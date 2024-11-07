🌌✨【週末滿天星光 #超豪華露營之旅】✨🌌

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這次木偶攜手露營小隊：蛙蛙、啾啾和小阿姨，一起攻頂《星空漫漫》！這地方不只是露營，根本是度假村！一到這裡，一眼就被星空、雲海、夕陽的絕頂浪漫給電暈（是的，真的是星空“漫漫”🥰）

🏕️【豪華帳篷 - 彷彿帶著家一起住山裡】

13坪超大空間，放開手腳奔跑沒問題！而且帳篷內有獨立衛浴，冬暖夏涼，🌧🌞 不用擔心天氣，裡頭應有盡有，隨時隨地都能享受舒適～一步都不用離開帳篷就能享受，這是露營還是度假村？🔥 晚上我們還一起BBQ加火鍋，顛峰享受～

🍲【超齊全烹煮區 - 戶外BBQ & 火鍋派對】

營區免費送滷肉飯跟奶茶，暖心到感動！

晚上烤肉、火鍋隨你選，蛙蛙最愛的五花肉在火上滋滋作響，香到啾啾都說“太好吃了吧！”餐後小小啾學會旁邊幫忙端托盤，彷彿自己是露營小大人！😂



🍁【自然探險 - 啾啾的探險隊長熱血】

整個營地依山而建，小阿姨帶著啾啾探險，活力滿滿上下坡，樹懶媽媽我就…在後頭努力追趕😆。這裡像一幅自然畫，隨步伐緩緩展開，每一景都是山間的秘密～

🪑【貼心小細節- - 與家人朋友共享歡樂時光】

遊戲帳提供各式娛樂設備，讓大家都能放鬆玩到不想回家！誠實商店還提供泡麵、飲料，甚至啤酒（未成年不喝酒🍻），絕對不會餓著！

🌄【早晨山霧早餐 - 小確幸滿滿】

一早霧氣飄渺，自助吧早餐香氣撲鼻。中西式豐盛多元，瞬間療癒味蕾。搭配山景，這樣的清晨讓人不禁感嘆，這才是露營的正解吧～

🌌 在這片星空下，享受大自然的浪漫，讓人真正放下所有喧囂，靜靜體驗家的溫馨！

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▋露營區名稱：星空漫漫Starry sky

▋地址：新竹縣尖石鄉28-1號

▋電話：03-6221387

抽獎網址：https://www.facebook.com/share/p/1GH3Gn3DbW/?