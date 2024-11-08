Good Mall 龜毛集品
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前陣子跟大家分享過Good Mall 龜毛集品推出的全台唯一SPF蛋。
SPF英文全名是Specific Pathogen Free，就是沒有特定病原的意思。
SPF雞指的就是沒有攜帶特定病原的健康雞，也就是體內沒有特定的微生物和寄生蟲存在的雞，
它不帶有對人或動物本身致病的微生物，是國內外在做實驗的時候，使用最廣泛的實驗動物喔~
他們家也有出零食呢，除了上次分享過的mini優格雞蛋棒和龜毛原味蛋捲和龜毛爆米星，
這次新推出的龜毛甜心蛋爆薏仁也是呼聲超高的新品
一桶有100公克的大容量，吃起來很過癮。
密封罐設計，保證到手上都是最酥脆的狀態
龜毛甜心蛋爆薏仁最吸引我的地方，就是他選用了國外進口的高品質紅薏仁來製作，
他不是油炸的，也沒有添加防腐劑和人工色素，只添加了SPF蛋黃粉，
而且他在調味上添加的是海藻糖，吃起來熱量減半，更健康喔~
平常下午茶或追劇時刻，就可以像這樣來一盤，解饞又健康
顆顆飽滿，帶點微微的香甜，輕盈的酥脆，吃起來非常涮嘴
咀嚼過後還能在口中滲出淡淡的薏仁香，非常討喜
搭配杯咖啡或自己喜愛的飲品，一起度過美好的下午茶食光，在工作的中場休息間，是最好的轉場嘉賓
平常可以搭配牛奶，或是打冰沙的時候，當成上面的點綴小零食也很好用
做優格杯的時候，和一些堅果穀物當成中間那層內餡也很棒~
最後搭配點小零食和水果就很漂亮
吃漂亮的東西心情也會很好呢~
拿來當拌手禮也是一個很棒的選擇喔~
很推薦跟我一樣喜歡吃零食的朋友，也可以到Good Mall 龜毛集品囤一些零食吃吃，
像放颱風假的時候就有很多健康又美味的零食可以陪伴了