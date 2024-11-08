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火鍋最低258元起，免服務費，內用冰淇淋飲料無限暢飲！推薦湯底加價升級個人鴛鴦鍋、經典海陸雙人套餐，台中咪拉鍋物

2024-11-08 08:44:00 文字：nana
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天氣漸漸轉涼，冬天就是要吃火鍋，小編推薦台中山西路咪拉火鍋店，最低只要258元起，就能享飲料、冰淇淋免費無限吃到爽，店內湯底更是多達12種可選，不僅如此還可加價升等個人獨享鴛鴦鍋，一次喝到兩種風味，一邊煮菜一邊煮肉，不用擔心肉涮到後面湯都是濁的，讓你享受鮮美甘醇的昆布高湯美好滋味。另外還推薦經典海陸雙人套餐，有龍蝦海鮮拼盤、兩盤6oz的豬肉與牛肉，這樣高CP值的雙人套餐絕對要收藏起來。

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位於台中市北區山西路二段，距離台中天津路年貨大街、北平路、文心路四段、漢口路不遠，而且咪拉鍋物對面還有一個小公園，帶小朋友吃完火鍋後，還可以到對面小公園放風玩樂，更是家庭聚餐好去處。

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推開門映入眼簾的裝潢風格充滿著溫馨的暖色調，牆面以灰色系為基底，配上木質地板與木質桌子，看起來空間舒適又不擁擠，而且桌與桌保有一定距離，坐起來不會有壓迫感，不僅如此牆面上還妝點了許多裝飾品，感覺就像家般的溫暖。

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老闆從事火鍋業多年，對食材和湯底有自家堅持與特色，您所看到的菜單也都是店家喜歡吃才販售，因為自己會吃所以才敢賣給客人，因此咪拉鍋物在台中山西路默默營業超過三年多，也擄獲許多在地客與常客的味蕾。

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現場座位僅有十桌，約可容納４０人，若尖峰時間客滿就要耐心等候囉！

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入座時店員貼心的遞上置物籃讓我們放包包。

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價位很親民，從個人鍋、個人套餐、雙人套餐通通有，價格最便宜只要258元，最貴也不用一千五就能吃到頂級奢華套餐。湯底除了基底昆布高湯，還多達12種特殊湯底可選，重點個人獨享鴛鴦鍋，升等加價立即享有。主食有牛、羊、豬、鴨、雞、海鮮多種餐點，若覺得吃不夠肉品也可以任選兩樣350元或450元，無肉不歡就是肉要吃好吃滿。另外如果不吃菜盤也有三種肉品可擇一更換唷，總之以台中火鍋這個價位，ＣＰ值很高耶～

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雙人套餐賣很好，雙人最低價格只要999元，最頂級豪華不用一千五就吃得到，後來我們直接選擇經典海陸雙人套餐，有特選培根牛6oz、特選低脂豬6oz、青殼龍蝦乙尾、白蝦6尾、鯛魚片4片、蛤蜊8顆、花枝漿乙組，重點一千元有找！

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醬料區有沙茶、蔥花、辣椒、蔥油、胡麻．．等醬料可使用，周邊乾淨度也算維持的不錯。

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飲品選擇不少，有可口可樂機、Nestle雀巢咖啡機、飲水機、雀巢茶品機、茶包通通讓你免費喝到爽，想喝多少自己裝。

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冰淇淋和坊間常看到不同，他們是使用雙葉和布拉芙冰淇淋品牌，每次來都會吃到不同口味，像這次就有香草、草莓、蜂蜜、巧克力、芋頭、木瓜牛奶、抹茶、彩虹焦糖、紅豆牛奶等九種口味，其中木瓜牛奶和彩虹焦糖非常特別，除了質地好挖，口味不會太甜膩，若喜歡更有層次，可以搭配彩色巧克力米、麥片、棉花糖一起吃。

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吃完火鍋肯定要瘋狂吃冰淇淋犒賞另一個味蕾啦，重點我們也沒再客氣，無限吃就是要吃個夠本。

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套餐只附一份米食，有白飯、冬粉、寬冬粉、王子麵、嚴選蛋可選，若吃不夠可以另外單點，然後我們最後選擇白飯和王子麵。

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起司奶香鍋

咪拉鍋物最大特色就是個人升級鴛鴦鍋，一開始以為是兩人共同享用一鍋，沒想到是一人獨享，除了將昆布鍋加價升等起司奶香鍋，它的味道帶一點起司的鹹香，醇厚的奶香味，嚐起來沒有那麼單調，還多了義式香料風味，重點喝到後面也不覺得膩，風味挺不錯的。

