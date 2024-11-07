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宜蘭羅東住宿推薦，旅店就位在羅東夜市入口處

下樓直接夜市逛起來，買完回房間配著電視慢慢享受，超方便

房價CP值也滿高的，還附帶你特約免費停車

飯店2023年開幕，房間新穎又乾淨

房間位在10、11樓對外開窗採光好，又有高樓層視野

這價格真的沒啥好挑剔的了

【山島行旅】

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山島行旅介紹

山島行旅是 2023 年全新旅宿品牌

就位在羅東夜市旁的大樓內，雖然是在大樓內但給人全新面貌

創造出木質清新風格的質感，並以大地色彩為設計主軸

提供便利且多種的房型可供選擇，是會讓去宜蘭旅遊的旅人

一訪再訪的好住處

房間大廳就掛有合格旅店的標章及證明

山島行旅特約停車場

東光國中停車場

地址：宜蘭縣羅東鎮興東南路201號

折抵時間：入住日下午 14:00 至退房日中午 12:00

採車牌辨識系統，期間可不限次數自由進出，提前入場或延後退場皆須自行支付費用

山島行旅地理位置

從停車場坐電梯到一樓後右轉看到民生路左轉，直走到興東路再右轉

就會看到熟悉的羅東夜市街道啦

而山島行旅就位在屈臣氏這棟大樓的11樓囉

從大樓的興東路側就可以看到電梯入口，Check in櫃台位於11樓

山島行旅入住須知

一到櫃台後，簡單辦理入住手續後

因為旅店位在大樓內，所以會有出入口的規定

無線網路及相關設備的告知

山島行旅公共空間及設施

一樓的Check in櫃台走的是木質清新風格

雖然在大樓內，但因為旅店去年才開幕，所以在新穎度和大樓外觀完全成反比

滿新穎明亮

一旁有個休憩空間，有放一些刊物書籍可以瀏覽

飲水機

10樓和11樓各備有一台飲水機

如果想要喝開水或使用熱開水可以就近使用

山島行旅房型介紹

山島行旅提供多種房型選擇，適合不同的旅客需求

無論是情侶出遊、家庭旅行，還是朋友結伴而行，都能找到合適的住宿選擇

這次入住的房型是一大床的極緻雙人房

【極緻雙人房】

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房間有10坪空間大小，以空間感來說算是相當寬敞

走的也是木質清新風格，一旁還有個日式空間休憩平台

比較特別的是這空間的地板使用的是軟墊

所以即便是小朋友在這爬或坐都滿安全的

有個茶几，當天晚上我們就去羅東夜市買了很多小吃在這享用

還可以邊看電視

睡眠區提供了一大床 (寬180x長200 cm)的配置

床鋪使用SIMMONS 席夢思高品質床墊

左右都有插座及閱讀燈，可方便使用

床頭旁配有小美犀智能管家系統，不但可以當藍芽喇叭使用

還有一些細緻功能可以設定，例如：Morning Call等

電視設備是Panasonic 50 吋大電視，目前旅店沒有提供第四台

但可以登入串流平台，欣賞YOUTUBE、NETFLIX和DISNEY+的平台影片

電視牆旁備有冷水壺、熱水壺及茶包咖啡包

可以去飲水機取水使用

下方則是保險箱和冰箱，冰箱內的飲品是免費提供

從衛浴空間的窗戶透出自然的光線，溫暖了整個空間

洗手台檯面滿寬廣的，很方便女生擺放清潔及化妝用品

窗戶外的風景，可以看到宜蘭羅東的市景

到了黃昏，天氣好還有夕陽可以看

浴室採乾溼分離，一邊是廁所另一邊則是淋浴空間

採用TOTO 電動免治馬桶

沐浴用品採用O’right 歐萊德

以上就是極致雙人房的大概介紹，山島行旅也有因為人數需求

有四人房和六人房的房型，以下就是四人房的空間配置

整體上也是風格一致，清新簡約又不失質感

【豪華四人房】

(每間四人房配置有些許不同)

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四人房空間有12坪大，一開始進去就有長型的玄關

配備兩張大床，床尾一樣有一整片採光的窗景

風格和和配備大概都是和雙人房一樣的，只是備品會乘以4

整體睡眠區與電視的相關位置

衛浴空間，一樣採乾溼分離

山島行旅下樓就是羅東夜市

住在這真的超方便的，去羅東夜市真的只要15秒

從旅店搭電梯到1樓右轉就到羅東夜市門口，超快

也解決每次從外地來，總是很難停到車位的問題

在羅東夜市可以很快速的買到想吃的晚餐，帶回飯店慢慢享用

當然不缺的便利商店也有，可以很方便購買飲料零食

山島行旅評價

個人給山島行旅滿好的評價，因為第一房價真的便宜

如果你是想要省錢又講究乾淨的話，這裡真的沒啥好挑剔的

樓下就可以直通羅東夜市，機能真的超好

而且在這樣的房價又可以提供免費停車，真的佛心來著

只是要走一點路，但還是值得

給想要去住宜蘭又想要就近逛羅東夜市的話

推薦這一間

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山島行旅資訊

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官網：https://www.hotel-sandao.com/

地址：宜蘭縣羅東鎮興東路6號11樓

電話：03-9559168

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交通資訊

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