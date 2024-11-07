日本的中部國際機場是進入日本中部地區的門戶

也因為最近的大城市是名古屋

所以也有人稱為名古屋機場（但是千萬別跟名古屋另一個機場搞混）

這次從中部國際機場直奔高山當然要選經濟實惠的方式

本篇依次介紹機場往高山交通方式，新特麗亞套票，搭乘時間線

中部國際機場到高山

並沒有直達車直接從機場到高山

都需要額外的轉乘

也就有從名古屋轉乘和岐阜轉乘兩種

從名古屋出發還可以分成轉乘ＪＲ火車（較貴）

和高速巴士（較便宜）

而我們選擇是花費最少的從岐阜轉乘

新特麗亞套票包含從機場到岐阜的名鐵電車

還有從岐阜火車站（步行兩分鐘）到高速巴士站轉乘巴士到高山的巴士票

販賣地點就在中部國際機場國內航廈的2樓

這裡的工作人員雖然不會中文

不過已經有中文的搭乘說明

每個班次要如何銜接也已經幫忙匡出

一次買齊所有票券又規劃好時間

對於不想出錯的自助旅行者來說很方便

承接從台灣虎航早上搭來

最好的時間就如同以上從機場13:47出發

然橫預計下午17:18到達高山

約需3.5個小時抵達

首先一定要注意的是要到Terminal 1才是購買的地方

所以從虎航下機入境後一定要搭乘接駁巴士或是步行到這

購買完套票之後還要到這換取火車票

這裡的火車票和巴士票已經幫我們畫好位置

之後就是直接上車就可以開始我們的旅程了

實際搭乘時間線=>

火車的部分完全沒有延誤

14:53抵達岐阜

出岐阜站之後往左手邊走會有間很大的超市

右手邊則有全家便利商店

可以逛一下和買東西吃

再從超市往前就是高速巴士站

在Ａ月台搭乘就是前往高山的高速巴士

如果有要待在岐阜的話套票還有一些景點折扣券

15:20準時發車(車上有廁所）

17:10提早抵達高山（路況超好）

相關官方網站連結請點我

接下來就期待我們的旅程更新吧！