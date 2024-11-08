麵包謝 Boulangerie Hsieh
店家地址：高雄市鳳山區勝利路7-1號
聯絡電話：07-7102450
營業時間：週四-週六 15:00-18:00 週日-週三公休
官方IG：boulangerie.hsieh
快來團購：冰心維也納
平常最喜歡在下午茶時間，或是半夜想吃點什麼的時候，來點甜點。
這次特地入手了在高雄超人氣的麵包謝 Boulangerie Hsieh，他們家的冰心維也納要來吃吃
目前總共推出了七種口味的冰心維也納可以選購~
個個都分量十足，我一次大概吃半條就差不多了。
冰心維也納的吃法很多也很簡單，可以冷凍退冰30分鐘吃，冷藏直接吃，退冰到常溫吃，
冷凍直接回烤，就可以得到外酥脆內冰心的口感，冷凍退冰30分鐘回烤，就可以得到外酥脆內流心的口感，
我自己是偏愛冷藏直接吃，超喜歡他這種軟中帶點韌度的口感，
嚴選小麥粉，自養魯邦菌種，低溫發酵的老麵，吃起來真不是蓋的。
絲滑的內餡猶如冰淇淋般讓人欲罷不能，吃過就上癮的甜美
75%可可貝禮詩維也納，內含貝禮詩奶酒和坦尚尼亞75%可可的濃情密意，
每一口都能品嘗到莓果香氣瀰漫在空氣裡。
靜岡焙茶煉乳維也納，嚴選日本丸山焙茶粉，再溶入日本煉乳來撫平他的微微澀感，
不喜歡茶苦味的朋友也可以輕鬆享用，品嘗茶香縈繞的文藝氣息~
紅柴蜂蜜伯爵維也納，選用來自小農自養的紅柴蜂蜜，再與唐寧伯爵譜出下午茶的靜謐，
光打開就能聞到清新的茶香，再帶點淡淡的蜂蜜氣息，好喜歡喔~
小農百香果醋維也納，特選南投埔里百香果，再配上小農釀造的100%純百香果果醋，
能品嘗到百香果獨有的酸香，還有百香果子穿插其中呢，我是比較怕酸的人，
剛開始吃第一口會覺得偏酸，不過後面習慣了以後就覺得吃起來挺順的，不會覺得特別酸。
AOP奶油維也納，他是那種吃起來會有沙沙口感的奶油，好香好好吃，
如果不知道要從哪一種口味開始吃起，不如就先從這個原味開始入門吧
小山園若竹抹茶維也納，一入口會先品嘗到小山園若竹抹茶的微微苦，
接著在咀嚼間感受到砂糖粒的存在感，進入苦甜的日式氛圍~
青檸奶霜維也納，以新鮮檸檬汁和北海道煉乳調和成的奶油霜，
再點綴上來自日本梅園的蜜漬檸檬丁，是款非常夏日的清爽滋味
跟我一樣喜歡吃甜食的朋友，很推薦你可以趁這波團購來搶搶冰心維也納優惠喔
每日產量有限，要買要快~