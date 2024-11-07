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泰國【泰國美食推薦】KINJI Omakase Pattaya泰國帕達雅最浮誇的預約制無菜單日本料理，視覺與味覺雙重享受。

2024-11-07 01:50:06 文字：麥仔與珍小姐
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麥仔與珍小姐

麥仔與珍小姐

這家預約制無菜單料理太強了，沒想到在泰國也可以吃到這樣高水準的日本料理，吃過一次就直接被圈粉。超愛吃日本料理的我們這次把美食版圖延伸到泰國帕達雅，之前就聽說泰國有很多厲害的日本料理，但這間KINJI Omakase Pattaya是我近期吃到最浮誇最有記憶點的無菜單日本料理，整間店裝潢非常新潮，料理長經驗豐富用料沒在手軟，整場下來驚喜不斷毫無冷場。強烈推薦有來泰國又喜歡日本料理的大家可以提前訂位預約來KINJI好好享受。

泰國【泰國美食推薦】KINJI Omakase Pattaya泰國帕達雅最浮誇的預約制無菜單日本料理，視覺與味覺雙重享受。

《Kinji Omakase》餐廳位置

KINJI Omakase Pattaya的門面設計相當鮮豔超好拍照，泰國對於顏色真的很有距離網美系主題咖啡廳House of Benedict Pattaya很近，建議可以先去House of Benedict Pattaya拍拍美照然後再來KINJI品嚐美味的日本料理。

 

《Kinji Omakase》Google map

KINJI Omakase Pattaya的網路評價相當好，周圍也有不少熱門的景點可以安排一整天的行程也不錯。

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門口的告示看本說明什麼是OMAKASE，簡單來說就是按照價位然後所有料理都由料理長安排準備。

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《Kinji Omakase》店內環境

雖說是日本料理店，但Kinji的裝潢風格相當新潮，日文漢字的招牌還是用霓虹燈來製作。整間餐廳的座位數大概是20位一共有兩個區域。

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剛抵達時師傅還正在準備我們這天要用的醋飯，酸甜的香氣好誘人食慾。

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《Kinji Omakase》消費方式

KINJI的無菜單料理消費價格分別有$1290THB、$2490THB、$3490THB三種價格。時段有pm12:00、pm14:00、pm18:00、pm20:00四個不同時段可以選擇。就依照可接受的價格跟時段來預約訂位。我們這天選擇的是$3490THB，套餐一共有17道料理。

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日本蓴菜從第一道料理就感受到KINJI對容器的講究，這杯子超美後面的餐具更有戲。

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這道日本蓴菜口感滑順帶點酸甜滋味相當討喜。

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料理長端出我們這天要用的魚，他們的海鮮大多直接從日本空運進口，品質跟新鮮程度都相當講究。

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日本真鯛刺身接下來就要進入這天的重頭戲，日料Omakase最吸引人的地方就是可以近距離的欣賞料理長的料理過程。

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真鯛刺身上桌時陣仗很大，直接乾冰登場。

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雲狀的霧氣慢慢消失真鯛刺身就登場，擺盤整個超美。

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真鯛底下是海苔醬，刺身上再滴上幾滴松露油，那香氣層次滿分。第二片可以包著紫蘇葉再加點芥末，感受真鯛魚肉本身的甜度。

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蒲燒鰻魚丼。小朋友來KINJI不用擔心沒有東西吃，這天選了小麥仔最愛的鰻魚丼，套餐還有一個蒸蛋跟味噌湯份量很足夠。提醒一下這個也是要事先預訂才吃得到喔。

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據小麥仔表示這個鰻魚QQ的又甜甜的好好吃。

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魚肝慕絲佐魚子醬

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帥氣的料理長真的很有戲，送到我面前還不忘擺個Pose。

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這魚肝慕絲造型超可愛，變成小冰淇淋甜筒的形狀，慕斯本身鮮度很高口感相當綿密搭配魚子醬更加提鮮。

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料理長用魚子醬完全不手軟，這天的料理就有很多是魚子醬做提味，一整餐大概這罐就要用完了。

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海鮮珠寶盒。這個貴氣逼人的珠寶盒用料也是超浮誇，刺身上擺滿鮭魚卵然後再加上魚子醬最後再鋪上金箔真的是太扯了。

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這個一口吃下真的是太奢侈，一次這個多種海鮮在嘴裡化開鮮甜程度真的是難以形容，就是好好吃。

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浮誇的珠寶盒後接下來是浮誇握壽司。就連這噴火炙燒也很療癒，大火讓刺身油脂慢慢逼出整個香氣實在太惹人食物。

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料理長的動作俐落又有架勢，實力相當堅強。

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在衛生上也格外注重，會戴上手套避免手直接接觸食材。

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招牌的Pose一樣要做到位。

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金目鯛握壽司。炙燒過的金目鯛香氣更誘人，魚肉彈牙底下的醋飯粒粒分明表現很亮眼。

