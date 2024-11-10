這間是我看過最多員工的小籠包店了！
這天假日原本想要去竹東吃美食，後來發現店家公休，於是轉戰竹北美食~
第一站來到十八子小龍包，之後會陸續跟大家分享竹北公有零售市場的美食
我們大概8點多來到這裡，人潮相當多~
招牌小籠包和特色手工蛋餅是必點的，店家很貼心推出組合餐，可以一次擁有雙重享受
快跟著小米一起去看看吧。
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👉十八子小龍包-竹北店位置及停車方式
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十八子小龍-竹北店位於博愛街，附近有白線可以停車，大家注意不要擋到附近住戶出入喔
👉十八子小龍包-竹北店環境介紹
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疊得高高的蒸籠看起來很壯觀
前方是外帶等候區，外帶的朋友建議打電話提前訂購，就不用等太久
而且點餐的店員蠻親切的，都會稱呼客人為老闆，讓客人聽起來挺爽的 XD
再往裡面走是內用區，如果外帶不想等太久的話可以內用，其實內用等候時間不用太久耶！
坐著滑滑手機，不一會兒小籠包就上來了，而且可以吃到熱騰騰的小籠包
小米在等待的時候特別觀察他們在製作小籠包，看得出來挺專注用心的
小籠包採手工現包現蒸，不是機器小籠包 XD
愛吃辣的朋友不能錯過手炒黑豆鼓辣椒，真的是又香又辣
👉十八子小龍包-竹北店菜單目錄搶先看
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來看看菜單吧！
小籠包一籠有8顆 85元，也有半籠可以點。
組合餐是半籠小籠包+手工雙蛋餅，可以一次擁有雙重享受，還挺不錯的
👉十八子小龍包-竹北店用餐心得分享
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來開動吧！
今天跟小結巴、喵喵從竹東轉戰竹北吃早餐，吃完後再吃竹北市場的美食，差點就吃不下了
小籠包(85元/籠)還挺大顆的，一顆大約10.5元，屬於厚皮型的小籠包。
一個人吃完一籠還挺撐的，建議可以吃組合餐或點半籠
個人很推薦組合餐(85元)有半籠小籠包+手工雙蛋餅
個人最喜歡吃熱騰騰的小籠包了，內餡還保留肉汁~
看小米的抖音影片有一口咬下爆汁的畫面喔
蔥肉內餡很新鮮，口味不會太鹹，肥肉的比例較少，不會太油膩，口感較為紮實彈牙！
重口味的朋友可以加上醬油膏或黑豆鼓辣椒喔。
蛋餅是現桿現煎，餅皮微脆，內層有濃郁蛋香很好吃
重口味的朋友可以加上醬油膏喔。
豆漿(20元)配小籠包就是古早味的早餐享受~
以上就是我們心得分享，竹北又找到一好吃的厚皮型小籠包。 推薦給大家~
👉十八子小龍包-竹北店營業時間地址
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🌟店家資訊：十八子小龍包-竹北店
🏠地址：新竹縣竹北市博愛街15號
☎電話：03 553 0215
⏰營業時間：05:30至賣完為止 (週一公休)
粉絲團：十八子小龍包（竹北店）
➡️現金交易/無收取服務費
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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）
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