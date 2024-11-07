日本的中部國際機場是進入日本中部地區的門戶
也因為最近的大城市是名古屋
所以也有人稱為名古屋機場（但是千萬別跟名古屋另一個機場搞混）
這次從中部國際機場直奔高山當然要選經濟實惠的方式
本篇依次介紹機場往高山交通方式，新特麗亞套票，搭乘時間線
並沒有直達車直接從機場到高山
都需要額外的轉乘
也就有從名古屋轉乘和岐阜轉乘兩種
從名古屋出發還可以分成轉乘ＪＲ火車（較貴）
和高速巴士（較便宜）
新特麗亞套票包含從機場到岐阜的名鐵電車
還有從岐阜火車站（步行兩分鐘）到高速巴士站轉乘巴士到高山的巴士票
販賣地點就在中部國際機場國內航廈的2樓
這裡的工作人員雖然不會中文
不過已經有中文的搭乘說明
每個班次要如何銜接也已經幫忙匡出
一次買齊所有票券又規劃好時間
對於不想出錯的自助旅行者來說很方便
承接從台灣虎航早上搭來
最好的時間就如同以上從機場13:47出發
然橫預計下午17:18到達高山
約需3.5個小時抵達
首先一定要注意的是要到Terminal 1才是購買的地方
所以從虎航下機入境後一定要搭乘接駁巴士或是步行到這
購買完套票之後還要到這換取火車票
這裡的火車票和巴士票已經幫我們畫好位置
實際搭乘時間線=>
火車的部分完全沒有延誤
14:53抵達岐阜
出岐阜站之後往左手邊走會有間很大的超市
右手邊則有全家便利商店
可以逛一下和買東西吃
再從超市往前就是高速巴士站
在Ａ月台搭乘就是前往高山的高速巴士
如果有要待在岐阜的話套票還有一些景點折扣券
15:20準時發車(車上有廁所）
17:10提早抵達高山（路況超好）
相關官方網站連結請點我
接下來就期待我們的旅程更新吧！