周先生來自靠海的印度Goa，這裡的人一天不吃海鮮會全身不舒服，

到台灣後無法餐餐吃海鮮魚類，真是委屈他了 （笑

找到了這家在台北六張犁捷運站步行約10分鐘即可抵達的癮鱻海鮮食堂，

外觀明亮讓人覺得很舒服！

店內的位置很多，下午時段沒有休息～

下午茶改約吃海鮮食堂似乎也不錯？

牆上有眾多海鮮來源的照片，

也呼應了癮鱻海鮮食堂堅持產地直送，給予客人最新鮮的海鮮，

廚房有部分為開放空間，可以讓客人看到餐點製作的過程，

廚房非常的乾淨，這讓我看了很舒服～也很安心！

菜單的部分在櫃台，

但別錯過癮嚐菜單，每日限量也不一定可以吃到唷！

店內還有販售小菜和飲品，

餐具和醬料為自取

還記得小時候和爸媽去吃嘉義草魚湯消夜的時候，絕對就是要搭配哇沙米和醬油才對味！

沒想到癮鱻海鮮食堂的醬料區有哇沙米，完全復刻我的兒時記憶！

另外辣椒也是小魚辣椒的那種傳統味，周先生嚐一口說很辣但超好吃！

虱目魚肚便當 $130

在虱目魚底下還有一顆半熟蛋，另外旁邊的配菜也讓人極滿意，

有四樣配菜，每天都會做些許的變化唷～

當天很幸運的有吃到炸豆腐，外酥內軟的好好吃，如果有興趣的人也可以單點癮鱻海鮮食堂的炸豆腐唷！

超大塊的虱目魚肚有夠肥美，乾煎的清爽不油膩，

新鮮的滋味是絕對必備，但口感好也是因為料理的不錯才是！

這虱目魚肚煎得恰到好處，周先生一個人吃得一乾二淨說超好吃～

蚵仔滷肉飯 $90

低調奢侈的蚵仔滷肉飯，

那蚵仔大顆又肥美的躲在滷肉後方，彷彿招手說著：快來吃我～～～

蛋塔推薦可以撒上醬料區的白胡椒粉，味道更讚唷！

一口吃下去，可以先吃到滷肉的醬香味，再來是蚵仔在嘴裡爆開，整個先甜味充斥在嘴裡，有夠幸福！

吃滷肉飯最討厭的就是吃到下方乾巴巴，

但是這碗蚵仔滷肉飯讓我超滿意，底下都還可以吃到醬香味，那滷汁到碗底都還可以看見啊！

白帶魚米粉湯 $120

海鮮新鮮就是不需多做調味，

癮鱻海鮮食堂的海鮮都是產地直送，所以湯頭或是料理的過程都不會有過多調味，

蛋塔覺得這樣超棒的！

白帶魚米粉湯的湯頭偏淡，但是可以吃到很香的魚香味，米粉也很順口好吃！

白帶魚雖然只有一塊，但是有夠大，口感也很厚實！我們兩個人吃真的綽綽有餘～

元氣海鮮粥 $210

這碗元氣海鮮粥如果一家四口來點，再搭配一些配菜，應該可以吃飽！

超大一碗阿～～～～～～～～～～是一整個大碗公，有夠誇張～

超值得拍的元氣海鮮粥，真的是超巨大！

這碗海鮮粥讓熱愛海鮮的周先生超滿意阿，迫不及待想開吃了！

裡面有超新鮮的小卷，在嘴裡咀嚼的時候還可以感受到那Q彈～

蝦子很大很新鮮，吃起來也很甜！

也有不少的鯛魚肉片，都已經完整去刺了，

大小朋友都可以安心食用唷！

癮鱻海鮮食堂的元氣海鮮粥還有不可以錯過的就是這虱目魚丸，

咬下去還會爆汁，嘴裡會充斥的滿滿的虱目魚香氣，希望癮鱻海鮮食堂這虱目魚丸可以開賣冷凍包！

元氣海鮮粥的海鮮怎麼可能只有以上，

裡面還有超多的蛤蜊和蚵仔！真的是鮮度破表，讓我們超滿意！

〖店家資訊〗

- 癮鱻海鮮食堂 -

●商家地址：台北市信義區信安街196號

● 營業時間：週一至週日 10:30-21:00

● 訂購專線：02-8732-1717

● Line@：@049evlzo

● FB：癮鱻海鮮食堂

● IG：@yinxian_seafood

● 外送平台：Ubereats、Foodpanda

● 外送優惠

滿1000元，3公里內免運，超出範圍酌收100元運費。

滿3000元，8公里內免運。

本文為邀約體驗合作文，內容為真實感受~

你好，我是西班牙蛋塔。jeterbecky@gmail.com

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