台中東區鐵板燒推薦！台中後火車站、大魯閣新時代、台中LaLaport美食推薦

如果你正在尋找台中東區的美食 絕對不能錯過這間經營超過30年的「邑鐵板燒」 這間位於大智路的老字號鐵板燒餐廳

不僅是台中後火車站美食一級戰區的代表之一 更是當地人推薦的高CP值美食寶藏 自開業以來

以其對食材的嚴選與烹調的專業 成為許多饕客心中的經典 與一般連鎖鐵板燒不同 邑鐵板燒的師傅都擁有超過30年的豐富經驗

對於火候的掌控爐火純青 讓每一道料理都能充分展現食材的原始風味 食材皆經過嚴格挑選 新鮮無比 每日從東區建國市場直送的海鮮、

嚴選的溫體雞肉、精挑細選的牛豬肉 無不透露著「邑鐵板燒」 對品質的承諾與用心 此外 所有的食材都由師傅親自備料

從雞腿排的分切到花枝的處理 每個細節都細緻講究 讓顧客吃得安心又滿意 最低只需200元起

即可享受包含青菜、湯品、白飯與甜點的豐盛套餐 在平實價格中體驗到超值的美食享受

原文: 邑鐵板燒｜鐵板燒控看過來！31年在地老字號平價鐵板燒 餐點美味人情味十足 老饕讚不絕口。菜單價位(台中東區美食)

