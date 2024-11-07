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台中市東區鐵板燒控看過來！30年在地老字號平價鐵板燒 餐點美味人情味十足 老饕讚不絕口｜邑鐵板燒(台中東區美食)

2024-11-07 01:45:15 文字：YUNO的吃喝玩樂日記
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YUNO的吃喝玩樂日記

YUNO的吃喝玩樂日記

台中市東區鐵板燒控看過來！30年在地老字號平價鐵板燒 餐點美味人情味十足 老饕讚不絕口｜邑鐵板燒(台中東區美食) 

台中東區鐵板燒推薦！台中後火車站、大魯閣新時代、台中LaLaport美食推薦

 如果你正在尋找台中東區的美食 絕對不能錯過這間經營超過30年的邑鐵板燒 這間位於大智路的老字號鐵板燒餐廳

不僅是台中後火車站美食一級戰區的代表之一 更是當地人推薦的高CP值美食寶藏 自開業以來

以其對食材的嚴選與烹調的專業 成為許多饕客心中的經典 與一般連鎖鐵板燒不同 邑鐵板燒的師傅都擁有超過30年的豐富經驗

對於火候的掌控爐火純青 讓每一道料理都能充分展現食材的原始風味 食材皆經過嚴格挑選 新鮮無比 每日從東區建國市場直送的海鮮、

嚴選的溫體雞肉、精挑細選的牛豬肉 無不透露著邑鐵板燒 對品質的承諾與用心 此外 所有的食材都由師傅親自備料

從雞腿排的分切到花枝的處理 每個細節都細緻講究 讓顧客吃得安心又滿意 最低只需200元起

即可享受包含青菜、湯品、白飯與甜點的豐盛套餐 在平實價格中體驗到超值的美食享受

原文: 邑鐵板燒｜鐵板燒控看過來！31年在地老字號平價鐵板燒 餐點美味人情味十足 老饕讚不絕口。菜單價位(台中東區美食)

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邑鐵板燒在哪裡?怎麼去?

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台中市東區鐵板燒控看過來！30年在地老字號平價鐵板燒 餐點美味人情味十足 老饕讚不絕口｜邑鐵板燒(台中東區美食)名稱:邑鐵板燒

台中市東區鐵板燒控看過來！30年在地老字號平價鐵板燒 餐點美味人情味十足 老饕讚不絕口｜邑鐵板燒(台中東區美食)邑鐵板燒電話:04-2221-6462

台中市東區鐵板燒控看過來！30年在地老字號平價鐵板燒 餐點美味人情味十足 老饕讚不絕口｜邑鐵板燒(台中東區美食)邑鐵板燒營業時間:週一～週五 11:30–14:30/17:00–21:00（週二公休） 週六、週日 11:30-21:00   詳見官網或google商家資訊

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台中市東區鐵板燒控看過來！30年在地老字號平價鐵板燒 餐點美味人情味十足 老饕讚不絕口｜邑鐵板燒(台中東區美食)邑鐵板燒址:台中市東區大智路63號 備有特約停車場（昶穎停車場）

 

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以邑鐵板燒為主

文章內有邑鐵板燒地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

歡迎小夥伴們幫YUNO的粉絲團按讚台中市東區鐵板燒控看過來！30年在地老字號平價鐵板燒 餐點美味人情味十足 老饕讚不絕口｜邑鐵板燒(台中東區美食)

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YUNO這次要分享推薦的《邑鐵板燒》真的是平價又美味！位於台中火車站附近的大智路 距離大魯閣新時代購物中心只需步行5分鐘

在地經營超過30年的鐵板燒店 由第二代接手經營 傳承了老師傅的經典手藝 並加入了精緻的烹調細節

堅持使用新鮮食材和原肉 搭配少量奶油提香 讓每一道料理都散發出純粹的香氣 物超所值的美味

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附近有許多停車場可以選擇 其中特約停車場是位於振興路上的「昶穎停車場(原振興停車場)」

平日消費滿600元可抵1小時停車 假日消費滿1000元也能抵1小時

能在這麼熱鬧的區域提供特約停車場 對開車的饕客真的非常貼心！

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一進門 就能聞到撲鼻的香氣 伴隨著鐵板上的滋滋作響 食慾瞬間被喚醒 讓人迫不及待想大快朵頤！

《邑鐵板燒》的用餐環境分為兩個鐵板燒座位區 靠近櫃檯的區域有10個座位 非常適合小型聚餐或慶生活動

如果用餐人數較多 建議提前預訂座位   YUNO這天到訪 都已過了13:00 店內依然人潮不斷

提供冰涼香甜的冬瓜茶 可以自行取用 且能無限續杯吃到飽

如果想品嚐其他飲品 也有販售瓶裝和罐裝的果汁、茶飲、汽水與啤酒....等多樣選擇

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《邑鐵板燒》的老師傅們對食材有著極高的要求 堅持每日市場挑選新鮮海鮮 牛排只用原塊肉自行處理

