「台灣創始老店黑竹園」可是彰化的超人氣滷味名店，不僅在地人超愛，就連各大美食節目、媒體都曾經報導過，名聲響亮到讓很多外地人也想一試為快!

就連香港、澳門遊客都會特地去買!這次由朋友跟我推薦之後，不用特地跑到彰化

幸運的是，現在不用特地跑到彰化，宅配服務讓這美味直送到家~

只要滿2000元就免運，低溫宅急便寄送確保新鮮，讓我們隨時隨地都能享受這道招牌美食。

我這次特地了幾分來開箱給大家看

宅配小提醒：滿2000元以上免運，而且是用低溫宅急便寄送，讓你不用擔心新鮮度。

記得，訂購當天16:00前下單的話，隔天就能收到美食；如果晚於16:00下單，則要再多等一天哦。

出國如有需求，可以提供真空包裝，請提前二天告知!

冷藏可以保存5天，冰鎮滷味直接開箱就能吃，根本不需要加熱，隨時隨地享受超方便！

我這次買了八種口味-鴨翅凍、鴨胗、鴨舌、雞翅凍、雞腳凍、滷牛肉、滷花生、滷豆干

冷藏冷凍跟天數都有在包裝上標示清楚，包裝也很乾淨，冰鎮滷味直接就可以開來吃了!

我們選擇全家聚餐肉這天來大家一起吃，冰鎮滷味也很適合加熱來吃唷!

鴨翅凍

「黑竹園」的鴨翅真的超級讚！啃起來超有滋味，特別適合喜歡有點耐嚼感的朋友。

鴨翅的肉質偏緊實，滷得剛剛好，香味滿滿但不會太油膩，吃起來特別清爽。一隻接一隻，根本停不下來！😆

加熱後的鴨翅凍，膠質會變得更加軟糯，滷汁的香氣充分釋放，整體口感更為滑嫩，並帶有濃郁的油香。

鴨皮在加熱過程中略微融化，讓每一口都充滿了豐富的膠質感耶!

雞翅凍

雞翅跟鴨翅，雞翅相較之下小，雞翅凍的口感更輕盈細膩。

黑竹園的雞翅凍以滷汁完全滲入雞肉的細緻纖維中，冷凍後保留了雞肉的鮮嫩口感。

雞翅的皮相對薄滑，入口即化，骨肉間充滿鮮美滷汁的滋味。雞肉的柔嫩搭配滷汁的醇香，形成了口味上的絕佳平衡。

冷凍時，雞肉的纖細感在冷凍後更加突出， 雞翅凍加熱後，肉質變得更加柔軟，滷汁的鮮香完全滲透到雞肉的纖維中，骨肉之間的味道更加濃郁。雞皮在加熱後變得滑嫩且富有彈性

鴨胗

鴨胗經過精心滷製，帶有一種獨特的軟Q彈性，剛入口時能感受到胗肉的緊實，但隨著咀嚼，軟嫩的質感漸漸釋放，越嚼越有味道

此外，鴨胗上有小辣，為整體風味增添了一抹辛香。這些小辣的刺激感，恰到好處地襯托出鴨胗的濃郁滷汁，每一口都帶有微辣的爽口感，讓人不斷想要再吃一口。

那微辣的尾韻讓人意猶未盡，既不過於強烈，也不會壓過食材本身的風味，反而讓滷汁和鴨胗的肉香更加立體。

鴨舌

我從來沒吃過，第一次看到會覺得它長得有點奇怪，細細長長的樣子，看起來好不像舌頭喔!

咬下去的時候，鴨舌的口感超Q彈，外面有點滑溜，裡面卻帶點嚼勁。因為鴨舌本身沒有太多肉，所以吃起來不會像其他滷味那麼飽口，但它特別的地方就在於這種軟Q有彈性的感覺，特別過癮！

滷汁完全滲透在鴨舌每一個角落，吃起來滷香十足，甚至有一點點膠質的滑嫩感，讓你越吃越停不下來。

這道滷鴨舌特別適合當小吃，一口接著一口，很適合配個飲料邊吃邊聊，真的很獨特！

雞腳凍

黑竹園的雞腳凍可是他們的招牌之一！一盒13隻，看起來就是超豪華的享受。

雞腳本來就是台灣滷味裡的經典，加上他們的獨門滷汁，更是讓人一吃就上癮。

冷藏後的雞腳凍

冷藏的雞腳凍，Q彈到不行！入口時，雞腳上的皮膚緊實有彈性，稍微帶點涼涼的感覺，但咀嚼之後，那膠質和滷汁慢慢釋放出來，嘴裡充滿了濃郁的香味

。每一口都是那種清爽中又帶有滷香的感覺，讓人一口接一口停不下來。

這種冷藏的吃法，超適合夏天或者嘴饞的時候，清爽不膩，而且吃起來特別有嚼勁！

加熱後的雞腳凍

加熱後的雞腳凍，整個口感就變得超級軟嫩了！滷汁的味道被加熱後更明顯地釋放出來，雞腳的皮變得滑溜溜，肉也變得更軟，膠質會讓你感覺有種入口即化的滿足感。

熱熱的雞腳凍吃起來特別溫暖，很適合想吃點暖呼呼東西的時候，香味更濃郁，每一隻雞腳都像在嘴裡融化。

不管是冷吃還是加熱吃，黑竹園的雞腳凍都各有特色，13隻吃起來剛剛好，絕對是一道讓你回味無窮的滷味佳品！

滷牛肉

滷牛肉真的是肉食愛好者的福音，尤其是黑竹圍的這款牛腱，肉超級厚實，每一片都讓人感覺吃得超滿足，我一直吃停不下來

牛腱的筋肉部分滷得非常入味，肉質紮實卻不柴，咬下去充滿嚼勁，但又不會過硬，帶點筋的彈性，越吃越香!!

滷汁完全滲透到牛肉裡，濃郁的香氣跟牛肉本身的香味融合得恰到好處，每一口都能感受到那種厚實肉塊的滿足感。

重點是，這滷牛腱不管是當小菜吃，還是拿來配碗泡麵，都是一絕！煮好麵之後，丟幾片牛腱進去，湯頭馬上變得更濃郁，牛肉的香氣直接提升整碗麵的層次>///

滷花生

滷花生真的是滷味中的小清新，看起來簡單，但黑竹圍的滷花生卻有著軟綿中帶點甘甜的完美口感。

每一顆花生都被滷汁充分浸透，入口時先是滷汁的香氣爆發，接著就是花生的軟糯感，一點也不油膩，反而帶著淡淡的甘甜和滷香。

吃起來不會像普通的花生那樣乾巴巴，反而有種濕潤、細膩的口感，讓你一顆接一顆停不下來~~

滷豆干

口感紮實卻不乾，帶著些微的彈性，咀嚼起來有一種特別的韌性，越嚼越香。這種豆干既有豆子的香味，又吸飽了滷汁的鹹香，無論是單獨吃還是搭配其他滷味，都非常適合。

不論是作為小菜，還是嘴饞時的零嘴，滷豆干都非常百搭!

心得