴨賞、醃漬蘿蔔、水煮蛋、味噌湯和水果，

另外餐檯上的飲品、麥片和冰淇淋，採自助式的，通通自由取用哦！！

餐點精緻又美味，讓我們補充滿滿活力，繼續往下個旅途前進啦～～

後記：

宜蘭東旅是最新日式仛寂風飯店，亦是寵物友善住宿，帶毛小孩來完全沒問題，

位於熱鬧的宜蘭市區，新月廣場及奕順軒就在旁邊，吃喝買逛超方便，

搭配一泊二食，附贈宵夜和早餐，而且價格不貴，CP值好高唷！！

宜蘭東旅 - 寵物友善飯店|Hotel East Yilan

電話：03-932-1239

地址：宜蘭縣宜蘭市神農路二段55號

官網：