並用奶油增添香氣 特調的醬汁回甘不死鹹 讓食材的原味更突出

蒜片酥脆不苦 厚薄一致 細節的處理一絲不苟

無論是食材的選擇 肉品的精修 還是自製醬料 每道菜都展現出對傳統的堅持

吃下第一口 記憶中的鐵板燒味道便會湧現 強烈推薦帶著家人朋友們一起來品嚐這份熟悉的美味

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《邑鐵板燒》的師傅群手藝都相當精湛 真的是一吃就知道 31年來技術如一

每一道料理都充滿職人匠心 用餐環境也非常整潔 每週還會進行史偉莎消毒 從小細節就能感受到用心

U型鐵板座位區 可以近距離欣賞鐵板師傅的高超技藝 手拿煎鏟在鐵板上鏗鏘碰撞 食材在高溫下滋滋作響

爆炒的香氣與掌握火候與調味的技巧令人驚嘆  味覺、 視覺、聽覺三享受 讓人食指大動

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邑鐵板燒菜單價位

菜單價位相當親民 主要以牛、豬、雞肉和海鮮組成各式套餐 最便宜的套餐只需200元即可享用

經驗豐富的師傅們還能根據顧客的口味進行客製化調整 讓每餐都能符合個人口感需求

套餐價格除了主菜外 還包含白飯、湯品、季節青菜、豆芽菜、飲料以及甜點

YUNO點了雙人特餐 共有六道主菜：雞排、魚排、花枝、鮮蝦、鮮蚵和菲力牛   還另外加點了一份香菇 吃起來相當豐盛

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台中市東區鐵板燒控看過來！30年在地老字號平價鐵板燒 餐點美味人情味十足 老饕讚不絕口｜邑鐵板燒(台中東區美食)邑鐵板燒｜白飯

白飯選用的是濁水溪A級一等米 米粒軟彈富有嚼勁 每一口都帶有甘甜的口感 搭配鐵板燒的美味更加分！

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台中市東區鐵板燒控看過來！30年在地老字號平價鐵板燒 餐點美味人情味十足 老饕讚不絕口｜邑鐵板燒(台中東區美食)邑鐵板燒玉米濃湯

堅持傳統做法 不用現成的濃縮粉 而是從「炒麵糊」開始一步步熬煮  喝起來特別濃郁香醇不膩口

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台中市東區鐵板燒控看過來！30年在地老字號平價鐵板燒 餐點美味人情味十足 老饕讚不絕口｜邑鐵板燒(台中東區美食)邑鐵板燒高麗菜

炒高麗菜的特色在於加入了少許奶油 使其帶有淡淡的奶油香氣 與天然的甜味相得益彰

最特別時蔬都是經過冰水洗過後的 保持了鮮脆的口感 簡單調味 不過多添加味精 讓人一吃就能感受到食材的純粹美味和自然的香氣

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台中市東區鐵板燒控看過來！30年在地老字號平價鐵板燒 餐點美味人情味十足 老饕讚不絕口｜邑鐵板燒(台中東區美食)邑鐵板燒豆芽菜

師傅巧妙掌控火候   炒得恰到好處 保留了爽脆的口感 調味清淡自然 毫不油膩 

讓食材的本真風味得以呈現 特別加入店家自製的醬油輕輕拌炒

讓脆嫩的豆芽菜帶著淡淡的鹹香 簡單卻充滿層次感 絕對是讓人一口接一口的下飯好物

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台中市東區鐵板燒控看過來！30年在地老字號平價鐵板燒 餐點美味人情味十足 老饕讚不絕口｜邑鐵板燒(台中東區美食)邑鐵板燒空心菜

如果不想吃豆芽菜或高麗菜 也可以請師傅替換成當季的其他蔬菜

YUNO到訪時   吃到的是清爽香脆的空心菜 口感同樣出色

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台中市東區鐵板燒控看過來！30年在地老字號平價鐵板燒 餐點美味人情味十足 老饕讚不絕口｜邑鐵板燒(台中東區美食)邑鐵板燒大比目魚

特別選用來自冰島的大比目魚    金黃酥脆的外皮下是多汁細膩的魚肉

魚刺少且非常容易入口 讓人一口接一口停不下來

海鮮都是當天新鮮送達 品質絕對有保障 愛吃海鮮的小夥伴們絕對不能錯過！

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台中市東區鐵板燒控看過來！30年在地老字號平價鐵板燒 餐點美味人情味十足 老饕讚不絕口｜邑鐵板燒(台中東區美食)邑鐵板燒｜鮮蝦

鮮蝦經過精心處理 貼心地去除了蝦殼 只保留蝦頭 讓食客可以直接享用 不用費力剝殼

反映出邑鐵板燒對於細節的重視 鮮蝦肉質鮮嫩彈牙 口感紮實   帶有微甜的鮮味

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台中市東區鐵板燒控看過來！30年在地老字號平價鐵板燒 餐點美味人情味十足 老饕讚不絕口｜邑鐵板燒(台中東區美食)邑鐵板燒菲力牛排

