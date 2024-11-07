台中大雅區民宅隱藏著無菜單日料寶藏店 味市お料理。嚴選當季新鮮海鮮，老闆每週親自從基隆崁仔頂挑選食材，精湛充滿巧思的料理手法讓每道菜色都充滿驚喜，來此能品味最新鮮的生魚片、釜飯、烤物、握壽司等日料佳餚，在吧檯座位用餐更近距離欣賞主廚的手藝，完美體驗日式料理的極致美味。僅接受預約方式，餐廳僅有八席，來味市お料理約會、慶祝、商務餐敘都很適合

Follow 莎笠，小日子

莎笠FB @salidayfood

莎笠IG saliday_food

味市お料理 台中大雅無菜單料理

隱身在民宅的 味市お料理，鄰近中科、大雅交流道，可是許多饕客中的無菜單日料寶藏店家！氛圍小巧溫馨，以新鮮高檔食材實惠價格，提供精緻味美的無菜單日料，從開幕至今的超人氣，在每次開放訂位時，不手刀速訂位可吃不到啊門口可停放兩台車，周邊步行數分鐘，有兩處付費停車場，來用餐免擔心停車問題

味市お料理

地址：台中市大雅區中清路三段928號／近大雅交流道

電話：0968-319-380

營業時間：12:30 – 14:30 ；18:30 – 21:30（一、二 公休）

停車場：雅潭停車場 、大雅公有停一停車場

ＦＢ｜ＩＧ｜線上訂位

味市お料理 用餐環境

味市お料理 吧台即是餐桌的開放式廚房空間，整體氛圍相當溫馨，一個餐期僅接待八位客人，收費方式為 1600元+10% 人、提供13道料理，主廚更能貼心配合客人需求喜好 量身訂做，現場也提供包場服務

味市お料理 餐點

這次和朋友選擇晚餐時段，剛好遇到壽司日，餐期會準時大家一起開餐，入座時已備妥招待花生、醃漬蘿蔔、與熱茶，每個餐具擺盤都很講究

開胃小菜：花生

主廚自製滷花生，口感鬆軟帶Ｑ，以七味粉提味，微微辣度開胃涮嘴

醃漬蘿蔔

以荔枝點綴的醃蘿蔔，入口爽脆帶著怡人果香，很適合在每道料理之間轉換味蕾，吃完可續唷

第一道 北海道厚岸生蠔

選用北海道厚岸生蠔新鮮飽滿，點綴上清爽的紫蘇醋凍，巧妙帶出生蠔清甜與鮮美海潮味，再佐以秋脆韓國無籽葡萄，多份鮮果酸甜，更顯清新

第二道 澎湖軟絲

這道可是味市お料理的招牌料理！主廚精湛刀工在白皙晶透的澎湖軟絲上細劃兩百多刀，營造蓬鬆軟綿的口感，佐以松露鹽調味，獨到的鹹香與海潮味的軟絲也太合拍，吃幾次都驚艷無比

第三道 日本九州天草真鯛

熟成14天的日本九州天草真鯛，肉質柔嫩有彈性，熟成後的魚肉更顯鮮甜，佐以梅醬增添鹹鮮

第四道 外埔黃雞魚

熟成14天的外埔黃雞魚，肉質細緻、熟成後風味更加濃厚甘甜，佐以自製醋凍增添清新酸度，入口層次更顯豐富

第五道 土魠魚西京燒

花東海釣的土魠魚以西京燒方式料理，鮮嫩魚肉經過醬燒後帶有微微焦香，外皮脆而內裡多汁，醬香與海鮮鮮味交融

第六道 八斗子水針魚

八斗子的水針魚經過9天熟成，增添一屢鮮甜，肉質軟中帶點彈性，搭配酸香醋凍，淡雅海洋氣息，更顯細緻

第七道 北海道秋刀魚

肥美的北海道秋刀魚，經炙燒後油脂豐富芬芳，肉質軟嫩，佐以蔥薑泥點綴，微辣清香更襯魚肉甘美

第八道 麻糬烏魚子

選用來自雲林的自製烏魚子，用清酒浸泡後炙燒，散發淡雅米香，烏魚子外酥內軟如溏心蛋口感，搭配麻糬用海苔包裹，鹹香綿密，餘味悠長。

第九道 高知縣天然獅魚

選用來自日本高知縣的天然獅魚，經18天熟成更顯濃郁鮮甜，入口肉質細膩，柔和滑順







第十道 赤海膽鮭魚卵軍艦

嚴選北海道根室的赤海膽，搭配鮭魚卵軍艦，海膽的鮮甜濃郁、入口即化，鮭魚卵飽滿，鹹香魚口中迸發，兩者鮮味加成，海味十足

第十一道 松葉蟹釜飯

以高湯煨煮米飯，飯粒完美吸收松葉蟹蟹香與高湯精華，蟹肉細緻鮮美與米飯完美融合，每ㄧ口都是滿滿海鮮風味

第十二道 日式味噌湯

我最愛的日式味噌湯，鹹香濃郁風味雅緻，剛好擔當整套無菜單的最後一道鹹食，恰如其分

第十三道 芒果巴斯克

最後以迷人甜點收尾，自製的芒果巴斯克，濃郁芒果融合綿密乳酪，表面淡雅焦香，內部綿密柔軟，入口滿是酸甜清香

味市お料理 二訪一樣精彩，主廚精湛手藝，饕客們的味蕾隨著起承轉合，又來趟美妙的日料之旅，真的是越吃越喜歡，餐期以預約制，不管是來約會、慶生，商務餐敘都很有質感，難怪google評論高達4.8顆星，推薦給喜歡日料、無菜單的你，有機會一定要來試試

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

如果喜歡這篇文章，歡迎加入 莎笠。小日子

你們的支持是我繼續寫文章的最大動力，想說什麼也歡迎留言給我～