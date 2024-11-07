為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停

宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停

2024-11-07 01:45:18 文字：Jason's Life
share
Jason's Life

Jason's Life
傳給朋友看
加入官方@LINE

宜蘭羅東住宿推薦，旅店就位在羅東夜市入口處

下樓直接夜市逛起來，買完回房間配著電視慢慢享受，超方便

房價CP值也滿高的，還附帶你特約免費停車

飯店2023年開幕，房間新穎又乾淨

房間位在10、11樓對外開窗採光好，又有高樓層視野

這價格真的沒啥好挑剔的了

【山島行旅】

最新房價查詢

宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停

歡迎按下訂閱追蹤獲得最新消息
只要點選網址：https://reurl.cc/bGVXYv
點選一對一通知，同意並連動，即可設定完成，是免費的喔

宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停 宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停

歡迎掃描QR CODE加入『第一次旅遊就上手』社群
一起分享交流旅遊大小事
宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停

山島行旅介紹

山島行旅是 2023 年全新旅宿品牌

就位在羅東夜市旁的大樓內，雖然是在大樓內但給人全新面貌

創造出木質清新風格的質感，並以大地色彩為設計主軸

提供便利且多種的房型可供選擇，是會讓去宜蘭旅遊的旅人

一訪再訪的好住處

宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停

房間大廳就掛有合格旅店的標章及證明

宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停

山島行旅特約停車場

東光國中停車場

地址：宜蘭縣羅東鎮興東南路201號

折抵時間：入住日下午 14:00 至退房日中午 12:00

採車牌辨識系統，期間可不限次數自由進出，提前入場或延後退場皆須自行支付費用

宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停 宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停

山島行旅地理位置

從停車場坐電梯到一樓後右轉看到民生路左轉，直走到興東路再右轉

就會看到熟悉的羅東夜市街道啦

而山島行旅就位在屈臣氏這棟大樓的11樓囉

宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停 宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停

從大樓的興東路側就可以看到電梯入口，Check in櫃台位於11樓

宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停

山島行旅入住須知

一到櫃台後，簡單辦理入住手續後

因為旅店位在大樓內，所以會有出入口的規定

無線網路及相關設備的告知

宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停

山島行旅公共空間及設施

一樓的Check in櫃台走的是木質清新風格

雖然在大樓內，但因為旅店去年才開幕，所以在新穎度和大樓外觀完全成反比

滿新穎明亮

宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停

一旁有個休憩空間，有放一些刊物書籍可以瀏覽

宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停

飲水機

10樓和11樓各備有一台飲水機

如果想要喝開水或使用熱開水可以就近使用

宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停

山島行旅房型介紹

山島行旅提供多種房型選擇，適合不同的旅客需求

無論是情侶出遊、家庭旅行，還是朋友結伴而行，都能找到合適的住宿選擇

這次入住的房型是一大床的極緻雙人房

【極緻雙人房】

最新房價查詢

房間有10坪空間大小，以空間感來說算是相當寬敞

走的也是木質清新風格，一旁還有個日式空間休憩平台

宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停

比較特別的是這空間的地板使用的是軟墊

所以即便是小朋友在這爬或坐都滿安全的

有個茶几，當天晚上我們就去羅東夜市買了很多小吃在這享用

還可以邊看電視

宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停 宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停

睡眠區提供了一大床 (寬180x長200 cm)的配置

床鋪使用SIMMONS 席夢思高品質床墊

左右都有插座及閱讀燈，可方便使用

宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停 宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停

床頭旁配有小美犀智能管家系統，不但可以當藍芽喇叭使用

還有一些細緻功能可以設定，例如：Morning Call等

宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停 宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停

電視設備是Panasonic 50 吋大電視，目前旅店沒有提供第四台

但可以登入串流平台，欣賞YOUTUBE、NETFLIX和DISNEY+的平台影片

宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停

電視牆旁備有冷水壺、熱水壺及茶包咖啡包

可以去飲水機取水使用

宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停

下方則是保險箱和冰箱，冰箱內的飲品是免費提供

宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停 宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停

從衛浴空間的窗戶透出自然的光線，溫暖了整個空間

洗手台檯面滿寬廣的，很方便女生擺放清潔及化妝用品

宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停 宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停 宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停

窗戶外的風景，可以看到宜蘭羅東的市景

到了黃昏，天氣好還有夕陽可以看

宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停 宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停

浴室採乾溼分離，一邊是廁所另一邊則是淋浴空間

採用TOTO 電動免治馬桶

宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停

沐浴用品採用O’right 歐萊德

宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停

以上就是極致雙人房的大概介紹，山島行旅也有因為人數需求

有四人房和六人房的房型，以下就是四人房的空間配置

整體上也是風格一致，清新簡約又不失質感

【豪華四人房】

(每間四人房配置有些許不同)

最新房價查詢

四人房空間有12坪大，一開始進去就有長型的玄關

宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停

配備兩張大床，床尾一樣有一整片採光的窗景

風格和和配備大概都是和雙人房一樣的，只是備品會乘以4

宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停 宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停

整體睡眠區與電視的相關位置

宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停

衛浴空間，一樣採乾溼分離

宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停 宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停

山島行旅下樓就是羅東夜市

住在這真的超方便的，去羅東夜市真的只要15秒

從旅店搭電梯到1樓右轉就到羅東夜市門口，超快

也解決每次從外地來，總是很難停到車位的問題

宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停

在羅東夜市可以很快速的買到想吃的晚餐，帶回飯店慢慢享用

宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停 宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停 宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停

當然不缺的便利商店也有，可以很方便購買飲料零食

宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停

山島行旅評價

個人給山島行旅滿好的評價，因為第一房價真的便宜

如果你是想要省錢又講究乾淨的話，這裡真的沒啥好挑剔的

樓下就可以直通羅東夜市，機能真的超好

而且在這樣的房價又可以提供免費停車，真的佛心來著

只是要走一點路，但還是值得

給想要去住宜蘭又想要就近逛羅東夜市的話

推薦這一間

————————————–

山島行旅資訊

最新房價查詢

官網：https://www.hotel-sandao.com/

地址：宜蘭縣羅東鎮興東路6號11樓

電話：03-9559168

————————————–

交通資訊


延伸閱讀

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

宜蘭縣羅東鎮【宜蘭羅東｜住宿】山島行旅。羅東夜市入口處，地理位置超方便，高樓層視野好，房價CP值高，還有特約免費停

 下一篇chevron_right

泰國【泰國美食推薦】KINJI Omakase Pattaya泰國帕達雅最浮誇的預約制無菜單日本料理，視覺與味覺雙重享受。
相關商家

山島行旅

phone
place宜蘭縣羅東鎮興東6號11樓
4.50 starstarstarstar_halfstar_border
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
share place
keyboard_arrow_up