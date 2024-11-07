台中無菜單板前日料！來到船艙せんしつ，一場無菜單料理的味覺饗宴，來自日本米其林二星主廚，重金聘請日本《池田先生》總料理長🇯🇵，享受最道地的懷石料理。沒想到…餐廳後方還有兩隻梅花鹿，更是為今日份帶來了小確幸！

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餐廳地點就位在台中市北屯區松竹五路一段65號，建築物外觀設計很特別，竟然會是一艘船艦！

走進來～接待廳區域，則是仿造成船艦的甲板處，越看越覺得還蠻有意思呢！

接著前往內部船艙，正是我們品嚐無菜單料理板前/包廂座位。

《池田剛 先生》日本米其林二星餐廳總料理長，先前任職於日本金沢錢屋，有著41年料理經驗！從事料理長一職也有20多年。

主廚本身也很可愛，雖然不會講中文，在用餐過程中很注重客人的感受。如果你是個E人，不妨也可以用英文/日文和主廚互動喔！

餐前酒

板前入座開席後，料理長會為顧客倒上一人一杯餐前酒。

《喝酒不開車，未成年請勿飲酒》

11月活動限定！免費招待吃螃蟹🦀️

秋天正是吃螃蟹的季節，【船艙せんしつ 無菜單料理】11月活動招待一人一份！依照當天最新鮮食材，免費請你吃「北海道香箱蟹」或「鮮美大閘蟹」。

十一月份晚餐18:15時段：$3980套餐嚐鮮價（已含10%服務費），2024年最後一場嚐鮮活動！愛吃日料的老饕們可千萬不要錯過啦～

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（12月份週年慶活動，預計將於11/20公告在船艙せんしつ – FB粉絲頁/IG）

「北海道香箱蟹」的珍貴之處，就是在於其滿腹飽滿的蟹籽，打開蟹蓋，分別取出「內子」和「外子」。

「內子」蟹黃，鮮豔橙黃色的外觀，口感綿密細緻，一口吃下鮮美度爆表！下方則是纖細甜美的蟹肉，實在是太美味了。

「外子」蟹卵，口感吃起更加粒粒分明，其鮮度更是不在話下。

第一道：開胃前菜

使用當季肥美的胭脂蝦，頂級大尾蝦肉吃起來非常軟Q且香甜。

給得一點也不手軟的海膽，濃郁海洋氣息在口中綻放，細細品味帶點微微牛奶香，一吃就知道是選用高品質！

第二道：熱前湯

品嚐完生食開胃菜，接著是一道熱熟食湯品，生食熟搭配無菜單料理，滿足舌尖上的味蕾體驗，也能讓我們的胃吃起來更舒服喔！

一整塊鱈魚肉，帶有魚皮和香甜油脂軟嫩可口！鱈魚白子的口感，更是綿密柔滑，入口即融，濃烈豐厚的獨特鮮味，吃起來蠻順口沒有腥味。

以「秋季鱈魚」與洋蔥、大蔥等蔬菜熬煮的高湯，清甜自然回味，裡頭還能吃到細麵條。

第三道：生魚片四盛

嚴選四種不同的綜合生魚片，可搭配一旁提供兩種醬汁：日式醬油、鮟鱇魚肝佐陳醋。

（比目魚刺身、鰤魚刺身）

（金目鯛生魚片）

（鮪魚大腹刺身）

第四道：八寸料理

八寸はっすん，是一道傳統日本懷石料理，原先是作為下酒前菜，以搭配山珍海味的形式，將代表季節新鮮食材盛為一盤，盡顯出其豪華豐盛感。

現在正是盛產螃蟹的季節，當然也不能少了「蟹」料理，淋上蟹膏製成的特製醬汁，一口咬下，裡面竟然是…滿滿的松葉蟹肉！

安心健康長大的桂丁雞，肉質吃起來更加鮮嫩多汁，一點也沒有肉腥味！中間則包裹著蘆筍～是清脆的口感。

選用北海道生食級干貝，好大一顆，表面經過大火炙燒，並灑上主廚自製烏魚子，口感Q彈多汁！一口吃下好幸福。

金黃色的外觀，是用雞蛋做成的日式玉子燒，口感吃起來很鬆軟香甜，真的就像是「蛋糕」一樣。

以日本燒烤的料理方式，白鯧魚柚庵燒帶著來自水果醃醬的香甜，肉質吃起來也更加鮮香可口，沒有不好的魚腥味！

鮪魚刺身壽司，生魚片是屬於比較Q彈的口感，一口吃下，嘴裡洋溢著溫潤的好味蕾。

深紅色的伊比利豬火腿，口感柔潤厚實，鹹味甘甜不會油膩，搭配過貓菜～增添豐富感。

最後則是這一道，使用無花果做成的果凍，味道是剛剛好的微酸微甜，Q彈又解膩！

第五道：鱸鰻天婦羅

十一月份的特色菜，融入台灣在地食材，用鱸鰻魚做成的日式天婦羅，外皮薄酥口感～真的好好吃。

第六道：日本宮崎A5和牛

來自日本米其林二星主廚，與眾不同的料理手法，使用炭火快速加熱，保有和牛最完美的口感與滋味。

不愧是來自日本宮崎A5和牛，入口如奶油融化般的油脂香，滿是香縈肉汁飽腹甜味，還多了一股迷人的碳香，一口吃下～實在是太幸福了啦！

第七道：日式炊飯

今日主食，是具有代表性的日式炊飯，使用青蔥、鴻禧菇、白蘿蔔和秋姑魚，將食材的原汁原味都煮進米飯裡頭。

一旁還有提供海苔與白芝麻，可依照個人口味增添風味！

再搭配一杯熱騰騰的日式味噌湯。

第八道：甜點

最後飯後甜點，則是這一份手作仙草凍，搭配北海道鮮奶油，QQ彈彈的口感，吃起來是微甜不會太有負擔喔！

可愛動物－梅花鹿

吃飽飯後～店長會邀請顧客們，可以一同前往看動物，走進和可愛梅花鹿拍拍照，心中瞬間充滿著幸福感！

船艙せんしつ｜營業資訊

地址：台中市北屯區松竹五路一段65號（GOOGLE地圖）

電話：04-2436-5938

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營業時間：

午餐12:30~14:30 (12月份開始)

晚餐18:15~20:45

宵夜21:30~23:30

公休日：週日、週一

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