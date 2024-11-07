「台灣創始老店黑竹園」可是彰化的超人氣滷味名店，不僅在地人超愛，就連各大美食節目、媒體都曾經報導過，名聲響亮到讓很多外地人也想一試為快!
就連香港、澳門遊客都會特地去買!這次由朋友跟我推薦之後，不用特地跑到彰化
幸運的是，現在不用特地跑到彰化，宅配服務讓這美味直送到家~
只要滿2000元就免運，低溫宅急便寄送確保新鮮，讓我們隨時隨地都能享受這道招牌美食。
我這次特地了幾分來開箱給大家看
宅配小提醒：滿2000元以上免運，而且是用低溫宅急便寄送，讓你不用擔心新鮮度。
記得，訂購當天16:00前下單的話，隔天就能收到美食；如果晚於16:00下單，則要再多等一天哦。
出國如有需求，可以提供真空包裝，請提前二天告知!
冷藏可以保存5天，冰鎮滷味直接開箱就能吃，根本不需要加熱，隨時隨地享受超方便！
我這次買了八種口味-鴨翅凍、鴨胗、鴨舌、雞翅凍、雞腳凍、滷牛肉、滷花生、滷豆干
冷藏冷凍跟天數都有在包裝上標示清楚，包裝也很乾淨，冰鎮滷味直接就可以開來吃了!
我們選擇全家聚餐肉這天來大家一起吃，冰鎮滷味也很適合加熱來吃唷!
鴨翅凍
「黑竹園」的鴨翅真的超級讚！啃起來超有滋味，特別適合喜歡有點耐嚼感的朋友。
鴨翅的肉質偏緊實，滷得剛剛好，香味滿滿但不會太油膩，吃起來特別清爽。一隻接一隻，根本停不下來！😆
加熱後的鴨翅凍，膠質會變得更加軟糯，滷汁的香氣充分釋放，整體口感更為滑嫩，並帶有濃郁的油香。
鴨皮在加熱過程中略微融化，讓每一口都充滿了豐富的膠質感耶!
雞翅凍
雞翅跟鴨翅，雞翅相較之下小，雞翅凍的口感更輕盈細膩。
黑竹園的雞翅凍以滷汁完全滲入雞肉的細緻纖維中，冷凍後保留了雞肉的鮮嫩口感。
雞翅的皮相對薄滑，入口即化，骨肉間充滿鮮美滷汁的滋味。雞肉的柔嫩搭配滷汁的醇香，形成了口味上的絕佳平衡。
冷凍時，雞肉的纖細感在冷凍後更加突出， 雞翅凍加熱後，肉質變得更加柔軟，滷汁的鮮香完全滲透到雞肉的纖維中，骨肉之間的味道更加濃郁。雞皮在加熱後變得滑嫩且富有彈性
鴨胗
鴨胗經過精心滷製，帶有一種獨特的軟Q彈性，剛入口時能感受到胗肉的緊實，但隨著咀嚼，軟嫩的質感漸漸釋放，越嚼越有味道
此外，鴨胗上有小辣，為整體風味增添了一抹辛香。這些小辣的刺激感，恰到好處地襯托出鴨胗的濃郁滷汁，每一口都帶有微辣的爽口感，讓人不斷想要再吃一口。
那微辣的尾韻讓人意猶未盡，既不過於強烈，也不會壓過食材本身的風味，反而讓滷汁和鴨胗的肉香更加立體。
鴨舌
我從來沒吃過，第一次看到會覺得它長得有點奇怪，細細長長的樣子，看起來好不像舌頭喔!
咬下去的時候，鴨舌的口感超Q彈，外面有點滑溜，裡面卻帶點嚼勁。因為鴨舌本身沒有太多肉，所以吃起來不會像其他滷味那麼飽口，但它特別的地方就在於這種軟Q有彈性的感覺，特別過癮！
滷汁完全滲透在鴨舌每一個角落，吃起來滷香十足，甚至有一點點膠質的滑嫩感，讓你越吃越停不下來。
這道滷鴨舌特別適合當小吃，一口接著一口，很適合配個飲料邊吃邊聊，真的很獨特！
雞腳凍
黑竹園的雞腳凍可是他們的招牌之一！一盒13隻，看起來就是超豪華的享受。
雞腳本來就是台灣滷味裡的經典，加上他們的獨門滷汁，更是讓人一吃就上癮。
冷藏後的雞腳凍
冷藏的雞腳凍，Q彈到不行！入口時，雞腳上的皮膚緊實有彈性，稍微帶點涼涼的感覺，但咀嚼之後，那膠質和滷汁慢慢釋放出來，嘴裡充滿了濃郁的香味
。每一口都是那種清爽中又帶有滷香的感覺，讓人一口接一口停不下來。
這種冷藏的吃法，超適合夏天或者嘴饞的時候，清爽不膩，而且吃起來特別有嚼勁！
加熱後的雞腳凍
加熱後的雞腳凍，整個口感就變得超級軟嫩了！滷汁的味道被加熱後更明顯地釋放出來，雞腳的皮變得滑溜溜，肉也變得更軟，膠質會讓你感覺有種入口即化的滿足感。
熱熱的雞腳凍吃起來特別溫暖，很適合想吃點暖呼呼東西的時候，香味更濃郁，每一隻雞腳都像在嘴裡融化。
不管是冷吃還是加熱吃，黑竹園的雞腳凍都各有特色，13隻吃起來剛剛好，絕對是一道讓你回味無窮的滷味佳品！
滷牛肉
滷牛肉真的是肉食愛好者的福音，尤其是黑竹圍的這款牛腱，肉超級厚實，每一片都讓人感覺吃得超滿足，我一直吃停不下來
牛腱的筋肉部分滷得非常入味，肉質紮實卻不柴，咬下去充滿嚼勁，但又不會過硬，帶點筋的彈性，越吃越香!!
