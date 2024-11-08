這家「侘本食堂」有滿滿魚卵像火山噴發一樣爆炸多的炒飯

店家專賣各式創意炒飯，以台式醬油炒飯為主搭配各式食材，有火山魚卵炒飯、烏魚子炒飯、客家鹹豬肉炒飯和馬祖酒糟豬炒飯等等

還有哪些特色炒飯呢？快跟著小米一起去看看吧。

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👉侘本食堂位置及停車方式

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侘本食堂位於公道三路，靠近延平路一段。

附近有很多停車格，對開車的朋友來說挺方便的~

👉侘本食堂環境介紹

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裝潢帶有日式風格，乾淨明亮，用餐起來挺舒適的

店家還有提供冷熱開水給客人自行取用~

前方是煮食區，可以看到年輕老闆戴著耳機炒飯，不知道跟著音樂的節奏，炒出來的飯是特別好吃嗎

小米看到布簾上的字超有感覺的，「吃飯時間不談減肥」！別跟我說炒飯熱量高啦

👉侘本食堂菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

炒飯最低70元起，除了基本款，還有火山魚卵炒飯、烏魚子炒飯、客家鹹豬肉炒飯和馬祖酒糟豬炒飯等創意口味

店內炒飯皆為黃金比例，不提供「不要蔥」、「不要胡椒」、「牛肉改豬肉」等客製服務

有個性的老闆煮的東西應該都很好吃吧 XD

👉侘本食堂用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟晴晴兒和小玉來用餐，其實小米之前就想要前來品嚐，但一直沒空

這次剛好去參加巨城的角鬥士健身館『新竹縣市民免費體驗30天』活動，運動完就前來品嚐炒飯啦！

餐點以台式醬油炒飯為主搭配各式食材，如果不喜歡醬油炒飯的朋友可以點馬祖紅糟豬炒飯。

火山魚卵炒飯(150元)滿滿的魚卵就像火山噴發後的熔岩噴泉一樣

另外有兩隻手撥鮮蝦，並不是一般泡水的蝦仁喔！

老闆娘用料一點都不手軟

基底是偏鹹香的醬油炒飯，加入高麗菜一起拌炒~

炒飯粒粒分明的口感，帶有高麗菜的脆度，加上爆漿的魚卵超過癮的

而且店家給的魚卵超多，以150元來說真的不貴，手撥鮮蝦有鮮甜彈牙的口感，喜歡吃魚卵炒飯的朋友不能錯過。

客家鹹豬肉炒飯(100元)小米還挺喜歡的

一樣以醬油炒飯為基底，加上客家鹹豬肉，嫩嫩又有脆度的口感，跟炒飯結合挺有特色的。

本來想要點紹興酒香豬炒飯，但這個口味太常吃了，所以點了馬祖酒糟豬炒飯(90元)

飯粒淡淡的粉色很吸睛，吃起來有酒香和酒糟甜味，加上軟嫩的豬肉絲，喜歡這一味的朋友不妨嚐看看~

愛吃辣的朋友可以點XO醬海鮮炒飯(110元)，以醬油炒飯為基底，配料有大隻的手撥鮮蝦和魷魚圈~

海鮮挺新鮮的

炒飯帶有小辣的口味，鮮香十足，愛吃辣的朋友不能錯過

最後是日式味噌湯(20元)屬於偏鹹的口味~

喜歡清淡口味的朋友就自行考量要不要點啦！

小米覺得吃炒飯配冰水是最完美的搭配

以上是我們的心得分享，喜愛吃醬油炒飯的朋友不能錯過侘本食堂~

炒飯粒粒分明的口感，醬香十足，加上各式特色食材，推薦給喜歡吃炒飯的朋友喔！

👉侘本食堂營業時間地址

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🌟店家資訊：侘本食堂

🏠地址：新竹市北區公道三路42號

☎電話：0979 291 281

⏰營業時間：11:00–14:00, 16:30–20:00(週日公休)

粉絲團：侘本食堂

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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