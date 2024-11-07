捷運石牌站最有名氣的美食除了阿財鍋貼外，這間彈芽麵在當地也是很熱門的麵店，google評論擁有3000則評論4.1顆星，用餐時間常常滿位需要排隊，他們的麵條是自製手工麵條，吃起來又Q又彈牙，餐點也非常大份，當天差點吃不完...，招牌木鬚肉絲炒麵有濃濃的鍋氣，茄汁肉醬麵味道也很不錯都可以吃看看。

搭乘捷運至石牌站下車2號出口步行約5分鐘，開車前往可停附近的168Parking 停車場石牌二場。

▲麵店位在老公寓轉角，有個奇特的紫色招牌寫著大大的彈芽麵非常好認。

▲餐廳內有清楚標示候位排隊區和付款排隊區，可見平時真的超熱門。(當天很幸運等一下就有座位了)

▲店內用餐空間不大座位有些壅擠，須與旁人並桌，但還好桌上有隔板不會與陌生人直接接觸。

▲彈芽麵菜單：麵類有大份和小份可選，如果平常食量建議點小份就好，麵條可客製軟硬、醬汁可調整鹹淡，點完餐還送了一張兌換券很有誠意阿！

▲畫完單至櫃檯點餐結帳，櫃台上方有小菜，下方有滷味可請服務員幫忙拿。

▲醬料台有餐具和各式醬料、酸菜可自取添加。

▲高麗菜水餃(10粒) 60元：水餃的外皮很厚實，但不夠Q彈咬起來是軟的，內餡味道普通，要沾一下特製辣醬才能稍微提味些。

▲滷味拼盤+花椰菜 120元：我們點店家配好的滷味拼盤，有甜不辣、豆干、豆腐和花椰菜，小小一盤120元有點小貴，但滷汁蠻夠味的，食材都有滷透。

▲茄汁肉醬麵(小) 95元：雖然是點小份但份量實在驚人，配菜為小黃瓜絲，茄汁有濃郁的番茄香氣，肉沫非常細幾乎沒有存在感，鹹度適中，麵條口感類似刀削麵，有著豐富的彈牙勁道，茄汁肉醬麵很像在吃紅醬義大利麵，只是麵條換成了彈牙麵體。

▲木須肉絲炒麵(小) 110元：可客製化去香菜，炒麵配料有肉絲、高麗菜、木耳、紅蘿蔔絲和炒蛋，吃起來鍋氣非常明顯，醬汁鹹甜鹹甜很夠味，會讓人越吃越開胃，這道絕對是必點招牌。

雞蛋糕短評：麵條使用手工麵條嚼勁十足，炒麵有濃濃鍋氣非常香，肉醬麵的茄汁味道味道重也很夠味，水餃就比較普通些，用餐環境乾淨座位稍微擁擠。



用餐環境★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★★

CP值★★★☆



【彈芽麵美食資訊】

地址：台北市北投區裕民一路40巷15號

電話：0228287028

官網：無

營業時間：11:00–13:55、16:30–20:55

外送：foodpanda

線上預定：scdmc

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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