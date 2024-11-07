榕樹下璞味綿綿冰-河樂店

地址：台南市中西區河中街20號

TEL：(06)223-3865

營業時間：11:00-21:00

FB：台南榕樹下璞味綿綿冰

熱熱熱～暑假來到這間運河旁的璞味綿綿冰河樂店吃冰消暑～

從外觀招牌就一整個很復古，蠻有親切感的，而且店家很和善，服務不錯！

用餐空間蠻大的～座位很多很寬敝，又有冷氣很舒服！夏天吃冰吹冷氣，就是爽快啊！

連海報都好老派喔！

綿綿冰的口味好多喔，除了綿綿冰還有豆花～小黑板有當日隱藏版的冰品，又讓人陷入選擇障礙了，可惡！

Liz點的是璞味布丁冰，勛是點三球的綿綿冰~

綿綿冰單球30元，三球75元～

勛選的口味是檸檬、芒果、草莓，每一球都蠻大一球的耶~以花碗盛裝好復古，

我最喜歡檸檬及芒果的清新滋味，尤其是檸檬口味，酸Ｖ啊酸Ｖ的大人口味，爽快！

而芒果自然清新的滋味人人愛！草莓是小孩的最愛，比其它二個口味稍微甜一點，但也清爽不會膩～

璞味布丁冰是古早味焦糖布丁+珍珠＋綿綿冰，綿綿冰的口味可以自己選擇，我選的是抹茶口味綿綿冰。布丁嫩嫩的好好吃，焦糖香氣也到位，配上珍珠很邪惡，不過抹茶沉穩的香氣抹去不少罪惡感～

強調天然的綿綿冰，復古超值又好吃，是大人小孩都會愛的冰品喔！

位在河樂廣場附近，帶小孩去玩水後可以來這裡吃冰喔！

【台南中西區】『河樂廣場The Spring』~曾經有我們年少輕狂回憶的中國城，現在是座美麗的城市潟湖，充滿歡笑的親水公園。

歡迎跟Liz及勛勛一起吃喝玩樂

別忘了給Liz一個讚喔！