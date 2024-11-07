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自從吃過酸菜魚之後，企鵝就對酸辣川菜料理產生濃厚的興趣！ 尤其在夏天容易胃口不好的時候，吃點酸酸辣辣的料理不但很開胃還很下飯😋 沒胃口的時候吃川菜料理就對了！

而且通常台灣的酸菜料理的辣度不會太重，大多以小辣或中帶點麻感為主，平常像企鵝這樣吃小辣的朋友就可以駕馭❤️

桃園夜市美食薦

企鵝上禮拜假日就和朋友一起來到桃園夜市逛街，在尋找美食的過程中，就一直覺得好悶熱🥵 看到小吃攤販都沒什麼胃口>

後來也是朋友建議要不要找個餐廳坐一下，去吃點酸酸辣辣的餐點可能會比較有胃口～

就在桃園夜市門口附近找到了一間結合酸辣魚、海鮮料理以及熱炒的台式餐廳｜魚見你-水煮魚。

一起來看看這間餐廳有什麼好料吧

關於 魚見你-水煮魚

魚見你是一間以專門提供各式水煮魚及其他海鮮料理的川味餐廳，食材新鮮好吃又沒有腥味👍

而且主打的水煮魚都是當天現貨送達，保持最佳的鮮度！

而且營業時間都到凌晨半夜，除了可以當作晚餐之外，也很適合當作宵夜美食哦❤️

目前魚見你-水煮魚餐廳共有兩間分店，一間在桃園車站，一間在桃園夜市附近～

企鵝這次剛好和朋友一起來逛夜市，所以就到了魚見你-水煮魚｜烤魚｜海鮮料理-中正店來用餐

魚見你-水煮魚 用餐環境

魚見你的用餐空間還滿寬敞的，而且很乾淨整齊！在用餐時不會聞到任何油煙味👍 很舒適～

座位的類型也多，有吧檯、兩人桌和四人桌等等…如果用餐人數多一點也可以將桌子併在一起變成八人桌哦！不管是下班約同事來吃飯或是帶家人來用餐都ok

而且店家在每張桌子底下都有貼心的準備了小垃圾桶～吃龍蝦或吃帶殼類的海鮮都可以直接丟到垃圾桶了！保持桌面的乾淨

此外如果想喝啤酒好好放鬆一下，魚見你海鮮料理餐廳也有提供啤酒和氣泡酒的販售哦！

但要注意「禁止酒駕」以及「飲酒過量，有害健康」～大家輕鬆喝就好不要太放縱哦🤣

魚見你-水煮魚 菜單

魚見你-水煮魚的餐點還滿豐富的，除了新鮮的水煮魚外還有白蝦、貝類、熱炒和湯品等可以選擇！

不管是想吃海鮮料理還是想吃熱炒配飯當正餐都可以❤️

而且他們家的餐點份量都還滿多的～一個小家庭大概點3-4樣菜就可以吃很飽👍

魚見你-水煮魚 餐點推薦

他們家的主打就是水煮魚啦，每份台灣鯛魚皆為當日冷凍送達，口感非常的新鮮！

第一次來的朋友建議可以點一份來品嚐，而且口味還很多哦～有蒜辣、檸檬、酸辣、胡椒或鹽烤等等口味，想當做下酒菜或主餐都可以！

另外企鵝也和朋友們也點了蒜蓉小龍蝦、絲瓜蛤蠣和泡菜豬五花來一起搭配酸辣魚當作晚餐來享用😋

這樣的份量很夠一個家庭或三五個同事一起吃哦～ 提供給想跟家人或同事聚餐的朋友參考

酸辣魚

他們家的酸辣魚份量還蠻大的，一整條台灣鯛魚下去製作烹煮~這一道大尾的酸辣魚就夠2-3個人吃了！

一端上桌的時候就可以聞到陣陣的香氣！光是聞著酸辣的味道還沒吃胃口就先開了🤣

除了鮮魚之外，魚見你餐廳還有添加金針菇和玉米筍的食材來添加風味，味道也很不錯

他們家的酸辣魚湯汁我也很喜歡🥰 喝起來酸辣鹹香~不管是淋到白飯上還是跟直接喝當作鹹湯都可以哦！

酸辣魚的肉質很細緻鮮甜吃起來又不柴👍而且鯛魚的刺不會很多又沒有甚麼腥味或土味~小孩老人都可以吃❤️

如果單吃魚肉的時候覺得味道不夠，建議大家可以連同湯汁一起搭配著魚肉吃哦，口感會更豐富

泡菜豬五花

他們家的熱炒我很推薦！這道豬五花先經過煸炒，讓外層帶著酥脆的口感，內裡仍保留著多汁的滋味。加入泡菜酸辣調味，整道菜肴在保持肉香的同時，又增添了酸辣的層次感，很好吃又下飯！

另外企鵝很喜歡這道餐點的原因之一就是泡菜的酸辣味能平衡五花肉的脂肪感！

就算肉片的油脂比較多吃起來的也不會有任何油膩感，配著飯讓人忍不住一口接一口🤤 非常適合愛吃肉類又不喜歡油膩口感的人

絲瓜蛤蠣

這道餐點的蛤蠣和絲瓜都很新鮮，吃起來鮮甜可口又很清爽！ 清甜的滋味很搭配著酸辣魚和小龍蝦一起吃，可以快速解油解膩👍

然後絲瓜吃起來特別的軟嫩，尤其吸附了蛤蠣的精華和醬汁後，吃起來更加的多汁美味～除了自己的甘甜外還帶著蛤蠣鮮味🤤

我自己是很喜歡它這道的調味，味道不會太重好吃不油膩，大小朋友都可以吃~

蒜蓉小龍蝦

喜歡吃蝦類的朋友則可以試試看他們家蒜蓉小龍蝦🦞 肉質扎實Q甜帶有嚼勁，又麻又香很好吃！

另外他們家也有貼心的準備手套，可以帶著手套來剝殼，不會用髒手👌

而且這份小龍蝦料理的很入味，剝完殼後不用額外沾醬可以直接吃！吃起來鹹香過癮帶著濃郁的蒜蓉香，超適合當作下酒菜~如果有打算喝酒的朋友這道一定要點來吃

在吃小龍蝦的時候企鵝很推薦搭配著這瓶蜂蜜氣泡酒一起喝！清甜甘美蜂蜜酒加上可口的龍蝦根本就是絕配❤️

而且這杯啤酒喝起來酒味不會太重，就算不太常喝酒的人或女生也會喜歡哦！

但一樣喝酒不開車，開車就不要喝酒以及「飲酒過量，有害健康」，大家依自己的狀況小酌一杯就好，不要喝太多

魚見你-水煮魚 評價

他們家的食材吃起來真的滿新鮮的！吃不到任何的腥味👍

原本在google評論上有人反應水煮魚的味道，有點害怕😂但這次和朋友來用餐真的沒有任何的味道～很不錯！

而且魚肉還很鮮嫩，沾點湯之後吃起來有入口即化的口感🤤 除了大人外，小朋友也可以吃哦❤️

整體價格上其實也不會太貴，以份量和價格來說CP值很高！

下次來桃園夜市想吃海鮮料理或酸辣魚記得來這間用餐哦

魚見你-水煮魚 店面、停車資訊

🏠店名：魚見你-水煮魚｜烤魚｜海鮮料理-中正店

📍地址：桃園市桃園區中正路626號

🅿️停車：路邊停車格、統安停車場

☎️電話： 0900 100 666

⏰營業時間：18:00-03:00, 週一公休

💌粉絲團：魚見你-水煮魚粉絲團、魚見你-水煮魚IG

💰付款方式：現金