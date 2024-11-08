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前陣子跟大家分享過 Good Mall 龜毛集品 推出的全台唯一SPF蛋。

SPF英文全名是Specific Pathogen Free，就是沒有特定病原的意思。

SPF雞指的就是沒有攜帶特定病原的健康雞，也就是體內沒有特定的微生物和寄生蟲存在的雞，

它不帶有對人或動物本身致病的微生物，是國內外在做實驗的時候，使用最廣泛的實驗動物喔~

他們家也有出零食呢，除了上次分享過的mini優格雞蛋棒和龜毛原味蛋捲和龜毛爆米星，

這次新推出的龜毛甜心蛋爆薏仁也是呼聲超高的新品

一桶有100公克的大容量，吃起來很過癮。

密封罐設計，保證到手上都是最酥脆的狀態

龜毛甜心蛋爆薏仁最吸引我的地方，就是他選用了國外進口的高品質紅薏仁來製作，

他不是油炸的，也沒有添加防腐劑和人工色素，只添加了SPF蛋黃粉，

而且他在調味上添加的是海藻糖，吃起來熱量減半，更健康喔~

平常下午茶或追劇時刻，就可以像這樣來一盤，解饞又健康

顆顆飽滿，帶點微微的香甜，輕盈的酥脆，吃起來非常涮嘴

咀嚼過後還能在口中滲出淡淡的薏仁香，非常討喜

搭配杯咖啡或自己喜愛的飲品，一起度過美好的下午茶食光，在工作的中場休息間，是最好的轉場嘉賓

平常可以搭配牛奶，或是打冰沙的時候，當成上面的點綴小零食也很好用

做優格杯的時候，和一些堅果穀物當成中間那層內餡也很棒~

最後搭配點小零食和水果就很漂亮

吃漂亮的東西心情也會很好呢~

拿來當拌手禮也是一個很棒的選擇喔~

很推薦跟我一樣喜歡吃零食的朋友，也可以到 Good Mall 龜毛集品 囤一些零食吃吃，

像放颱風假的時候就有很多健康又美味的零食可以陪伴了