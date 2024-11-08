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平常忙著趕稿，沒有時間煮飯，又不想點貴貴的外賣，就想在家準備些可以吃得健康美味又安心，

可以快狠準達到自己對餐點所需的東西，像這次要跟大家分享的 杰森食代 ，

就是許多網友推薦的冷凍宅配美食，有多款美味的舒肥雞胸肉、藜麥料理和雞絞肉料理可以選擇，

這對健身和減重族群來說，吃起來低熱量又高蛋白，是讓大家能夠無負擔補充蛋白質的好朋友

舒肥雞胸肉和舒肥雞胸隨手包，目前推出了經典原味、義式黑胡椒、台式油蔥、泰式椒麻、花雕枸杞、

四川麻辣、泰北冬蔭功、黑胡椒鐵板、南洋綠咖哩、梅漬醬燒、羅勒青醬、普羅旺斯和古傳蔥燒，

總共13種口味可以選擇，讓人很難吃膩~

可以當主食的藜麥料理，有黃金藜麥毛豆、甜椒藜麥毛豆和甜椒藜麥鷹嘴豆三種口味。

雞絞肉料理則是有原味、青花椒麻豆腐、道地泰式打拋和翡翠綠咖哩四種口味，都好誘人

上面的標示也都很清楚，裡面唯一使用當日現宰國產的大成安心雞，

原料均通過CAS、HACCP、ISO22000認證，產品也會定期進行SGS檢驗，大家可以安心食用~

最懶惰的吃法，就是直接退冰，開封即時，想吃熱的，除了動刀動鍋的覆熱方式，

也可以直接使用60度溫熱水來隔水加熱，非常方便~

晚餐肚子餓的時候，開了一包甜椒藜麥毛豆和義式黑胡椒雞胸肉搭配油飯吃吃，非常飽足。

雞胸肉非常濕潤嫩口，而且厚度非常令人滿意，黑胡椒微微的刺激著味蕾，又不會過於搶戲。

因為油飯已經是主食，甜椒藜麥毛豆我就只放了半包，他一包份量很多呢~

另一款四川麻辣雞胸肉，我就在粥即將起鍋前，手撕雞置入，利用餘溫去覆熱他。

吃起來一樣嫩口，而且粥的湯頭多了四川麻辣的滋味，吃起來更開胃~

因為他原本就已經是熟食的，千萬不要煮太久，不然便老柴就可惜了。

灑點蒜味花生，吃起來更對味~

翡翠綠咖哩雞絞肉，我則是拿來在蔥抓餅要做捲餅的時候，當成內餡使用，

大概鋪好了以後，在中間置入四面都煎的微焦的起司來一起捲起來~

起司條建議一定要煎烤到有變色的狀態，那種香氣十足的感覺才會綻放開來

然後你可以到一旁去享用這個吃完之後會讓你念念不忘很久的美味了~

起司的香濃和翡翠綠咖哩的味道實在是太搭了，非常相輔相成的牽絲組合。

炒麵的時候也可以加入道地泰式打拋雞絞肉一起翻炒

再來點其他自己愛吃的配料~

讓人食指大動的炒麵就完成了，恰到好處的辣度，讓人忍不住一口接一口~

如果是要外出去野餐或是露營，就很適合帶上舒肥雞胸隨手包，

這次開了羅勒青醬和普羅旺斯，再搭配甜椒藜麥鷹嘴豆和烤麵包，飽足感十足的輕食就完成了

兩種口味都不會過於濃重，單吃也不會覺得膩口，而且顏色配起來很好看呢~

特別喜歡這個甜椒藜麥鷹嘴豆，我就很喜歡吃各種豆類，哈哈哈哈

跟我一樣想要吃得健康又能快狠準滿足自己味蕾與飢餓感的朋友，