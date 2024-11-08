Buonissimo 柏尼西蒙

店家地址：南投縣埔里鎮信義路673號1樓

營業時間：平日 09:30-12:00 (午休) 13:30-17:30 假日 11:30-20:00

官方網站： Buonissimo 柏尼西蒙

官方臉書： Buonissimo 柏尼西蒙

官方IG： buonissimo_taiwan

官方Status： lihi2.cc/9U0nv

愛吃甜點的我，這次要來跟大家分享的是，在中部很有名的 Buonissimo 柏尼西蒙

這家義大利甜點的道地程度，也是許多網友狂推的點之一，最重要的當然還是因為他超好吃的啦~

有到南投玩的朋友可以到他們門市去逛逛，不過他們門市只有提供外帶沒有內用喔，

太遠的朋友也可以跟我一樣到 Buonissimo 柏尼西蒙 選擇宅配，輕鬆在家享受甜點的寵愛

包裝設計的很特別，紙盒的部分很有把情書立體化的感覺

附贈的餐具也超有質感的

我這次入手的是小盒的，如果是和比較多姊妹一起下午茶，也有大盒的可以選購喔~

這次選了必吃的提拉米蘇-經典原味，和超級少女心的森林派對提拉米蘇

他們家的提拉米蘇和別家最大的不同，就是主廚專門把手指餅乾浸泡在現磨沖泡的濃縮咖啡裡，

並且使用了24小時手工熟成馬斯卡邦乳酪混和無菌蛋品及比利時可可粉來製作，

讓大家都可以品嘗到雙重乳酪的口感

冰冰涼涼的讓人一口接一口，濃郁的咖啡氣息，加上超級濕潤的口感，好喜歡

另外一款森林派對提拉米蘇，主廚則是把切塊的手指餅乾淋上鮮榨綜合莓果果汁來製作，

上面那堆莓果像寶石一樣，讓人目不轉睛

有些莓果口味的甜品，會為了平衡酸度加了很多糖，吃起來讓人覺得又酸又甜的同時，

會有一種過甜的膩感在尾韻追趕，但是他們家的不會這樣，是比較偏清爽帶酸的風味。

這剖面的漸層，美的像藝術品，真是又好吃又好拍

Buonissimo 柏尼西蒙 的甜點不管是要當伴手禮送人，當成下午茶或餐後甜點宴客，還是獨食享用，

都是非常棒的選擇，推推~