邑鐵板燒在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



名稱:邑鐵板燒

邑鐵板燒電話:04-2221-6462

邑鐵板燒營業時間:週一～週五 11:30–14:30/17:00–21:00（週二公休） 週六、週日 11:30-21:00 詳見官網或google商家資訊

邑鐵板燒官網: 點我

邑鐵板燒ＦＢ: 點我

邑鐵板燒ＩＧ: 點我

邑鐵板燒地址:台中市東區大智路63號 備有特約停車場（昶穎停車場）

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以邑鐵板燒為主

文章內有邑鐵板燒地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

歡迎小夥伴們幫YUNO的粉絲團按讚

設定成『搶先看』才不會漏掉第一手美食資訊喔！

合作邀約事宜請洽E-MAIL v84454058@yahoo.com.tw或洽YUNO 粉絲團 & line@ 私訊詢問

Instagram ID：yuno05199

YUNO這次要分享推薦的《邑鐵板燒》真的是平價又美味！位於台中火車站附近的大智路 距離大魯閣新時代購物中心只需步行5分鐘

在地經營超過30年的鐵板燒店 由第二代接手經營 傳承了老師傅的經典手藝 並加入了精緻的烹調細節

堅持使用新鮮食材和原肉 搭配少量奶油提香 讓每一道料理都散發出純粹的香氣 物超所值的美味

附近有許多停車場可以選擇 其中特約停車場是位於振興路上的「昶穎停車場(原振興停車場)」

平日消費滿600元可抵1小時停車 假日消費滿1000元也能抵1小時

能在這麼熱鬧的區域提供特約停車場 對開車的饕客真的非常貼心！

一進門 就能聞到撲鼻的香氣 伴隨著鐵板上的滋滋作響 食慾瞬間被喚醒 讓人迫不及待想大快朵頤！

《邑鐵板燒》的用餐環境分為兩個鐵板燒座位區 靠近櫃檯的區域有10個座位 非常適合小型聚餐或慶生活動

如果用餐人數較多 建議提前預訂座位 YUNO這天到訪 都已過了13:00 店內依然人潮不斷

提供冰涼香甜的冬瓜茶 可以自行取用 且能無限續杯吃到飽

如果想品嚐其他飲品 也有販售瓶裝和罐裝的果汁、茶飲、汽水與啤酒....等多樣選擇

《邑鐵板燒》的老師傅們對食材有著極高的要求 堅持每日市場挑選新鮮海鮮 牛排只用原塊肉自行處理

並用奶油增添香氣 特調的醬汁回甘不死鹹 讓食材的原味更突出

蒜片酥脆不苦 厚薄一致 細節的處理一絲不苟

無論是食材的選擇 肉品的精修 還是自製醬料 每道菜都展現出對傳統的堅持

吃下第一口 記憶中的鐵板燒味道便會湧現 強烈推薦帶著家人朋友們一起來品嚐這份熟悉的美味

《邑鐵板燒》的師傅群手藝都相當精湛 真的是一吃就知道 31年來技術如一

每一道料理都充滿職人匠心 用餐環境也非常整潔 每週還會進行史偉莎消毒 從小細節就能感受到用心

U型鐵板座位區 可以近距離欣賞鐵板師傅的高超技藝 手拿煎鏟在鐵板上鏗鏘碰撞 食材在高溫下滋滋作響

爆炒的香氣與掌握火候與調味的技巧令人驚嘆 味覺、 視覺、聽覺三享受 讓人食指大動

邑鐵板燒菜單價位

菜單價位相當親民 主要以牛、豬、雞肉和海鮮組成各式套餐 最便宜的套餐只需200元即可享用

經驗豐富的師傅們還能根據顧客的口味進行客製化調整 讓每餐都能符合個人口感需求

套餐價格除了主菜外 還包含白飯、湯品、季節青菜、豆芽菜、飲料以及甜點

YUNO點了雙人特餐 共有六道主菜：雞排、魚排、花枝、鮮蝦、鮮蚵和菲力牛 還另外加點了一份香菇 吃起來相當豐盛





邑鐵板燒｜白飯

白飯選用的是濁水溪A級一等米 米粒軟彈富有嚼勁 每一口都帶有甘甜的口感 搭配鐵板燒的美味更加分！

邑鐵板燒｜玉米濃湯

堅持傳統做法 不用現成的濃縮粉 而是從「炒麵糊」開始一步步熬煮 喝起來特別濃郁香醇不膩口

邑鐵板燒｜高麗菜

炒高麗菜的特色在於加入了少許奶油 使其帶有淡淡的奶油香氣 與天然的甜味相得益彰

最特別時蔬都是經過冰水洗過後的 保持了鮮脆的口感 簡單調味 不過多添加味精 讓人一吃就能感受到食材的純粹美味和自然的香氣





邑鐵板燒｜豆芽菜

師傅巧妙掌控火候 炒得恰到好處 保留了爽脆的口感 調味清淡自然 毫不油膩

讓食材的本真風味得以呈現 特別加入店家自製的醬油輕輕拌炒

讓脆嫩的豆芽菜帶著淡淡的鹹香 簡單卻充滿層次感 絕對是讓人一口接一口的下飯好物

邑鐵板燒｜空心菜

如果不想吃豆芽菜或高麗菜 也可以請師傅替換成當季的其他蔬菜

YUNO到訪時 吃到的是清爽香脆的空心菜 口感同樣出色

邑鐵板燒｜大比目魚

特別選用來自冰島的大比目魚 金黃酥脆的外皮下是多汁細膩的魚肉

魚刺少且非常容易入口 讓人一口接一口停不下來

海鮮都是當天新鮮送達 品質絕對有保障 愛吃海鮮的小夥伴們絕對不能錯過！





邑鐵板燒｜鮮蝦

鮮蝦經過精心處理 貼心地去除了蝦殼 只保留蝦頭 讓食客可以直接享用 不用費力剝殼

反映出邑鐵板燒對於細節的重視 鮮蝦肉質鮮嫩彈牙 口感紮實 帶有微甜的鮮味





邑鐵板燒｜菲力牛排

自行選擇牛排的熟度 YUNO選擇了七分熟

菲力牛排選用的是牛腰內部位 因為運動量少 肉質特別柔軟且脂肪含量低 屬於健康的瘦肉

師傅會先去除筋膜 留下最完美的肉質 雙面稍微煎至上色

再一片片切開 最後用奶油輕輕提味 讓整道牛排更加香濃 這樣的處理方式在連鎖鐵板燒中非常少見





蒜片酥脆可口 沒有一絲苦味 蒜香撲鼻 搭配牛排簡直絕配 一口咬下去 肉汁立刻溢出 柔嫩多汁

再搭配胡椒鹽 能更好地凸顯出牛肉油脂的甘甜 真的是讓人難以抗拒的美味





邑鐵板燒｜鮮嫩蜜汁雞腿排

雞排選用新鮮的雞腿肉 每一塊都煎得香氣四溢 金黃酥脆的外皮帶著恰到好處的脆感

裡面的腿肉嫩滑多汁提供兩種口味 分別為「鮮嫩香蒜雞腿排」和「鮮嫩蜜汁雞腿排」

YUNO選的是師傅推薦的鮮嫩蜜汁雞腿排 帶點甘醇的甜味 有點類似糖醋但不酸 口感清爽不甜膩

邑鐵板燒｜花枝

師傅簡單炒上蔥、蒜和一點辣椒 滿滿的奶油香氣為其增添風味

花枝肉質厚實 口感柔嫩彈牙 吃起來脆彈有勁 完全能感受到花枝的鮮美

邑鐵板燒｜鮮蚵

師傅先將外皮煎得酥脆 不是直接用醬汁拌炒 這樣的處理方式能讓鮮蚵保有海味卻沒有腥味

外層焦脆香酥 內裡的蚵肉仍然保持飽滿嫩滑 味道層層疊加 是值得一試的佳餚！

邑鐵板燒｜香菇

香菇同樣令人驚艷 香菇本身帶有豐富的鮮味 經過鐵板煎製後 外層微微焦嫩

內部依然保持著濕潤和柔軟的口感 煎出的香氣四溢 與鐵板的高溫完美結合 讓每一口都能品嚐到香菇的自然鮮甜

雖然簡單 卻因為師傅的火候掌握得宜 讓香菇吃起來更加層次豐富、回味無窮

邑鐵板燒｜餐後甜點

餐後甜點可以選擇煎香蕉或煎芋頭餅 兩者都相當特別 煎香蕉外層酥脆

內部保留了香蕉本身的香甜 搭配蜂蜜 十分對味

煎芋頭餅 則是師傅們手工揉製而成 芋泥香氣濃郁 煎得微微焦脆 外脆內Q

帶有淡淡的甜味 口感柔滑又不過於甜膩 無論選擇哪一道甜點 都是餐後完美的收尾 讓整頓飯更具儀式感

邑鐵板燒憑藉超過30年的經營歷史、精湛的料理技藝以及對食材的嚴格要求 成功吸引了大批忠實顧客

雖然沒有華麗的外觀 但卻充滿了家常的溫馨與對每道料理的細膩用心 從食蔬、湯品、肉品到海鮮

每一口都能品味出食材的鮮嫩與師傅的手藝 加上合理的價格 讓顧客能以平價享受高品質的鐵板燒

無論是約會、朋友聚會還是家庭聚餐 《邑鐵板燒》都是台中地區不可錯過的鐵板燒餐廳