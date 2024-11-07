＂店家資訊＂：白家通化 十全藥燉排骨

＂電話＂：02 2701 1222

＂付款方式＂：現金

＂營業時間＂：每天 11:00–03:00

＂地址＂：106 台北市大安區通化街62號

＂外送＂：Foodpanda、Ubereats

＂ＦaceＢook＂：https://www.facebook.com/p/100092708766288

＂Ｇoogle地圖＂：https://maps.app.goo.gl/XVuwHVKQjBFVBTif6

距離信義安和捷運站 350M 走路 5分鐘

品牌創立：家族手藝的延續

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Truvid

白家十全排骨，不僅是一道藥膳排骨的美味料理，更是有一段家族傳承的溫暖故事。

始於創辦人母親的啟發下，白家十全排骨融合了傳統中藥燉補與現代餐飲的精髓，讓在享受美食之餘，品味到家族傳承的厚重人情。

因母親對於藥燉排骨的細膩理解，加上獨特的十全配方，讓這道料理迅速成為經典，深受顧客喜愛。

這份家族傳承的手藝，不僅是美食的創造，更代表著家人之間的感情紐帶。



白家十全排骨在信義安和捷運站出站，走路5分鐘就到了，通化街夜市的斜對面，招牌簡單明顯．

成為名店：品質與口味的堅持

白家十全排骨的卓越表現，獲得了多方肯定。2018年，他們成為Foodpanda平台的百萬名店，2019年被選為Uber優選名店，2024年更獲得Foodpanda金食獎，成為全台北市第一名店。這些成就不僅展現了品牌的實力，也證明了品質的堅持，讓更多顧客能享受到這道深具台灣風味的十全藥膳排骨。

一樓有八口大大的陶鍋，每個都燉煮的湯頭

一樓的座位有兩個四人桌～

一上二樓就有這招牌，每一種充滿的家鄉味

桌上掃ＱＲ Ｃｏｄｅ，５星評論就有小菜能兌換喔！

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