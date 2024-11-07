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最近搜尋桃園室內景點，一直有被【桃園第二航廈景觀台】景點洗到這個洗到，似乎是個非常適合避暑的好去處

想看飛機起降也不用再跑飛機巷看，直接吹冷氣就能更近距離欣賞飛機起降

想說最近要幫我妹送機，我就順道來這邊走走看

如何抵達第二航廈景觀台?

·自行開車:從高速公路接國道二號直行至臺灣桃園國際機場。

·高鐵:搭乘高鐵至桃園高鐵站下車再轉搭桃園機場捷運至機場。

·巴士:桃園機場有配合許多客運巴士，可到台北、桃園、台中、宜蘭轉運站、新竹等地。

·計程車:於第一航廈入境大廳一樓西側12號門及第二航廈入境大廳一樓西都可搭乘

現在到桃園機場已經很方便了，可以選擇坐客運或直接做機場捷運抵達

如果你有車的話，也可以直接開車停在航廈外的機場停車位，一小時30元可以輕鬆吹冷氣喝個咖啡再離開也行

第二航廈景觀台要怎到達?

將車子停好後往第二航廈出境樓層前往

景觀台就在出境樓層的尾端，有一個專屬的手扶梯可以直接抵達

看到一堆人準備要出國真的是羨慕，已經快三年沒出國了…

第二航廈景觀台介紹

我只能說要好好欣賞飛機起降加上能享用到完整的景觀台服務真的是要早上前來會比較好

我這次是帶我妹出國，抵達的時候已經是晚上8點半左右

景館台附近的店家全都關門了..連星巴克也不想服務我，唯一有營業的就是大家熟悉的小七

中間有一個宛如沙漠中的綠洲用餐區，點餐後就能在這邊食用餐點

第二航廈景觀台周圍都是顏色鮮豔的仙人掌造景

帶給人清新童趣感，不管是大小朋友都會很喜歡

景觀台的走道相當寬敞，就算推娃娃車、輪椅來也不會窒礙難行

我覺得大家會想推薦這個點的最大原因是，入場免費跟冷氣可以吹到飽

不得不說這邊的冷氣真的超涼，加上可以超近距離欣賞飛機起降，喜歡看飛機的人一定會愛上這裡

就算待在用餐區的位置上一整天也不會有人趕你走，記得好像裡面也備有淋浴間，但不知道會不會需要費用就是

在北側觀景台廣場這裡有桃園機場的樂高模型，我個人看到這個就蠻興奮的

有各式大大小小的飛機，還有機組小車還有樂高小人..等

完整拼湊起來也是挺大的~尤其是樂高飛機的造型很可愛

旁邊也有小朋友可以親手玩得樂高積木牆(我忘記拍)

在小七的店面外也有台灣知名的珍珠奶茶製作機佈景

室外景觀台

桃園機場第二航廈景觀台是可以去戶外更近距離欣賞飛機起降

開放時間為早上6:30-晚上10:30，開放時間蠻長的

如果是來接機的朋友還在等親友入境前可以先來這邊休息

可能是為了飛安，要去室外會有地勤人員會要求檢查包包

就只是打開看一下，也不會太過刁難

景觀台上有許多台灣知名水果的地景裝置

不過晚上看有點不太清楚，真的建議白天前來

可以晚上來連星巴克都關了..要不然超想進去這間星巴克喝杯咖啡

窗戶外就直接能看到飛機起飛，喝咖啡看飛機，比去蘆竹景觀咖啡還爽

夏天這麼炎熱，真的可以帶長輩或小朋友來這邊避暑跟看飛機，難怪這麼多人會推薦來這

下次有機會一定會找個白天來好好看飛機起降~超近距離超有沉浸感的拉

店家/景點資訊

店家名稱：桃園機場第二航廈景觀台

所在地址：337臺灣園市大園區航站南路9號5樓

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 06:00-22:30

店家電話： Google即時導航





交通資訊

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