滷汁完全滲透到牛肉裡，濃郁的香氣跟牛肉本身的香味融合得恰到好處，每一口都能感受到那種厚實肉塊的滿足感。
重點是，這滷牛腱不管是當小菜吃，還是拿來配碗泡麵，都是一絕！煮好麵之後，丟幾片牛腱進去，湯頭馬上變得更濃郁，牛肉的香氣直接提升整碗麵的層次>///
滷花生
滷花生真的是滷味中的小清新，看起來簡單，但黑竹圍的滷花生卻有著軟綿中帶點甘甜的完美口感。
每一顆花生都被滷汁充分浸透，入口時先是滷汁的香氣爆發，接著就是花生的軟糯感，一點也不油膩，反而帶著淡淡的甘甜和滷香。
吃起來不會像普通的花生那樣乾巴巴，反而有種濕潤、細膩的口感，讓你一顆接一顆停不下來~~
滷豆干
口感紮實卻不乾，帶著些微的彈性，咀嚼起來有一種特別的韌性，越嚼越香。這種豆干既有豆子的香味，又吸飽了滷汁的鹹香，無論是單獨吃還是搭配其他滷味，都非常適合。
不論是作為小菜，還是嘴饞時的零嘴，滷豆干都非常百搭!
心得
黑竹園的滷味絕對是台灣滷味的代表，其中最出名的當然非雞腳凍莫屬。
每盒13隻的雞腳凍，不管是冷吃還是加熱，都各有特色。冷藏後的雞腳Q彈有嚼勁，滷汁香氣十足，吃起來非常清爽，而加熱後的雞腳則是滑嫩軟綿，膠質滿滿，讓人每一口都感到超級滿足。
但除了雞腳凍，我私心也好愛黑竹圍的滷牛肉！牛腱肉質厚實、入味濃郁，筋肉的嚼勁和濃香滷汁完美結合，特別是配上一碗熱騰騰的泡麵，瞬間讓整碗麵的層次感提升，完全是肉食愛好者的最愛。
另外，滷豆干和滷花生也都讓人愛不釋手。滷豆干口感紮實，吸滿滷汁，吃起來鹹香有韌性，超適合作為小菜或零嘴；
而滷花生軟糯入味，口感綿密，滷香淡淡但非常耐吃，無論配飯還是當作輕鬆小吃，都非常百搭。
我們家人則是好喜歡他們的鴨舌頭!
總的來說，黑竹園的滷味不僅種類豐富，而且每一款都經典好吃，無論你喜歡什麼口感，都能在這裡找到心頭好。
推薦大家宅配一份黑竹圍的滷味，不管是當作居家小吃，還是與朋友分享，都是美味滿分的選擇！
想嘗試黑竹園的美味嗎？他們的出貨速度快到讓人讚嘆的！只要在當天下午四點之前下單，隔天就能收到美味，
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如果你在台中或彰化，還可以親自到門市購買。
其他縣市的朋友，只需在官網輕鬆下單，隔天就能把美食送到家，實在太方便了
店家資訊
員林老店 🏠
地址：彰化縣員林市員水路一段676巷12號
電話：04-831-3929 ☎️
傳真：04-838-3019 📠
營業時間：07:00 am - 22:00 pm ⏰
台中東興店 🏪
地址：台中市西屯區東興路三段388號
電話：04-2320-8279 ☎️
營業時間：11:00 am - 21:00 pm ⏰
官網訂購：黑竹園官網 🌐
資訊
我是哈姆湘，是個鼠控插畫家~繪畫補教老師.繪畫.催眠占卜師.插圖部落客
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