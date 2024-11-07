西藏，有著一望無際的草原，是個充滿濃厚宗教色彩的中國自治區，而這些印象，總是從以前的課本以及電視節目略知一二，神秘而遙不可及。雖人沒辦法去趟西藏，但食物總是有辦法搶先滿足自己的好奇心。

「青丹扎西」是間主打西藏風味的餐廳，創辦人因為熱愛西藏料理，多次進出青康藏高原，並於2019年於新竹東門市場創立第一間創始店，而後在台北、新竹創立數間加盟店，讓糌粑、酥油茶、炕鍋等特色料理，躍然於紙上與電視，讓味蕾率先走一趟青康藏高原。

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在臺灣，雖說異國料理餐廳眾多，但西藏料理並不易見，「青丹扎西」則是其中一間，除了本次造訪的南勢角店之外，在南港跟新竹皆有分店。

「青丹扎西」南勢角店位於興南夜市內，從捷運南勢角站四號出口出站，步行約需五分鐘我又即可抵達。

會知道​「青丹扎西」這間店，其實是隨意散步時被獨特且色彩強烈的店外觀所吸引，大紅色搭配氂牛玩偶，身穿西藏服飾的老闆在門口招呼客人，店內還不時飄出濃厚的香料味，令我產生極大的好奇心。

店內的空間不大，所以能容納的客人不多，座位也稍嫌擁擠。用餐時間生意挺好，建議來之前先訂位會比較保險。

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▲羊肉串 $200/4串

烤羊肉串，是新疆有名的風味小吃，使用金屬串串起羊肉塊，野性十足。

上頭撒上大量香料的羊肉塊其實分量不大，羊肉腥羶味重且口感稍韌，如果就愛這味作為下酒菜的人會很喜歡，但我個人會覺得略顯空虛，如果喜歡肉感的建議點選手抓羊大排。

▲手抓羊大排 $980

如果人多，相較於羊肉串，我更推薦這道羊大排，份量多、好吃也不貴。

一份約有十支骨，肉多軟嫩且有著帶筋膜的膠質，可以很輕易地啃食，骨肉即能完整的分離；上頭雖灑滿辛香料，調味足但不會過於重鹹重辣，吃起來非常過癮。一旁其實還有附上特製醬料，口味有點類似蒜蓉醬油，偏鹹且不是很搭，個人覺得單吃就很美味。

▲羊排炕鍋 $680+青稞皮帶麵 $75

炕鍋，指的是青海農牧區燒製食物的炊具，通常是鍋壁較厚的鑄鐵鍋，從最初燒製饃饃，而後演變出加入各式食材。

羊排炕鍋，顧名思義就是羊排為主角，裏頭還有紅蘿蔔、洋蔥、青椒等蔬菜，並以大量辣椒、花椒等辛香料調味，兼具麻、辣、油、鹹，由於份量多，建議三四個人以上用餐點選。

因燜煮關係，所以蔬菜除了本身的鮮甜外，也都很入味；羊排似乎有著不同部位，有的肥肉多，有些瘦肉多，可以吃到各式口感，但共通點都是肉質很軟嫩，吃起來很是過癮，只不過吃完會有點燥熱上火。

我本身就很愛吃烏龍麵、拉麵、刀削麵等富有嚼勁口感的麵體，之前在「秦味館」初嚐皮帶麵就懷念不已，這次在「青丹扎西」再次遇見當然不能放過。

青稞皮帶麵如同名稱般又長又寬，點選炕鍋強烈建議加點，本身無調味，吸附炕鍋內的醬汁又麻又香，也能中和鍋中的鹹度與辣度，口感Q彈，也十分有飽足感，如果兩三人來，建議點份炕鍋並加點一份麵就很足夠了。

▲糌粑酥油茶 $130

「青丹扎西」的酥油茶有分甜鹹兩種口味，都會搭配以青稞製成的糌粑。地理課本上的文字和照片化作餐桌上的菜色，雖小小一碗價格上百，但怎能不把握機會一嚐。

雖說當地人都習慣喝鹹酥油茶，但以我自己的飲食習慣來說，可能還是甜酥油茶比較合我胃口。

酥油是以氂牛奶製成的奶油，酥油茶喝起來就是油感較重的鍋煮奶茶，濃郁程度不錯，甜度也適中，但喝不出來太獨到之處；

而糌粑外觀像是被手掌握過的條狀物，本身沒有任何味道，單吃只有鬆散的口感，帶有微微的穀物香氣，正確的吃法應該是搭配酥油茶吃，不過我還是吃不太懂，覺得味道跟口感並不是太融合，對我來說嚐鮮過就好。

▲烤櫛瓜 $80

上頭有撒上孜然等辛香料的烤櫛瓜，裏頭還保有水分，吃重口味的料理很需要搭配這種清爽的蔬菜解膩。

▲紅景天羊雜湯 $150

紅景天為高海拔植物，主產於西藏、四川等地，是十分珍貴的藥草，而「青丹扎西」的這項湯品以此取名，是否有將其入菜，這就待查證了。

羊雜顧名思義就是各式的羊內臟，老實說吃不太出來除了羊肚、橫膈膜外，其他部位吃不太出來，不過口感挺豐富到是，也滿新鮮。只是湯頭的口味十分重鹹，我們一行五個人也無法把湯喝完。

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青丹扎西 中和南勢角店 / FB

地址：新北市中和區信義街56號

電話：0980-666-212

營業時間：周一至周五16:00-22:00；週六週日11:30-22:30

（用餐日期：2024/8）



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