桃園年度盛會莫過於桃園地景藝術節，從2013年就開辦到現在，每年都吸引不少人前往，2024桃園地景藝術節分為上龜山、下龜山兩大展區共23件藝術作品，12場社區小旅行、18組藝術表演等活動，包括受矚目的嘻哈搖滾團體—火星混蛋、人氣高流量樂團—狂美交響管樂團、獲獎無數閃耀國際—虎劇團、以及明華園藝術家族—大地華園劇團等，眾多展覽、活動種類豐富多元，無論是裝置藝術、光雕秀還是小旅行、藝術表演，就是要讓旅客在藝術的洗禮中感受龜山的獨特魅力～～

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2024桃園地景藝術節｜活動接駁車(假日營運)／公車

2024桃園地景藝術節活動期間假日有交通接駁車可搭乘，除了「桃園火車站」及「長庚醫院轉運站」雙向對開，中間分別停靠「憲光二村、中正公園、桃捷A7體育大學站、桃園酒廠」等站之外，亦有「迴龍捷運站」到「新莊迴龍站-A7體育大學站」雙向對開接駁車唷～～

活動接駁車 / (假日營運) 接駁日期：9/14(六)、15(日)、17(二) 、21(六)、22(日)、28(六)、29(日) 營運時間：09：00-21：40，9/22(日)配合路跑活動發車時間為11：00 班次：

【Ａ龜山線】：每30分鐘/班（實際時間視現場狀況而定） 【Ｂ迴龍線】：每30分鐘/班（實際時間視現場狀況而定） 行車路徑（雙向對開）

【Ａ龜山線】：長庚醫院轉運站→桃園酒廠→桃捷A7體育大學站→體育大學志清湖→中正公園→憲光二村→桃園火車站後站 【Ｂ迴龍線】 迴龍捷運站←→機捷A7體育大學站

公車

桃園酒廠：1212/1211支線/786/858公車（公賣局站） 體育大學：三重客運967（台北市政府-長庚大學）、桃園客運202（體育大學-工四工業區） 、桃園客運5065（桃園-體育大學）、三重客運603（長庚大學-丹鳳捷運站）

憲光二村：桃園火車站前站搭乘桃園客運 137 公車，於大同路口站下車（步行約5分鐘）

中正公園：桃園火車站前站搭乘5063公車到「陸光三村」下車（步行約2分鐘）

2024桃園地景藝術節｜活動地點

桃園地景藝術節一直是必拍的IG打卡點，今年以「迴。龜」為核心理念，主題「迴．龜」除呼應龜山丘陵地形，也有「龜」諧音「歸」代表匯聚人群之意，希望讓「藝術川流。歸聚桃源」打造桃園「人文藝術之谷」，更邀請許多國內外知名藝術家，創造每個獨具意義的地景藝術，活動期間每周假日還有創意市集，以及各種音樂、馬戲、戲劇表演，增添了桃園地景節的豐富性，到了晚上結合燈光投影更有另一番美景!!

2024年桃園地景藝術節將龜山化身為一座戶外藝術走廊，透過多樣的藝術形式，讓遊客徜徉於自然與創意之間，展區從上龜山：長庚醫院轉運站、桃園酒廠、桃捷A8長庚醫院站、福容桃園機捷A8店、桃捷A7、體育大學站，到下龜山：中正公園、憲光二村、眷村故事館，共有12件地景藝術作品、6件社區共創作品、3件既有的公共藝術作品、1件光雕地景藝術作品及1件企業響應作品等23件藝術品讓大家一次拍個夠！！

體育大學

國立體育大學腹地相當廣大，有一個大湖泊坐落於校區內，還有大草坪及棒球場、足球場，超適合帶小朋友們前來玩耍，趁著桃園地景藝術節來將上龜山的展場串成一日遊吧!!

一進到體育大學就會看到志清湖，許多人假日前來都在這裡欣賞美景，沿著湖畔步道行走，相當的怡然自得~~

在湖畔的另一頭有間土地公面，桃園地景藝術節的裝置藝術就位於土地公旁的大草坪上，來到體育大學也能到土地公廟拜拜及餵魚唷!!

在草坪上有三個色彩繽紛又可愛的水管小怪，兩大一小的家庭成員促成了「家庭日」的裝置藝術，使用藍色、紅色、橘色水管製作的互動聲學裝置，讓小朋友們可以透過觸手末端說話和聆聽聲音，也可以促近親子間的關係~

來自Moradavaga藝術團隊的創意巧思讓裝置藝術活潑中帶點搞怪，長長的觸手延伸到樹上，讓整個藝術品延伸到各方位，同時又有集結在一起的凝聚力，可以透過音傳遞原理達到寓教於樂的效果唷~

運用六種色彩鮮豔的呼拉圈連結在一起，作品《重新連結》透過拆解與串接，將整片草坪打造成色彩繽紛的大型藝術裝置，搭配著藍天白雲，整個草坪都是我的遊樂場!!

呼拉圈連成一大片的裝置藝術不僅壯觀，更是圓圈、線條和空間的延伸，讓人好想跳進這繽紛的色彩中，感受著兒時童趣的夢幻世界!!

