宜蘭東旅

飯店地址：宜蘭縣宜蘭市神農路二段55號

聯絡電話：03-9321239

入退時間：15:00-12:00

住宿人數：2大人

官方網站：

官方臉書： 宜蘭東旅 Hotel East Yilan

最近工作告一個段落，剛好可以帶母親大人到離我們最近的宜蘭來個兩天一夜的輕旅行，

近幾年有住過其他縣市的東旅，對東旅的印象很好，所以這次找宜蘭住宿的時候，

發現這裡也有東旅，馬上二話不說就選擇了他

位於宜蘭市市中心，我們到火車站走過來只需要十分鐘，

而從飯店到新月廣場只要走五分鐘，奕順軒就在旁邊附近只要一分鐘就到了，

晚上到東門夜市逛逛也很方便，大約走不到廿分鐘就可以到。

這裡整體是走低調日式侘寂與清水模的風格，

當時在官網看到宣傳照片就很喜歡，現場看也令人感覺很舒服

大廳的後半部這邊進去就是餐廳，消夜和早餐都是在這裡用餐~

辦理好入住手續，我們就快樂的進房了

房間依然是延續低調日式侘寂與清水模的風格，我和母親大人都好喜歡，

而且這裡是寵物友善旅店，提供專屬5間毛寶貝的專屬寵物友善房，所以大家可以安心帶寵物一起出遊喔~

和千歲月足體工坊也有配合，指壓、按摩開放時間為14:00-24:00，

如果大家有舒壓放身心的需求，可以跟飯店預約。

特地選了兩小床的房型，可以和母親大人聊天又不會互相干擾睡眠，真是太讚啦

超喜歡這種床架設計，手機什麼都可以隨手擺，平常要在邊邊整理包包，

或是坐著穿襪子什麼的，都好方便，以後家裡也想要用這種的設計~

這裡的廁所也一點都沒讓人失望，超級美

讓人覺得待在這裡滑手機也是一種享受

安頓好行李，和母親大人在這裡稍作休息，晚上我們就往東門夜市出發~

這裡雖然不大，但是攤販都很集中又不重複，所以買起戰利品來很有效率~

忍不住被超多的烤串吸引~

還有這個泰式奶茶~

買好戰利品，回房間大快朵頤~

再晚點肚子餓，這裡也有消夜供應

這裡的宵夜時段是20:00~22:00，但是只有週五、週六限定，所以想來吃的朋友別選錯日子了。

消夜的選項挺不錯的，都是我愛吃的

還有烤地瓜呢~

用餐環境很舒適~

最重要的是還有冰淇淋可以吃，真是太愛了

還有茶葉蛋耶~

飯後肯定要來一碗冰的

吃飽飽就可以安心的睡了，然後接著隔天的美味早餐，哈

這種什麼都能來一點實在是太符合我的口味了，大愛

每道菜都好好吃，而且份量很充足，可以吃的很飽~

母親大人的主菜是豬肉~

我的則是咖哩雞，完全就是我的菜

淋在飯上簡直是人間美味

飯後再來一碗冰淇淋，哈

吃飽飽回房間，離退房還有一段時間，可以再慵懶一下~

退房只要把磁吸片貼在門外就可以了，非常方便~

回家前先走到附近的奕順軒買個拌手禮再回家~

這裡的麵包好多，每款看起來都好好吃

帶上伴手禮，就可以快樂的回家了

有到宜蘭玩的朋友，可以選擇 入住喔~