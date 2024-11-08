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【甜點蛋糕】Buonissimo 柏尼西蒙 提拉米蘇 專賣店 南投下午茶

2024-11-08 02:55:00 文字：shouyadog
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Buonissimo 柏尼西蒙

店家地址：南投縣埔里鎮信義路673號1樓

營業時間：平日 09:30-12:00 (午休) 13:30-17:30  假日 11:30-20:00

官方網站Buonissimo 柏尼西蒙

官方臉書Buonissimo 柏尼西蒙

官方IGbuonissimo_taiwan

官方Statuslihi2.cc/9U0nv

 

【甜點蛋糕】Buonissimo 柏尼西蒙 提拉米蘇 專賣店

 

愛吃甜點的我，這次要來跟大家分享的是，在中部很有名的Buonissimo 柏尼西蒙 【甜點蛋糕】Buonissimo 柏尼西蒙 提拉米蘇 專賣店

這家義大利甜點的道地程度，也是許多網友狂推的點之一，最重要的當然還是因為他超好吃的啦~

 

【甜點蛋糕】Buonissimo 柏尼西蒙 提拉米蘇 專賣店

 

有到南投玩的朋友可以到他們門市去逛逛，不過他們門市只有提供外帶沒有內用喔，

太遠的朋友也可以跟我一樣到Buonissimo 柏尼西蒙選擇宅配，輕鬆在家享受甜點的寵愛 【甜點蛋糕】Buonissimo 柏尼西蒙 提拉米蘇 專賣店

 

【甜點蛋糕】Buonissimo 柏尼西蒙 提拉米蘇 專賣店

【甜點蛋糕】Buonissimo 柏尼西蒙 提拉米蘇 專賣店

 

包裝設計的很特別，紙盒的部分很有把情書立體化的感覺 【甜點蛋糕】Buonissimo 柏尼西蒙 提拉米蘇 專賣店

 

【甜點蛋糕】Buonissimo 柏尼西蒙 提拉米蘇 專賣店

 

附贈的餐具也超有質感的 【甜點蛋糕】Buonissimo 柏尼西蒙 提拉米蘇 專賣店

 

【甜點蛋糕】Buonissimo 柏尼西蒙 提拉米蘇 專賣店

 

我這次入手的是小盒的，如果是和比較多姊妹一起下午茶，也有大盒的可以選購喔~

 

【甜點蛋糕】Buonissimo 柏尼西蒙 提拉米蘇 專賣店

 

這次選了必吃的提拉米蘇-經典原味，和超級少女心的森林派對提拉米蘇 【甜點蛋糕】Buonissimo 柏尼西蒙 提拉米蘇 專賣店

 

【甜點蛋糕】Buonissimo 柏尼西蒙 提拉米蘇 專賣店

【甜點蛋糕】Buonissimo 柏尼西蒙 提拉米蘇 專賣店

 

他們家的提拉米蘇和別家最大的不同，就是主廚專門把手指餅乾浸泡在現磨沖泡的濃縮咖啡裡，

並且使用了24小時手工熟成馬斯卡邦乳酪混和無菌蛋品及比利時可可粉來製作，

讓大家都可以品嘗到雙重乳酪的口感 【甜點蛋糕】Buonissimo 柏尼西蒙 提拉米蘇 專賣店

 

【甜點蛋糕】Buonissimo 柏尼西蒙 提拉米蘇 專賣店

【甜點蛋糕】Buonissimo 柏尼西蒙 提拉米蘇 專賣店

 

冰冰涼涼的讓人一口接一口，濃郁的咖啡氣息，加上超級濕潤的口感，好喜歡 【甜點蛋糕】Buonissimo 柏尼西蒙 提拉米蘇 專賣店

 

【甜點蛋糕】Buonissimo 柏尼西蒙 提拉米蘇 專賣店

 

另外一款森林派對提拉米蘇，主廚則是把切塊的手指餅乾淋上鮮榨綜合莓果果汁來製作，

上面那堆莓果像寶石一樣，讓人目不轉睛 【甜點蛋糕】Buonissimo 柏尼西蒙 提拉米蘇 專賣店

 

【甜點蛋糕】Buonissimo 柏尼西蒙 提拉米蘇 專賣店

 

有些莓果口味的甜品，會為了平衡酸度加了很多糖，吃起來讓人覺得又酸又甜的同時，

會有一種過甜的膩感在尾韻追趕，但是他們家的不會這樣，是比較偏清爽帶酸的風味。

 

【甜點蛋糕】Buonissimo 柏尼西蒙 提拉米蘇 專賣店

 

這剖面的漸層，美的像藝術品，真是又好吃又好拍 【甜點蛋糕】Buonissimo 柏尼西蒙 提拉米蘇 專賣店

 

【甜點蛋糕】Buonissimo 柏尼西蒙 提拉米蘇 專賣店

 

Buonissimo 柏尼西蒙的甜點不管是要當伴手禮送人，當成下午茶或餐後甜點宴客，還是獨食享用，

都是非常棒的選擇，推推~ 【甜點蛋糕】Buonissimo 柏尼西蒙 提拉米蘇 專賣店

 

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