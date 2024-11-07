大家好 我是阿肥
這次開箱的.........是 #海裡魚木質拼圖，拼圖是我獨處時很喜歡的興趣之一，因為在拼拼圖時，會讓我感到思緒安定、提升專注力、可以找到更多的新創意。
玩過許多拼圖，一般的紙片拼圖從500-4000片，球型拼圖及立體塑膠拼圖。有了小孩之後，更是常常陪同孩子一起拚，希望培養小孩的耐心、專注力及思考邏輯能力，#海裡魚木質拼圖很適合跟孩子一完成的拼圖。
但 #海裡魚木質拼圖還是我第一次接觸，參加活動時被吸引的原因就是它是 #木質拼圖，我還沒玩過的新拼圖，且還寫著 #圖中圖，心想什麼是 #圖中圖❓好奇心的驅使下，我直接報名了，也很開心這次有被抽中收到拼圖後，超興奮的直接不客氣地拆封啦❗️❗️
⬆️⬆️⬆️⬆️ #海裡魚木質拼圖，外盒包裝精緻簡約，這次要拼的是 #一年高山-Nov. 北大武山，250pieces的 #木質拼圖
⬆️⬆️⬆️⬆️ #海裡魚木質拼圖，外盒側面有教學，讓你拼出 #圖中圖的小眉角，可以說是很貼心。
⬆️⬆️⬆️⬆️ #海裡魚木質拼圖，看完品牌故事心裡有被感動到，海裡魚木質拼圖，在台成立十年，工作室位於新竹，透過雷射切割出不規則拼片來呈現各式各樣的 #臺灣黑熊及1-12月份繪製出不同季節的景色。
⬆️⬆️⬆️⬆️ #海裡魚木質拼圖盒內附有：250pieces的 #木質拼圖、說明書、補缺片小卡及#一年高山-Nov. 北大武山小卡
⬆️⬆️⬆️⬆️盒內有各式各樣不同造型的 #臺灣黑熊(這造型讓我一直很想吃 小熊餅乾🤤🤤🤤)真的好可愛。
⬆️⬆️⬆️⬆️一拆開來就覺得手癢了，忍不住就直接開始，因為 #海裡魚木質拼圖採不規則刀模裁切，想完全挑出四邊的 #拼片，其實也是不是這麼簡單，一開始看到要拼的是#一年高山-Nov. 北大武山，有多年拼圖經驗的我習慣在拼圖時，會依照顏色先大致分類。
⬆️⬆️⬆️⬆️ #海裡魚木質拼圖， 看來#圖中圖這位登山者，已幸運攻頂了💯
⬆️⬆️⬆️⬆️這張照片是我收到 #海裡魚木質拼圖當天的進度，因為 #不規則刀模裁切，所以看似是四邊的 #木質拼片，其實未必真的四邊的其中一片，看看這上面有很多特殊造型的 #木質拼片，有雲海風景、登山者、望眼鏡、山林裡的動植物，邊拼邊想像真的感到心情愉悅。
運氣很好的我，在收到 #海裡魚木質拼圖，隔天就宣布放 #颱風假了，心裡嗨翻，所以也很快的就完成了#一年高山-Nov. 北大武山，雖然只有250pieces的 #木質拼圖，但成就感滿滿啊✨✨✨✨✨
⬆️⬆️⬆️⬆️ #海裡魚木質拼圖背面質感真的很好，不掉木屑、不刮手，從背面可以看出更多不同造型的 #拼片
⬆️⬆️⬆️⬆️ #海裡魚木質拼圖，250pieces的 #木質拼圖完成了。我真的太優秀了，給自己五顆星⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️好評。
接著來試試看 #一年高山-Nov. 北大武山11月份的 #圖中圖是 #登山靴，好可愛啊🥾🥾🥾，我本來以為會使用到更多的 #造型拼片才能完成一雙 #圖中圖登山靴，沒想到只要到部分幾片 #造型拼片就已完成。請觀看我的 #圖中圖登山靴影片
#海裡魚木質拼圖真的很有質感且也很值得拼完後做收藏，一年12個月份都有不同的主題，一邊拼一邊可欣賞台灣的美景。除了藝術插畫系列，還有其他很多不同主題像：#迪士尼系列、#名畫博物館系列、#地獄拼圖系列及這幾年夯不停的 #寶可夢，還有 #客製化服務。
這次很感謝 #海裡魚木質拼圖給我這個機會參加活動
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