鬼頭健吾老師透過將全民熟知的健身器材轉變為網美打卡點真的超厲害的，國立體育大學這片如同彩虹落入凡間，舉起雙手就能觸摸到這夢幻的幸福，一定要來拍照!!

作品《榮譽光環》位於足球場前廣場，一旁就是足球場及圖書館，由5支會各自轉動的燈光動力裝置所組成，五個圓環以奧運會徽作為配色，象徵著運動界的最高榮譽~~

夜晚《榮譽光環》還會發光呢，藝術家王量創作以奧運會徽為元素的動力裝置，代表著對於運動家的尊重及致敬~~放在運動場上也時時刻刻提醒的運動員爭取最高榮譽~

足球場前的廣場一到假日也是滿滿的運動人潮，許多父母帶著小孩前來運動，這裡車子無法進入，因此相當安全，適合打羽球、滑板、踢足球等各式運動~~

桃園酒廠

除了國立體育大學之外，沿著桃園菸酒廠、桃園捷運A7體育大學站、A8長庚醫院站以及長庚轉運站、福容桃園機捷A8店都有裝置藝術～～可以從國立體育大學開始，一路走訪各個藝術點，感受現代交通便利與藝術結合的奇妙旅程！！

桃園酒廠是主要展場，《可以微醺》的裝置藝術就在桃園酒廠大門口管理室，酒瓶傾倒出濃醇的酒液順著建築潺潺流下，讓人聞著味道也能感受到微醺之感!!酒廠內還有眾多裝置藝術，以及活動期間的表演會場，趁著假日趕緊來桃園酒廠逛逛吧~~

桃園捷運A7體育大學站

藝術家邱杰森、莫珊嵐是用鷹架及PVC伸縮管作為創作媒材，以龍的身軀蜿蜒變化為設計靈感，由鷹架搭建出「光之龍耀」，創造出一棵充滿象徵意義的大樹。鷹架這結構象徵著城市發展的脈絡與支撐，樹狀結構則是由PVC伸縮管組成，象徵著這些秩序中自由自在穿梭的力量，最終成長為一棵茂盛的大樹。

《龍騰樹》位於桃園捷運A7體育大學站１號出口，夜晚一走出來就可以看到充滿夢幻色彩的龍騰樹，閃閃發光的龍騰樹擁有彩色燈光超吸睛～

PVC伸縮管做出大樹的樣貌好有創意，夜晚透過燈光效果更有不同的氛圍，為走出 A7體育大學站的旅人提供庇護及照耀的亮點～

桃園捷運A8長庚醫院站

捷運A8長庚醫院站也有兩個裝置藝術，還未走進捷運車站就發現了一樓壁面有個閃亮亮的裝置藝術，讓人忍不住多看了兩眼，除了結合了「移動」與「色彩」等元素，還有個隱藏的功能唷！！

《G2G》是由台灣藝術家耿傑生所創，《G2G》是good to go的縮寫，有著「準備好了出發」的意思，用輪胎紋路、鐵軌形狀拼成指紋的圖案，作品中還設置五個手機充電站，可讓旅人短暫的充電後繼續下一段旅程～～

超顯眼的指紋作品亮麗又有特色，感覺就像是大大的手機螢幕須用指紋才能解鎖，超酷的，給他一個大大的讚！！上面還有五個手機充電座唷，手機沒電時也可以來這裡補充電力~~

位於桃園捷運A8長庚醫院站二樓票閘門廣場上，藝術家周柏慶、何昆瀚的作品《五線譜上的彩虹》結合動力機械與自然光線，將大自然中的彩虹色彩融入五線譜之中，讓音樂及色彩交織出動人的樂章~~

福容桃園機捷A8店

福容桃園機捷A8店還有可愛的自由飛鳥的裝置藝術，有經過也可以來拍照唷！

2024桃園地景藝術節｜展覽表演

9/14(六)節目表

地點：桃園酒廠

17:00-18:00：狂美交響管樂團

19:00-20:30：世界冠軍科技馬戲秀

9/15(日)節目表

地點：桃園酒廠/壽山巖觀音寺

16:00-17:00：汲音交響管樂團

19:00-21:00：大地華園劇團



9/21(六)節目表

地點：桃園酒廠

15:00-16:00：軒宇樂集

19:00-21:00：舞鈴劇場

9/22(日)節目表

地點：桃園酒廠

15:00-16:00：混障綜藝團

16:00-17:30：嘻哈搖滾

9/28(六)節目表

地點：桃園酒廠

14:00-15:00：《時光眷念音樂會》李明德、南方二重奏、凃佩岑

9/29(日)節目表

地點：桃園酒廠

15:00-16:00：《微醺爵士》董舜文爵士樂團、Skyline 天際線融合爵士樂團

1600-17300：《療癒音樂》Oneness聲波療癒樂團、DizLike女子樂團

2024桃園地景藝術節不僅是一次視覺的饗宴，更是一場與龜山自然、人文深度融合的體驗。快帶著相機，來龜山捕捉這23件藝術作品每一個動人瞬間！

～2024桃園地景藝術節—「迴龜」～

活動地點：桃園酒廠、桃園機場捷運A7及A8站、福容桃園機捷A8店、長庚轉運站、體育大學、憲光二村、眷村故事館、中正公園

活動日期：113年9月13日至29日，共17天