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阿根廷明蝦佐海膽醬。這道我跟珍小姐都超愛的明蝦料理味道超美味，會讓人起雞皮疙瘩的那種好吃。

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上面還奢侈的噴上金箔粉，根本就是精品等級的存在。

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明蝦蝦肉本身就超甜，上面還加了魚子醬鮮度直接破表。底下的海膽醬汁跟明蝦超合拍，默默地吃到見底一點都不想浪費。

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島鰺握壽司。島鰺也稱作白魽是白肉的魚種，特色是油脂豐富肉質肥嫩，拿來做成刺身質地纖細柔軟口感順滑鮮甜。

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這個握壽司直接塗上特調醬油直球對決，就是要品嚐到島鰺最原始的甜味。

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比目魚握壽司。這個握壽司口味相當有層次，上面的邊鰭肉經過炙燒後油脂整個爆出來，擠上金桔汁就可以上桌。

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這個口感跟味道搭配的恰到好處，比目魚肉帶點脆口油脂分布不多，上面的邊鰭肉剛好是屬於油脂較多的部位，兩個同時在嘴裡化開那滋味真是太頂了。然後芥末在尾韻衝出來讓整個握壽司更爽口。

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鰤魚握壽司

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鰤魚是我很喜歡的魚種，魚肉油脂相當豐富入口即化，上面的昆布醬讓這個鰤魚鮮度又提升一個檔次。

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干貝迷你丼。這個超美的玻璃盅裡面也是超美的夢幻逸品。

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打開玻璃盅珍小姐第一句話就是：哇～這個也太美了。料理長將生食級干貝對切後上面放上鮭魚卵跟魚子醬，最後噴上金箔粉，真的美極了。

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紫蘇花可以把花瓣摘下來一起品嚐，這款迷你丼飯又是另外一個程度的鮮味，太棒了。

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看到這個就準備進入這天的高潮，看到整盒的北海道馬糞海膽大家都瘋狂了。

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北海道馬糞海膽握壽司

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料理長完全沒在手軟，這海膽給的是又多又扎實，太爽啦。

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珍小姐也是讚不絕口直呼這餐太超值了，但還有更厲害的狠角色在後面。

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小麥仔真的太有口福，海膽大口吃。

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黑鮪魚中腹握壽司

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這款黑鮪魚中腹握壽司也是相當浮誇，料理長直接放在你手背上，然後就在你手上的握壽司噴金箔粉。

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瞬間變成黃金黑鮪握壽司，貴氣滿分。吃完這貫可以很久不洗手了。

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黑鮪魚大腹握壽司

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黑鮪魚大腹同樣也是直接對決，先用噴槍炙燒逼出一些油脂，這畫面張力超強啊。

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然後依序點綴一下，放上芥末、魚子醬還有金箔。但你以為這樣就可以上桌就太膚淺了。

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這時候料理長來了一個分子料理專用槍，把握壽司放在你手上然後給你個大泡泡，泡泡爆開後的煙霧讓握壽司多了一層香氣。

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這個鮪魚大腹真的是太爽啦，油脂直接在嘴裡化開，真的會捨不得吞下去太美味了。

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太讓人難忘的一貫握壽司，記憶點滿點啦。

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看著這盒剛開的北海道馬糞海膽快要整盒用光，料理長依舊沒在手軟，

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海膽擺好擺滿，厚度也是相當可觀。

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這場Omakase金箔粉也是用好用滿，這個結尾的主食也沒錯過。

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最後在絢麗的來一把雪鹽，真的是太有戲了。

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北海道馬糞海膽烏龍麵

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這款麵食真的太享受了，如果你喜歡吃海膽那這款真的不能錯過，吃過就回不去了。海膽醬汁鋪底上面的海膽直接一次入口，再大口地品嚐吸收所有精華的麵條，太銷魂了。

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小麥仔這天食慾大好，吃完自己的鰻魚丼還不夠，又吃了鮪魚大腹跟這個烏龍麵，真的是太快樂。

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味噌清湯。最後階段來個熱呼呼的味噌湯大滿足。

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甜點。這天的甜點是相當蓬鬆的蜂蜜蛋糕跟冰淇淋。

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蜂蜜蛋糕上還印上KINJI的字樣，好用心。

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這餐真的太開心了，珍小姐跟小麥仔都吃得超滿足。

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相當歡樂的一餐。最後小朋友們還跟料理長一起合照結束這精彩的一回合，如果有機會的話

《Kinji Omakase》店家資訊

KINJI Omakase欣司無菜單料理
地址：140/108 หมู่ที่ 11 ถนน Khao Talo, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國
電話：+66646979169
粉絲專頁：IG/FB

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