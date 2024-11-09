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新竹縣竹北市竹北廚一家鮑汁燜雞米飯！ 這家鮑汁燜雞的醬汁可以讓你吃5碗白飯！ (飲料.白飯.湯免費吃.菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

2024-11-09 12:00:00 文字：踢小米
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新竹縣竹北市竹北廚一家鮑汁燜雞米飯！ 這家鮑汁燜雞的醬汁可以讓你吃5碗白飯！ (飲料.白飯.湯免費吃.菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

竹北三民路上的「廚一家鮑汁燜雞米飯」，不知大家吃過了嗎？

鮑汁燜雞源自傳統的廣東粵菜，使用多種食材熬製煨煮，搭配肉品或海鮮，充滿鮮美鹹香的滋味 新竹縣竹北市竹北廚一家鮑汁燜雞米飯！ 這家鮑汁燜雞的醬汁可以讓你吃5碗白飯！ (飲料.白飯.湯免費吃.菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

每份主菜有肉有菜外，內用還享白飯、”蔥香”雞白湯和飲品無限暢飲！

特別是他們醬汁真的超下飯，胃口大的朋友吃５碗白飯肯定沒問題XD

快跟著小米一起去看看吧。

 

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👉廚一家鮑汁燜雞米飯-竹北三民店位置及停車方式

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廚一家鮑汁燜雞米飯位於三民路，九乘九文具對面。

開車的朋友可以把車停在仁義市場停車場，再走過來囉 新竹縣竹北市竹北廚一家鮑汁燜雞米飯！ 這家鮑汁燜雞的醬汁可以讓你吃5碗白飯！ (飲料.白飯.湯免費吃.菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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👉廚一家鮑汁燜雞米飯-竹北三民店環境介紹

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店面裝潢以橘色為主色，充滿活力、歡樂的氛圍 新竹縣竹北市竹北廚一家鮑汁燜雞米飯！ 這家鮑汁燜雞的醬汁可以讓你吃5碗白飯！ (飲料.白飯.湯免費吃.菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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座位以2人桌為主，人多可以合併桌子，所以人多人少來用餐都不是問題。

即使一個人前來，也可以坐在吧台享用美食~

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內用享白飯、雞白湯和飲品無限暢飲 新竹縣竹北市竹北廚一家鮑汁燜雞米飯！ 這家鮑汁燜雞的醬汁可以讓你吃5碗白飯！ (飲料.白飯.湯免費吃.菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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今天的飲品是紅茶和金桔汁，紅茶讓我們意外地喜歡，微甜不苦澀的茶味很解膩~

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雞白湯的蔥味挺濃郁的，小彤開玩笑說很像雞汁麵的味道 新竹縣竹北市竹北廚一家鮑汁燜雞米飯！ 這家鮑汁燜雞的醬汁可以讓你吃5碗白飯！ (飲料.白飯.湯免費吃.菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

小米有建議老闆其實可以不用加蔥，單純湯頭的味道應該會比較好。

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各種口味的鮑汁超下飯的，聽老闆說曾經有一位客人吃了5碗白飯！

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👉廚一家鮑汁燜雞米飯-竹北三民店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

有經典、川辣和三杯鮑汁三種系列，搭配肉品或海鮮 新竹縣竹北市竹北廚一家鮑汁燜雞米飯！ 這家鮑汁燜雞的醬汁可以讓你吃5碗白飯！ (飲料.白飯.湯免費吃.菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

不吃太重口味的朋友可以點經典鮑汁系列，重口味的朋友可以點川辣或三杯鮑汁系列。

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👉廚一家鮑汁燜雞米飯-竹北三民店用餐心得分享

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來開動吧！

小彤說她最喜歡這種很下飯的鮑汁燜雞了 新竹縣竹北市竹北廚一家鮑汁燜雞米飯！ 這家鮑汁燜雞的醬汁可以讓你吃5碗白飯！ (飲料.白飯.湯免費吃.菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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鮑汁雞腿(160元)除了雞腿，還有百頁豆腐、木耳、香菇、金針菇、白菜等豐富食材 新竹縣竹北市竹北廚一家鮑汁燜雞米飯！ 這家鮑汁燜雞的醬汁可以讓你吃5碗白飯！ (飲料.白飯.湯免費吃.菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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鮑汁偏甜帶點鹹香，口味上不會太重~

如果喜歡重口味的朋友，可以在點餐時跟店員說汁收乾一點 新竹縣竹北市竹北廚一家鮑汁燜雞米飯！ 這家鮑汁燜雞的醬汁可以讓你吃5碗白飯！ (飲料.白飯.湯免費吃.菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

雞腿挺入味的，帶有蠔油的甜味，搭配白飯讓人一口接一口吃不停。

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蔬菜因為都吸滿了醬汁，甜美又下飯~~~~

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三杯鮑魚海鮮(270元)有鮑魚、鮮蝦、蛤蜊和透抽等豐盛海鮮 新竹縣竹北市竹北廚一家鮑汁燜雞米飯！ 這家鮑汁燜雞的醬汁可以讓你吃5碗白飯！ (飲料.白飯.湯免費吃.菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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三杯醬汁很濃郁，因為加入了海鮮所以多了一份鮮香的甜味，這個真的是白飯殺手，重口味的朋友會很喜歡 新竹縣竹北市竹北廚一家鮑汁燜雞米飯！ 這家鮑汁燜雞的醬汁可以讓你吃5碗白飯！ (飲料.白飯.湯免費吃.菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

鮑魚嫩嫩的，蝦子也挺新鮮的，透抽有彈牙的口感~

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加點王子麵(20元)吸附醬汁一起吃也很棒喔！

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川辣牛肉片(150元)川香麻辣就是要配牛肉才是黃金組合啦 新竹縣竹北市竹北廚一家鮑汁燜雞米飯！ 這家鮑汁燜雞的醬汁可以讓你吃5碗白飯！ (飲料.白飯.湯免費吃.菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

一上桌熱氣騰騰的，香氣四溢~

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牛肉片還蠻嫩的~跟川味醬汁一起煮還帶有辣味的麻香。

醬汁大概小辣的辣度，帶有麻香，口味較重，淋在白飯或麵食上都很適合喔 新竹縣竹北市竹北廚一家鮑汁燜雞米飯！ 這家鮑汁燜雞的醬汁可以讓你吃5碗白飯！ (飲料.白飯.湯免費吃.菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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以上是我們的心得分享，廚一家鮑汁燜雞米飯源自傳統的廣東粵菜，鹹中帶甜的鮑汁非常下飯 新竹縣竹北市竹北廚一家鮑汁燜雞米飯！ 這家鮑汁燜雞的醬汁可以讓你吃5碗白飯！ (飲料.白飯.湯免費吃.菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

重口味的朋友可以點三杯或川辣鮑汁，喜歡原味的朋友可以點經典鮑汁系列，可以提醒店員汁收乾一點會更完美喔！

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👉廚一家鮑汁燜雞米飯-竹北三民店營業時間地址

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🌟店家資訊：廚一家鮑汁燜雞米飯-竹北三民店
🏠地址：新竹縣竹北市三民路289號
☎電話：03 656 3337
⏰營業時間：11:00–22:00
粉絲團：廚一家鮑汁燜雞米飯-竹北三民店
➡️現金交易/無收取服務費

 

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

 

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phone03-6563337
place新竹縣竹北市三民路289號
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服務品質
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裝潢氣氛
4.00
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