自行選擇牛排的熟度   YUNO選擇了七分熟

菲力牛排選用的是牛腰內部位 因為運動量少    肉質特別柔軟且脂肪含量低 屬於健康的瘦肉

師傅會先去除筋膜 留下最完美的肉質 雙面稍微煎至上色

再一片片切開 最後用奶油輕輕提味 讓整道牛排更加香濃 這樣的處理方式在連鎖鐵板燒中非常少見

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蒜片酥脆可口 沒有一絲苦味 蒜香撲鼻 搭配牛排簡直絕配 一口咬下去 肉汁立刻溢出 柔嫩多汁

再搭配胡椒鹽 能更好地凸顯出牛肉油脂的甘甜 真的是讓人難以抗拒的美味

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台中市東區鐵板燒控看過來！30年在地老字號平價鐵板燒 餐點美味人情味十足 老饕讚不絕口｜邑鐵板燒(台中東區美食)邑鐵板燒鮮嫩蜜汁雞腿排

雞排選用新鮮的雞腿肉 每一塊都煎得香氣四溢 金黃酥脆的外皮帶著恰到好處的脆感

裡面的腿肉嫩滑多汁提供兩種口味 分別為「鮮嫩香蒜雞腿排」和「鮮嫩蜜汁雞腿排」

YUNO選的是師傅推薦的鮮嫩蜜汁雞腿排   帶點甘醇的甜味 有點類似糖醋但不酸 口感清爽不甜膩

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台中市東區鐵板燒控看過來！30年在地老字號平價鐵板燒 餐點美味人情味十足 老饕讚不絕口｜邑鐵板燒(台中東區美食)邑鐵板燒花枝

師傅簡單炒上蔥、蒜和一點辣椒 滿滿的奶油香氣為其增添風味

花枝肉質厚實 口感柔嫩彈牙 吃起來脆彈有勁 完全能感受到花枝的鮮美

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台中市東區鐵板燒控看過來！30年在地老字號平價鐵板燒 餐點美味人情味十足 老饕讚不絕口｜邑鐵板燒(台中東區美食)邑鐵板燒鮮蚵

師傅先將外皮煎得酥脆 不是直接用醬汁拌炒 這樣的處理方式能讓鮮蚵保有海味卻沒有腥味

外層焦脆香酥 內裡的蚵肉仍然保持飽滿嫩滑   味道層層疊加 是值得一試的佳餚！

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台中市東區鐵板燒控看過來！30年在地老字號平價鐵板燒 餐點美味人情味十足 老饕讚不絕口｜邑鐵板燒(台中東區美食)邑鐵板燒香菇

香菇同樣令人驚艷 香菇本身帶有豐富的鮮味 經過鐵板煎製後 外層微微焦嫩

內部依然保持著濕潤和柔軟的口感 煎出的香氣四溢 與鐵板的高溫完美結合 讓每一口都能品嚐到香菇的自然鮮甜

雖然簡單 卻因為師傅的火候掌握得宜 讓香菇吃起來更加層次豐富、回味無窮

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台中市東區鐵板燒控看過來！30年在地老字號平價鐵板燒 餐點美味人情味十足 老饕讚不絕口｜邑鐵板燒(台中東區美食)邑鐵板燒餐後甜點

餐後甜點可以選擇煎香蕉或煎芋頭餅 兩者都相當特別 煎香蕉外層酥脆

內部保留了香蕉本身的香甜 搭配蜂蜜   十分對味

煎芋頭餅 則是師傅們手工揉製而成 芋泥香氣濃郁 煎得微微焦脆 外脆內Q

帶有淡淡的甜味 口感柔滑又不過於甜膩   無論選擇哪一道甜點 都是餐後完美的收尾 讓整頓飯更具儀式感

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邑鐵板燒憑藉超過30年的經營歷史、精湛的料理技藝以及對食材的嚴格要求 成功吸引了大批忠實顧客

雖然沒有華麗的外觀 但卻充滿了家常的溫馨與對每道料理的細膩用心 從食蔬、湯品、肉品到海鮮

每一口都能品味出食材的鮮嫩與師傅的手藝 加上合理的價格   讓顧客能以平價享受高品質的鐵板燒

無論是約會、朋友聚會還是家庭聚餐 《邑鐵板燒》都是台中地區不可錯過的鐵板燒餐廳台中市東區鐵板燒控看過來！30年在地老字號平價鐵板燒 餐點美味人情味十足 老饕讚不絕口｜邑鐵板燒(台中東區美食)

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邑鐵板燒

phone04-2221-6462
place台中市東區大智路63號
4.78 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.80
服務品質
4.80
裝潢氣氛
4.60
CP值
4.80
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