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新竹縣竹北市竹北十八子小龍包。 厚皮噴汁小籠包+脆皮雙蛋餅是必點！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

2024-11-10 12:00:00 文字：踢小米
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踢小米

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新竹縣竹北市竹北十八子小龍包。 厚皮噴汁小籠包+脆皮雙蛋餅是必點！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

 

這間是我看過最多員工的小籠包店了！

這天假日原本想要去竹東吃美食，後來發現店家公休，於是轉戰竹北美食~

第一站來到十八子小龍包，之後會陸續跟大家分享竹北公有零售市場的美食 新竹縣竹北市竹北十八子小龍包。 厚皮噴汁小籠包+脆皮雙蛋餅是必點！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

我們大概8點多來到這裡，人潮相當多~

招牌小籠包和特色手工蛋餅是必點的，店家很貼心推出組合餐，可以一次擁有雙重享受 新竹縣竹北市竹北十八子小龍包。 厚皮噴汁小籠包+脆皮雙蛋餅是必點！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

快跟著小米一起去看看吧。

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👉十八子小龍包-竹北店位置及停車方式

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十八子小龍-竹北店位於博愛街，附近有白線可以停車，大家注意不要擋到附近住戶出入喔 新竹縣竹北市竹北十八子小龍包。 厚皮噴汁小籠包+脆皮雙蛋餅是必點！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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👉十八子小龍包-竹北店環境介紹

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疊得高高的蒸籠看起來很壯觀 新竹縣竹北市竹北十八子小龍包。 厚皮噴汁小籠包+脆皮雙蛋餅是必點！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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前方是外帶等候區，外帶的朋友建議打電話提前訂購，就不用等太久 新竹縣竹北市竹北十八子小龍包。 厚皮噴汁小籠包+脆皮雙蛋餅是必點！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

而且點餐的店員蠻親切的，都會稱呼客人為老闆，讓客人聽起來挺爽的 XD

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再往裡面走是內用區，如果外帶不想等太久的話可以內用，其實內用等候時間不用太久耶！

坐著滑滑手機，不一會兒小籠包就上來了，而且可以吃到熱騰騰的小籠包 新竹縣竹北市竹北十八子小龍包。 厚皮噴汁小籠包+脆皮雙蛋餅是必點！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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小米在等待的時候特別觀察他們在製作小籠包，看得出來挺專注用心的 新竹縣竹北市竹北十八子小龍包。 厚皮噴汁小籠包+脆皮雙蛋餅是必點！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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小籠包採手工現包現蒸，不是機器小籠包 XD

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愛吃辣的朋友不能錯過手炒黑豆鼓辣椒，真的是又香又辣 新竹縣竹北市竹北十八子小龍包。 厚皮噴汁小籠包+脆皮雙蛋餅是必點！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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👉十八子小龍包-竹北店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

小籠包一籠有8顆 85元，也有半籠可以點。

組合餐是半籠小籠包+手工雙蛋餅，可以一次擁有雙重享受，還挺不錯的 新竹縣竹北市竹北十八子小龍包。 厚皮噴汁小籠包+脆皮雙蛋餅是必點！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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👉十八子小龍包-竹北店用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小結巴、喵喵從竹東轉戰竹北吃早餐，吃完後再吃竹北市場的美食，差點就吃不下了 新竹縣竹北市竹北十八子小龍包。 厚皮噴汁小籠包+脆皮雙蛋餅是必點！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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小籠包(85元/籠)還挺大顆的，一顆大約10.5元，屬於厚皮型的小籠包。

一個人吃完一籠還挺撐的，建議可以吃組合餐或點半籠 新竹縣竹北市竹北十八子小龍包。 厚皮噴汁小籠包+脆皮雙蛋餅是必點！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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個人很推薦組合餐(85元)有半籠小籠包+手工雙蛋餅 新竹縣竹北市竹北十八子小龍包。 厚皮噴汁小籠包+脆皮雙蛋餅是必點！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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個人最喜歡吃熱騰騰的小籠包了，內餡還保留肉汁~

看小米的抖音影片有一口咬下爆汁的畫面喔 新竹縣竹北市竹北十八子小龍包。 厚皮噴汁小籠包+脆皮雙蛋餅是必點！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

蔥肉內餡很新鮮，口味不會太鹹，肥肉的比例較少，不會太油膩，口感較為紮實彈牙！

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新竹縣竹北市竹北十八子小龍包。 厚皮噴汁小籠包+脆皮雙蛋餅是必點！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

重口味的朋友可以加上醬油膏或黑豆鼓辣椒喔。

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蛋餅是現桿現煎，餅皮微脆，內層有濃郁蛋香很好吃 新竹縣竹北市竹北十八子小龍包。 厚皮噴汁小籠包+脆皮雙蛋餅是必點！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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重口味的朋友可以加上醬油膏喔。

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豆漿(20元)配小籠包就是古早味的早餐享受~

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以上就是我們心得分享，竹北又找到一好吃的厚皮型小籠包。 推薦給大家~

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👉十八子小龍包-竹北店營業時間地址

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🌟店家資訊：十八子小龍包-竹北店
🏠地址：新竹縣竹北市博愛街15號
☎電話：03 553 0215
⏰營業時間：05:30至賣完為止 (週一公休)
粉絲團：十八子小龍包（竹北店）
➡️現金交易/無收取服務費

 

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

 

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phone03-5530215
place新竹縣竹北市博愛街15號
4.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
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