這次來到泰國曼谷我跟珍小姐都很期待的一餐就是這間位在SiLom區的Benjarong Bangkok – Baan Dusit Thani，這間Baan Dusit Thani Hotel集團旗下的曼谷貴族泰式料理，整間餐廳就位在豪宅莊園的主建築中，具有歷史的建築結合了珍貴古董傢俱和油畫、燈飾裝飾氣氛滿分。餐點部分水準相當高。從前菜、主餐到最後甜點沒有一道讓我們失望，視覺與味覺的雙重饗宴實在非常滿足的一晚。夜晚的Benjarong Bangkok好美，下次要換白天來感受一下截然不同的魅力。

《Benjarong Bangkok》餐廳位置交通方式

《Benjarong Bankok》的位置在曼谷SiLom區，附近有空鐵BTS Sala Daeng站，是相當熱鬧的區域。

《Benjarong Bangkok》Google map

《Benjarong Bankok》在網路上的評價相當高，超過600則的評論分數依舊高達4.4顆星，其中我看到一則留言寫到《Benjarong Bankok》對每個細節的用心讓我留下了深刻的印象，環境氣氛很高好溫暖而舒適、食物非常美味，這完全就是我跟珍小姐這餐的感想，真的就是這樣。

《Benjarong Bangkok》品牌介紹

Baan Dusit Thani是泰國第一家五星級飯店Dusit Thani Bangkok旗下的品牌，因Dusit Thani飯店進行整修，所以在飯店後方找到這間擁有相當多年歷史從第二次世界大戰前就存在的莊園豪宅，經過泰國知名設計師規劃，維持了原建築結構跟景觀，重現這個Baan Dusit Thani的新面貌，同時也是曼谷第一家將品牌餐廳獨立出來的飯店，讓老饕們可品嚐正宗的泰式料理，同時維護了飯店餐廳員工生計。這個歷史悠久的莊園豪宅還包括Benjarong 曼谷貴族泰式餐廳，還有Thien Duong 越南餐廳、Dusit Gourmet 餐廳和新開業的NóMADA泳池酒廊四個餐飲品牌。

《Benjarong Bangkok》用餐環境

我們這天抵達已經是晚上，整間餐廳換上舒服的昏黃燈光，讓大家在聚餐的同時更能享受用餐的氛圍。

每個用餐區都是包廂方式呈現，讓大家在用餐的同時更有隱私與獨立空間。

很喜歡他們把老宅的建築重新結合古董做設計，讓整個空間多了一層韻味。

來到《Benjarong Bankok-Baan Dusit Thani 》就像是到了博物館，包廂中的古董傢俱與畫作、都是來自曼谷Baan Dusit Thani Hotel收藏的珍貴古董家具和裝飾，每個角落都相當值得細細品味。

我們這天一行8人預訂的是VIP的包廂區，同樣也是相當華麗的路線，整個空間可以容納10位客人，整體裝潢規劃的相當氣派不論是裝飾還是藝術作品都非常講究。

Benjarong（泰國เบญจรงค์）在泰文中是一種上釉的泰國彩繪陶瓷。顏色非常鮮艷金碧輝煌真的好美，這個彩繪陶瓷可是得來不易相當珍貴啊。

第一道開胃料理是用蕃石榴搭配芭樂及水果做出的料理。

第一道開胃菜是帶點辣度，太刺激食慾了。

這道鮮蝦料理我也很推薦，裡面的調味相當有層次。

蝦仁切塊吃起來典雅大方，跟著調味料一起吃鹹香中又帶點柚子的微酸，尾韻再帶出一點辣度實在是太厲害。

這底下的醬料與柚子果肉很下飯，這個會想一口接一口。

清炒芥蘭也讓我們相當驚豔，因為這火候實在很厲害每口的鑊氣都讓人非常有記憶點，果然是高水準。

上面擺的有點像是炸過的豬油讓口感跟香氣更加分，光是這道蔬菜就讓大家稱讚不已。

72小時綠咖哩燉帶骨牛小排

接下來這一道是讓我們最驚艷的一道經典泰式綠咖哩，但裡面的牛肋骨可是費時72小時燉煮過的狠角色。

這道料理帶點微辣，這帶骨牛小排只是把骨頭拉起來就已經骨肉分離，真的太誇張。

連珍小姐想要夾起來給我拍都被嚇到，這牛小排未免也太軟嫩了。

有了配飯的料理怎麼可以不來點主食，這裡的米飯可以選擇白米或是紫米，最後我們一致選擇更營養的紫米。

綠咖哩的醬汁充分淋在燉煮72小時的帶骨牛小排上，這真的是太誘人了。

很喜歡Benjarong Bangkok的整體服務，尤其是服務人員的桌邊服務真的值得稱讚，幽默又很讓人愉悅。

這整天行程非常充實，小麥仔也是吃的非常迅速直說這裡的菜好好吃。

看看這牛小排的纖維，軟嫩又多汁這樣的牛肉絕對好吃，大推必點。

在台灣很少有機會吃到山竹，更不用說拿來當作料理的食材。

山竹上鋪滿蝦米與烤過的椰絲再淋上特調醬汁，這風味還真的是頭一次品嚐到，整體相當清爽很好吃耶。

這道是泰式烤蝦醬配豬肉，有點冷盤料理的感覺，上面加上木瓜絲跟佐料口味也是很有特色。

讓人印象深刻的還有這兩道蝦料理，他們的共同特色是在於醬料，那帶點甜度味道很濃郁的醬料搭配海鮮真的很搭。

搭配旁邊的葉菜又是截然不同的風味。

來到《Benjarong Bankok》千萬不要錯過他們的甜點，全都是經典的品項。

這傳統的芒果糯米飯經過調整口味跟口感都很有層次。

這個是泰國很傳統的甜品，口味相當有特色裡面還加入了薑絲跟山竹跟紅蔥頭。

這微酸的糖水是這個冰品的靈魂，少了它味道就不對了。

這泰國傳統的下午點心味道真的頗有特色，酸甜中還帶著紅蔥頭的香氣跟薑絲的後韻。

這香蘭葉製作的奶酪也非常好吃。

最後再來個相當可愛的配茶甜點結束這超滿足的泰國貴族泰式料理，以價位來說這裡的料理算是很合理，價格就像是我們的瓦城或是時時香差不多的價位，但能夠在這樣具有歷史的老宅古蹟中用餐，還有這樣貼心又歡樂的桌邊服務真的是非常的超值，下次來曼谷還想要來試試他們家的其他料理，相信也會是很棒的體驗。如果喜歡吃正宗的泰式料理，那這間位在曼谷SiLom區的《Benjarong Bankok》一定要好好收到口袋。

《Benjarong Bangkok – Baan Dusit Thani 》店家資訊

Benjarong Bangkok – Baan Dusit Thani 地址：116 Sala Daeng Road, Khwaeng Silom, Bangkok 電話：+66-22009009 營業時間：11:00 ~ 14:30/ 17:30 ~ 22:00 官網：https://www.baandusitthani.com/benjarong/

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