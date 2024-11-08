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【宜蘭新月廣場住宿】宜蘭東旅 住宿按摩 寵物友善 低調日式侘寂與清水模的質感生活

2024-11-08 01:32:00 文字：shouyadog
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shouyadog

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宜蘭東旅

飯店地址：宜蘭縣宜蘭市神農路二段55號

聯絡電話：03-9321239

入退時間：15:00-12:00

住宿人數：2大人

官方網站：

官方臉書：宜蘭東旅 Hotel East Yilan

 

【宜蘭新月廣場住宿】宜蘭東旅 住宿按摩 寵物友善 低調日式侘

 

最近工作告一個段落，剛好可以帶母親大人到離我們最近的宜蘭來個兩天一夜的輕旅行，

近幾年有住過其他縣市的東旅，對東旅的印象很好，所以這次找宜蘭住宿的時候，

發現這裡也有東旅，馬上二話不說就選擇了他 【宜蘭新月廣場住宿】宜蘭東旅 住宿按摩 寵物友善 低調日式侘

 

【宜蘭新月廣場住宿】宜蘭東旅 住宿按摩 寵物友善 低調日式侘

 

位於宜蘭市市中心，我們到火車站走過來只需要十分鐘，

而從飯店到新月廣場只要走五分鐘，奕順軒就在旁邊附近只要一分鐘就到了，

晚上到東門夜市逛逛也很方便，大約走不到廿分鐘就可以到。

 

【宜蘭新月廣場住宿】宜蘭東旅 住宿按摩 寵物友善 低調日式侘

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這裡整體是走低調日式侘寂與清水模的風格，

當時在官網看到宣傳照片就很喜歡，現場看也令人感覺很舒服 【宜蘭新月廣場住宿】宜蘭東旅 住宿按摩 寵物友善 低調日式侘

 

【宜蘭新月廣場住宿】宜蘭東旅 住宿按摩 寵物友善 低調日式侘

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大廳的後半部這邊進去就是餐廳，消夜和早餐都是在這裡用餐~

 

【宜蘭新月廣場住宿】宜蘭東旅 住宿按摩 寵物友善 低調日式侘

 

辦理好入住手續，我們就快樂的進房了 【宜蘭新月廣場住宿】宜蘭東旅 住宿按摩 寵物友善 低調日式侘

 

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房間依然是延續低調日式侘寂與清水模的風格，我和母親大人都好喜歡，

而且這裡是寵物友善旅店，提供專屬5間毛寶貝的專屬寵物友善房，所以大家可以安心帶寵物一起出遊喔~

和千歲月足體工坊也有配合，指壓、按摩開放時間為14:00-24:00，

如果大家有舒壓放身心的需求，可以跟飯店預約。

 

【宜蘭新月廣場住宿】宜蘭東旅 住宿按摩 寵物友善 低調日式侘

 

特地選了兩小床的房型，可以和母親大人聊天又不會互相干擾睡眠，真是太讚啦 【宜蘭新月廣場住宿】宜蘭東旅 住宿按摩 寵物友善 低調日式侘

 

【宜蘭新月廣場住宿】宜蘭東旅 住宿按摩 寵物友善 低調日式侘

 

超喜歡這種床架設計，手機什麼都可以隨手擺，平常要在邊邊整理包包，

或是坐著穿襪子什麼的，都好方便，以後家裡也想要用這種的設計~ 【宜蘭新月廣場住宿】宜蘭東旅 住宿按摩 寵物友善 低調日式侘

 

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這裡的廁所也一點都沒讓人失望，超級美 【宜蘭新月廣場住宿】宜蘭東旅 住宿按摩 寵物友善 低調日式侘

 

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讓人覺得待在這裡滑手機也是一種享受 【宜蘭新月廣場住宿】宜蘭東旅 住宿按摩 寵物友善 低調日式侘

 

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安頓好行李，和母親大人在這裡稍作休息，晚上我們就往東門夜市出發~

 

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這裡雖然不大，但是攤販都很集中又不重複，所以買起戰利品來很有效率~

 

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忍不住被超多的烤串吸引~

 

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還有這個泰式奶茶~

 

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買好戰利品，回房間大快朵頤~ 【宜蘭新月廣場住宿】宜蘭東旅 住宿按摩 寵物友善 低調日式侘

 

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再晚點肚子餓，這裡也有消夜供應 【宜蘭新月廣場住宿】宜蘭東旅 住宿按摩 寵物友善 低調日式侘

這裡的宵夜時段是20:00~22:00，但是只有週五、週六限定，所以想來吃的朋友別選錯日子了。

 

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消夜的選項挺不錯的，都是我愛吃的 【宜蘭新月廣場住宿】宜蘭東旅 住宿按摩 寵物友善 低調日式侘

 

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還有烤地瓜呢~

 

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用餐環境很舒適~

 

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最重要的是還有冰淇淋可以吃，真是太愛了 【宜蘭新月廣場住宿】宜蘭東旅 住宿按摩 寵物友善 低調日式侘

 

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還有茶葉蛋耶~ 【宜蘭新月廣場住宿】宜蘭東旅 住宿按摩 寵物友善 低調日式侘

 

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飯後肯定要來一碗冰的 【宜蘭新月廣場住宿】宜蘭東旅 住宿按摩 寵物友善 低調日式侘

 

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吃飽飽就可以安心的睡了，然後接著隔天的美味早餐，哈 【宜蘭新月廣場住宿】宜蘭東旅 住宿按摩 寵物友善 低調日式侘

 

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這種什麼都能來一點實在是太符合我的口味了，大愛 【宜蘭新月廣場住宿】宜蘭東旅 住宿按摩 寵物友善 低調日式侘

 

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每道菜都好好吃，而且份量很充足，可以吃的很飽~

 

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母親大人的主菜是豬肉~

 

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我的則是咖哩雞，完全就是我的菜 【宜蘭新月廣場住宿】宜蘭東旅 住宿按摩 寵物友善 低調日式侘

 

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淋在飯上簡直是人間美味 【宜蘭新月廣場住宿】宜蘭東旅 住宿按摩 寵物友善 低調日式侘

 

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飯後再來一碗冰淇淋，哈 【宜蘭新月廣場住宿】宜蘭東旅 住宿按摩 寵物友善 低調日式侘

 

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吃飽飽回房間，離退房還有一段時間，可以再慵懶一下~

 

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退房只要把磁吸片貼在門外就可以了，非常方便~

 

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回家前先走到附近的奕順軒買個拌手禮再回家~

 

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這裡的麵包好多，每款看起來都好好吃 【宜蘭新月廣場住宿】宜蘭東旅 住宿按摩 寵物友善 低調日式侘

 

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帶上伴手禮，就可以快樂的回家了 【宜蘭新月廣場住宿】宜蘭東旅 住宿按摩 寵物友善 低調日式侘

 

【生活用品】V-TEX 超機能防⽔休閒鞋 隨時隨地一腳入鞋

 

有到宜蘭玩的朋友，可以選擇入住喔~ 【宜蘭新月廣場住宿】宜蘭東旅 住宿按摩 寵物友善 低調日式侘

 

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