隱藏在古厝裡的沙琪瑪專賣店，你有聽過嗎？這間經營了60年的「溫手作雞蛋酥糖」堅持手工製作，只賣這一樣，代代相傳已至第三代。沒有熟人帶路真的不容易找到這裡！藏在三合院的古厝中，真的是低調到不行，大多是老客戶透過電話訂購的，但一經分享就能讓客人從三合院排到外頭，這可不是誇張。

「溫手作雞蛋酥糖」的雞蛋酥糖有袋裝和禮盒裝兩種選擇，共有五種口味，袋裝每顆只要7.5元，禮盒裝則更適合送禮或當伴手禮。現在沒有事先預訂的話，很可能空手而歸，因為真的太搶手了！

這間古厝中的小店位於桃園市龜山區，隱藏在山中小徑的三合院古厝裡，沒有經過仔細留意很容易錯過。其實不論從茶專路或大同路進來都能找到，開車距離福源國小約1分鐘，距離銘傳大學約5分鐘。不少人會在拜訪「溫手作雞蛋酥糖」後，順道去大棟山步道走走。

來店的話可以將車子暫時停放在附近的白線內，不要影響其他住戶的通行。

當你走進這間古厝時，別懷疑，就是沿著指標走到三合院裡，最左邊是龜山仁德馬祖會館，而我們的目標就是中間的這間古厝老宅，紅磚瓦建築讓人不禁想起阿嬤家的懷舊三合院。

這裡是製作、出貨、販售的工作室，但店主並不住在這裡，所以建議來之前最好先打電話確認，以免白跑一趟。

大家取貨的時候可以直接在古厝的大門口取貨，真的很特別！

地上放了不少裝滿雞蛋酥的大桶子，這些都是客人的訂單，還沒有裝箱、裝盒。每一袋雞蛋酥也都是提前預訂的，真的是一大袋一大袋的訂，不少人一次買好幾袋！店家會一箱箱地抓來裝袋，想到我之前做雪Q餅時也是一樣，每一箱都是不同口味，要裝盒時還得一顆顆數好。

雞蛋酥糖有五種口味：芝麻、花生、蔓越莓、葡萄乾和海苔。建議先電話預訂，這樣才容易吃到自己想吃的口味。如果像我這種有選擇困難的，直接買綜合口味就最快啦！袋裝的價格是40顆300元，禮盒裝是24顆250元。

袋裝40入 $300

禮盒裝24入 $250

袋裝的份量超大，上面簡單的印有LOGO還有訂購電話。

單一口味上面也會貼上標籤，在分辨時也不容易拿錯唷！

禮盒裝則是送禮的好選擇，看起來大方又可愛。

另外拿到雞蛋酥糖後記得不要直曬太陽，需要放在陰涼處，以免要吃就不酥了！

雞蛋酥糖的口味從上到下分別是花生、葡萄乾、海苔、芝麻和蔓越莓，每一款都非常適合當零食或小點心，而且都是獨立包裝，出遊、野餐帶著也非常方便。

市面上賣的沙琪瑪大多偏軟，但「溫手作雞蛋酥糖」因為是手工製作，吃起來特別酥脆，不會太甜膩，連平時不嗜甜的林先生也覺得好吃。

每一塊雞蛋酥糖大小適中，女生吃也不會覺得過膩。

沙琪瑪的製作相當繁複費時，所以我一直覺得自己做不如直接買來吃，方便又快速。

芝麻口味可以說是最原始的風味，有著濃郁的蛋香，撒上白芝麻增添了香氣。

海苔口味的雞蛋酥我超愛，滿滿的海苔香，越吃越涮嘴。

花生口味的雞蛋酥糖裡面加了炒過的花生，咬下去能感受到濃郁的花生香氣與口感。

蔓越莓口味則是帶著酸甜的滋味，增添了清爽感，非常推薦！

至於葡萄乾口味，雖然我個人比較不愛吃葡萄乾，但愛吃的人可以試試看喔！

店家資訊

店名：溫手作雞蛋酥糖

地址：臺灣桃園市龜山區大同路919號

營業時間：8:00am-18:00pm（不定時公休，建議先電話確認）

電話：(03)3204896 / 0937115045

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