麵包謝 Boulangerie Hsieh

店家地址：高雄市鳳山區勝利路7-1號

聯絡電話：07-7102450

營業時間：週四-週六 15:00-18:00 週日-週三公休

官方網站： 麵包謝 Boulangerie Hsieh

官方臉書： 麵包謝 Boulangerie Hsieh

官方IG： boulangerie.hsieh

快來團購： 冰心維也納

平常最喜歡在下午茶時間，或是半夜想吃點什麼的時候，來點甜點。

這次特地入手了在高雄超人氣的 麵包謝 Boulangerie Hsieh ，他們家的 冰心維也納 要來吃吃

目前總共推出了七種口味的 冰心維也納 可以選購~

個個都分量十足，我一次大概吃半條就差不多了。

冰心維也納 的吃法很多也很簡單，可以冷凍退冰30分鐘吃，冷藏直接吃，退冰到常溫吃，

冷凍直接回烤，就可以得到外酥脆內冰心的口感，冷凍退冰30分鐘回烤，就可以得到外酥脆內流心的口感，

我自己是偏愛冷藏直接吃，超喜歡他這種軟中帶點韌度的口感，

嚴選小麥粉，自養魯邦菌種，低溫發酵的老麵，吃起來真不是蓋的。

絲滑的內餡猶如冰淇淋般讓人欲罷不能，吃過就上癮的甜美

75%可可貝禮詩 維也納 ，內含貝禮詩奶酒和坦尚尼亞75%可可的濃情密意，

每一口都能品嘗到莓果香氣瀰漫在空氣裡。

靜岡焙茶煉乳 維也納 ，嚴選日本丸山焙茶粉，再溶入日本煉乳來撫平他的微微澀感，

不喜歡茶苦味的朋友也可以輕鬆享用，品嘗茶香縈繞的文藝氣息~

紅柴蜂蜜伯爵 維也納 ，選用來自小農自養的紅柴蜂蜜，再與唐寧伯爵譜出下午茶的靜謐，

光打開就能聞到清新的茶香，再帶點淡淡的蜂蜜氣息，好喜歡喔~

小農百香果醋 維也納 ，特選南投埔里百香果，再配上小農釀造的100%純百香果果醋，

能品嘗到百香果獨有的酸香，還有百香果子穿插其中呢，我是比較怕酸的人，

剛開始吃第一口會覺得偏酸，不過後面習慣了以後就覺得吃起來挺順的，不會覺得特別酸。

AOP奶油 維也納 ，他是那種吃起來會有沙沙口感的奶油，好香好好吃，

如果不知道要從哪一種口味開始吃起，不如就先從這個原味開始入門吧

小山園若竹抹茶 維也納 ，一入口會先品嘗到小山園若竹抹茶的微微苦，

接著在咀嚼間感受到砂糖粒的存在感，進入苦甜的日式氛圍~

青檸奶霜 維也納 ，以新鮮檸檬汁和北海道煉乳調和成的奶油霜，

再點綴上來自日本梅園的蜜漬檸檬丁，是款非常夏日的清爽滋味

跟我一樣喜歡吃甜食的朋友，很推薦你可以趁這波團購來搶搶 冰心維也納 優惠喔

每日產量有限，要買要快~