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【冰心維也納專門店】麵包謝 Boulangerie Hsieh 最優雅的甜點

2024-11-08 03:20:00 文字：shouyadog
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shouyadog

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麵包謝 Boulangerie Hsieh 

店家地址：高雄市鳳山區勝利路7-1號

聯絡電話：07-7102450

營業時間：週四-週六 15:00-18:00  週日-週三公休

官方網站：麵包謝 Boulangerie Hsieh

官方臉書：麵包謝 Boulangerie Hsieh

官方IG：boulangerie.hsieh

快來團購：冰心維也納

 

【冰心維也納專門店】麵包謝 Boulangerie Hsie

 

平常最喜歡在下午茶時間，或是半夜想吃點什麼的時候，來點甜點。

這次特地入手了在高雄超人氣的麵包謝 Boulangerie Hsieh，他們家的冰心維也納要來吃吃 【冰心維也納專門店】麵包謝 Boulangerie Hsie

 

【冰心維也納專門店】麵包謝 Boulangerie Hsie

 

目前總共推出了七種口味的冰心維也納可以選購~

個個都分量十足，我一次大概吃半條就差不多了。

 

【冰心維也納專門店】麵包謝 Boulangerie Hsie

 

冰心維也納的吃法很多也很簡單，可以冷凍退冰30分鐘吃，冷藏直接吃，退冰到常溫吃，

冷凍直接回烤，就可以得到外酥脆內冰心的口感，冷凍退冰30分鐘回烤，就可以得到外酥脆內流心的口感，

我自己是偏愛冷藏直接吃，超喜歡他這種軟中帶點韌度的口感，

嚴選小麥粉，自養魯邦菌種，低溫發酵的老麵，吃起來真不是蓋的。

絲滑的內餡猶如冰淇淋般讓人欲罷不能，吃過就上癮的甜美 【冰心維也納專門店】麵包謝 Boulangerie Hsie

 

【冰心維也納專門店】麵包謝 Boulangerie Hsie

【冰心維也納專門店】麵包謝 Boulangerie Hsie

 

75%可可貝禮詩維也納，內含貝禮詩奶酒和坦尚尼亞75%可可的濃情密意，

每一口都能品嘗到莓果香氣瀰漫在空氣裡。

 

【冰心維也納專門店】麵包謝 Boulangerie Hsie

 

靜岡焙茶煉乳維也納，嚴選日本丸山焙茶粉，再溶入日本煉乳來撫平他的微微澀感，

不喜歡茶苦味的朋友也可以輕鬆享用，品嘗茶香縈繞的文藝氣息~

 

【冰心維也納專門店】麵包謝 Boulangerie Hsie

 

紅柴蜂蜜伯爵維也納，選用來自小農自養的紅柴蜂蜜，再與唐寧伯爵譜出下午茶的靜謐，

光打開就能聞到清新的茶香，再帶點淡淡的蜂蜜氣息，好喜歡喔~ 【冰心維也納專門店】麵包謝 Boulangerie Hsie

 

【冰心維也納專門店】麵包謝 Boulangerie Hsie

【冰心維也納專門店】麵包謝 Boulangerie Hsie

【冰心維也納專門店】麵包謝 Boulangerie Hsie

 

小農百香果醋維也納，特選南投埔里百香果，再配上小農釀造的100%純百香果果醋，

能品嘗到百香果獨有的酸香，還有百香果子穿插其中呢，我是比較怕酸的人，

剛開始吃第一口會覺得偏酸，不過後面習慣了以後就覺得吃起來挺順的，不會覺得特別酸。

 

【冰心維也納專門店】麵包謝 Boulangerie Hsie

 

AOP奶油維也納，他是那種吃起來會有沙沙口感的奶油，好香好好吃，

如果不知道要從哪一種口味開始吃起，不如就先從這個原味開始入門吧 【冰心維也納專門店】麵包謝 Boulangerie Hsie

 

【冰心維也納專門店】麵包謝 Boulangerie Hsie

 

小山園若竹抹茶維也納，一入口會先品嘗到小山園若竹抹茶的微微苦，

接著在咀嚼間感受到砂糖粒的存在感，進入苦甜的日式氛圍~

 

【冰心維也納專門店】麵包謝 Boulangerie Hsie

【冰心維也納專門店】麵包謝 Boulangerie Hsie

 

青檸奶霜維也納，以新鮮檸檬汁和北海道煉乳調和成的奶油霜，

再點綴上來自日本梅園的蜜漬檸檬丁，是款非常夏日的清爽滋味 【冰心維也納專門店】麵包謝 Boulangerie Hsie

 

【冰心維也納專門店】麵包謝 Boulangerie Hsie

 

跟我一樣喜歡吃甜食的朋友，很推薦你可以趁這波團購來搶搶冰心維也納優惠喔 【冰心維也納專門店】麵包謝 Boulangerie Hsie

每日產量有限，要買要快~

 

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