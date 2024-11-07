占地一萬坪的三秀園，在2019年疫情時整修完工！

低調到連雲林人都不知道的秘境～

真的好清悠～

想要感受悠閒的旅程，當然要來三秀園玩一天啦！

看著一排的老照片，就知道三秀園到啦！

知名舞蹈藝術家林懷民的阿祖～林維朝，也是大埤鄉長張禎祥的好朋友口～

伴著晴空萬里，三秀園真的好美吶～

入口處的老宅一整個古色古香～

走入吹吹涼後，還有好多驚喜！！

三秀園 Sam-Sìu Garden在哪裡：

地址: 雲林縣大埤鄉怡然路26號

預約電話: 05 591 7033

開園時間：10:00~17:00（週一、週二休園）

官網: https://samsiugarden.com/

復古的門檻，一整個喜氣洋洋～

入口後別忘了購票～

門票一個人 100元，只要購物滿 100元就能折抵 30元，超划算啦！

購票資訊：

全票：100元

身心障礙人士及陪伴者：50元

國小以下孩童、75歲以上長者：免費

設籍怡然村村民：免費

＊優惠票需出示證明

老宅裡的空間，也是享用餐點的地方～

坐下來喝一杯店家自製的香蜂草茶和洛神菊花茶，一秒就一解沁涼！

抽上一支籤！

感受詩中的平仄之美～

每一首詩都是詩人張禎祥和詩友的創作～

抽到的這首詩是否代表今天的心情～（飛揚）

想要深入三秀園的歷史風情，當然不能錯過園區導覽服務！

一場導覽只要 1500元，就能走訪平日不對外開放的宅邸區！

導覽以四十人為上限，呼朋引伴一起來，才不枉此行！

第一站就是大埤鄉長張禎祥的私人住宅～清河堂！

只有專人園區導覽時才開放入場～

而且導覽的人員還是大埤鄉長張禎祥外曾孫！

好興奮吶！

二落單伸手的宅院風格，好想換上古裝融入其中吶！

宅院裡的詩句是詩人張禎祥的創作，再由張禎祥的老師提筆寫上後製匾～

全都是真跡吶～

身為首任大埤鄉長張禎祥只做了短短的三十天！

浪漫的詩人個性，讓張禎祥想自由自在的生活～

最大的政績就是改寫大埤鄉的各大地名～

現今的怡然路就是首任大埤鄉長張禎祥想出的浪漫地址～～

好有詩意吶～

難得一見的竹管屋，也能在三秀園看見～

百年的歷史風華，還能保留竹管屋完整的外觀，實在太厲害啦！

深入三秀園，竟然發現升旗台？

原來三秀園在當時還設有學堂！

讓當地的小朋友，不用走遠就能學習～

每天的升旗就是要讓同學們擁有學習的儀式感啦～

走過升旗台就是張家私塾啦～

日式的風格，保留的好完整～

門口的白馬象徵大埤鄉長張禎祥鼓勵小朋友好好讀書將來有機會做壯元、騎白馬的勉勵，已有百年歷史～

目前張家私塾開放社區大學使用～

在張家私塾裡學習，實在太有Feel啦！

走入庭園區，就能看見祖厝「三間仔」結構中的其中一棟建築物！

祖厝逸軒以拆解重組將整棟房子移入園中～

原汁原味的模樣，讓後世多了一處休閒的地方～

走過豁然橋，連心情也跟著三秀園的風情一起豁然！

刻意建造的丁字池，從水面上俯瞰就是一個「丁」字形狀！

也是破解三秀園一代單傳的秘密設計～

從擁有丁字池後，三秀園就立馬擁有兩兄弟～

想擁有添丁的姐姐妹妹快來朝聖去！（誤）

疑～

這是什麼？

它可是張禎祥太太的嫁妝喔！

專門用來製糖～

你猜到了嗎？

休閒的草地空間，在颱風前還能看見可愛的小蓮霧結果～

今年（2024年）10月19日 16:00還有三秀園雅集流霞戶外音樂會活動，一定要把握難得的機會前來走走逛逛去～

設籍大埤鄉之鄉親還可免費索票喔！（限量120張）

超美的水榭，讓人一整個心曠神怡！

坐在VIP的觀景區，感受一下有人在對面舞台表演的雅緻～

實在太奢華啦！

狎鷺亭也有鳥類會隨處棲息～

肥美的紅面番鴨（誤）一點也不怕生～

河上的小舟堪稱是台版的貢多拉船～

若有機會坐上小舟遊湖該有多愜意吶～

三秀園還有多處景點，怎麼拍都好好看～

伴著湖光美景，忍不住拍照留人念去啦～

走走逛逛後，就回到入口處享用午餐吧！

用薈萃豆腐乳拌入在地日曬麵製作的春泥拌麵，吃起來好入味～

搭配一大塊的古早味渒滷排骨，吃起來好滿足！

懷舊割稻飯加入了滿滿的豬肉絲～

搭配大埤米的Q彈口感，只有三秀園才吃的到！

隨餐點還附贈讓女孩們最愛的桃膠銀耳湯～

每種餐點都只要 180元，也太佛心了啦！

再來一杯現作的翡翠檸檬汁～

酸甜冰涼的口感，喝起來幸福感十足～

現場結合在地小農的食材，現場還有許多手工熬製新鮮果醬、炒花生、薈萃豆腐乳、辣豆腐乳！

可以一起當伴手禮帶回去分享給親朋好友！

到雲林哪裡玩！

走訪三秀園探訪台灣清光緒年間的歷史古蹟，再享受精緻餐點，實在太浪漫啦！

現在就出發～

一起擁抱詩情畫意的人文情懷吧～