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麻辣鍋

再來是麻辣鍋喝起來有點特別，它有點像那種麻辣魚蛋的錯覺，除了中藥和花椒熬煮，裡面竟然還放了魚蛋增添口感，重點它的辣不會太嗆，是那種入口會有麻辣的中藥香，中段會有刺激的辣感，而且到後面辣度瞬間與唾液漸漸消失，不會停在舌尖太久，而且涮肉真的很過癮～

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另一鍋選擇基底昆布湯底，而且裡面還加了白蘿蔔提味，喝起來甘甜鮮美，還有柴魚與昆布的香氣，無論是煮菜或是海鮮都好適合。

 

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套餐有附一份菜盤。老實說他們的菜盤份量挺多的，完全不會有空虛感，給得食材幾乎都是原型食物，像是高麗菜、豆腐、金針菇、香菇、玉米筍、杏鮑菇、紅蘿蔔、鴻喜菇、蒟蒻軟絲等多達15種食材，其中最吸睛就是半顆冰心地瓜，放在湯頭裡煮也不會很快就散掉，這個超加分，對了～若不吃菜盤可以更換牛肉、豬肉、機柳條(三選一)。

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哇！超浮誇的海鮮拼盤一上桌驚嘆聲四起，尤其是霸氣的青殼龍蝦乙尾躺在中間超罪惡，甚至白蝦直接給到六尾超佛心，不僅如此還有鯛魚片4片、蛤蜊8顆、整隻花枝漿，整個視覺感超爆表，讓人迫不期待想馬上開吃。

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人氣不敗花枝漿，無論是搭昆布或牛奶湯底都很讚！我喜歡將花枝漿分幾段後放進昆布湯裡小火慢煮，除了昆布湯多了滿滿鮮味，咬起來飽滿彈牙又鮮甜～

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我覺得咪拉鍋物最大特色就是單人也能享鴛鴦鍋，肉類可以放在特殊湯底，蝦子可以放進昆布湯增加甜味，味道不會像往常混一起，反而是可以吃到蝦子的原始風味，而且蝦殼好剝，蝦肉Ｑ彈脆甜。

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鯛魚片擁有美麗的色澤，我們把它放在昆布鍋底輕涮幾下，起鍋後吃進嘴裡，細緻滑嫩魚肉在舌尖綻放，鮮美無腥味滋味真是迷人～

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每次吃鍋必須要有蛤蜊才對味，我都習慣一開始煮就先丟到鍋底慢慢煮，除了可吃到肥美蛤蜊肉，那個湯頭真是鮮到爆表，光是這鍋湯我就喝了好幾碗。

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昆布湯煮什麼都好美味，喜歡追求原始風味的我，一樣把青殼龍蝦丟進昆布湯裡慢慢熬煮，當待龍蝦外表從青色慢慢轉成鮮紅色，同時釋放出龍蝦滿滿的鮮味後，將龍蝦夾起來咬下一口，脆彈飽滿的蝦肉在齒頰間慢慢散開，隱約還有淡淡甜味，讓人一口接著一口好涮嘴，然後龍蝦頭的蝦膏，口感濃稠不膩～

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特選低脂豬6oz

這道特選低脂豬的肉量有6oz，無論是切的大小或是片數拿捏得剛剛好，比較特別是採用運動量較少的低脂豬，肉質細膩油花偏少，涮鍋之後肉質吃起來Ｑ彈嫩口，也不太會有柴感，而我喜歡搭配起司奶香牛奶湯底一起吃，低脂豬的味道和起司奶香很搭。

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特選培根牛6oz

特選培根牛的油花分布明顯，油脂也比較豐沛，不過我覺得搭配麻辣湯底非常契合，而且放置湯底涮約幾秒起鍋，不要涮的太老比較好吃，輕輕一咬牛肉甜香和中藥的麻辣香完美融合，入口Ｑ彈又不失柔軟，好吃到想再來一盤。

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整體心得：咪拉鍋物最低只要258元，免收一成服務費，就能享冰淇淋、飲料免費吃到爽。若想要比較豐富套餐，可以選擇店家搭配好的個人套餐或雙人套餐，不僅如此還可以更換湯底免費搭配昆布湯底，再升級個人鴛鴦鍋，讓你一次獨享兩鍋風味湯底。我們這次品嚐的海陸雙人套餐，肉量實在又有龍蝦海鮮拼盤，整體價格親民CP值又高，吃過後會想再回訪。

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咪拉鍋物

地址:台中市北區山西路二段109號

營業時間:11:30~21:30(星期一公休)

電話:0422990535

粉絲團:咪拉鍋物

 

 

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服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.30
CP值
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