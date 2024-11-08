為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 便宜又好吃的滷味，記得早點來、手速要快、不要想太多想吃就夾，不然就賣完了

便宜又好吃的滷味，記得早點來、手速要快、不要想太多想吃就夾，不然就賣完了

台中美食 台中滷味 滷味
2024-11-08 09:01:00 文字：果果愛Fruitlove
share
果果愛Fruitlove

果果愛Fruitlove

金味坊滷味⟩台中南屯大墩黃昏市場便宜又好吃的滷味，記得早點來、手速要快、不要想太多想吃就夾，不然就賣完了 @果果愛Fruitlove

一家黃昏市場裡熱賣的滷味攤，不會準時開攤，休假的時間也很隨興，每到開攤的時候，前面總是聚集了許多饕客，每個人夾東西的速度都很快，也是一大包一大包的在買，愈晚愈多人，人多到想要夾滷味都有點難度，會需要說一下借過或是擠一下，建議愈早來愈多選擇，很多品項一下子就賣完了。

金味坊滷味⟩台中南屯大墩黃昏市場便宜又好吃的滷味，記得早點來、手速要快、不要想太多想吃就夾，不然就賣完了 @果果愛Fruitlove

可以從這家補習班對面的入口進去比較快和可以直接找到店家攤位。

金味坊滷味⟩台中南屯大墩黃昏市場便宜又好吃的滷味，記得早點來、手速要快、不要想太多想吃就夾，不然就賣完了 @果果愛Fruitlove

入口處的旁邊是一家賣蔬菜的，看起來品質不錯，價格上也很可以入手，我們等待的時候有在這家逛逛，覺得是很可以買的，但以這區賣菜人潮最多的，其實是跟補習班同方向有店面的地方，這一家蔬果都有賣，價格也很實惠，兩家都很推薦可以逛逛跟採買。回到這篇的主題，從這家賣菜的直直走進去，大約不到50公尺就可以看到滷味的攤位了，其實這裡好像也不大，要記得認好店名，不要像我一開始有跑錯家，因為看到另外一攤賣滷味的好多人，就誤以為是想要買的金味坊，這一家被我差點誤認的滷味，在金味坊來了之後瞬間完全沒有人，人潮都在這一攤了。

金味坊滷味⟩台中南屯大墩黃昏市場便宜又好吃的滷味，記得早點來、手速要快、不要想太多想吃就夾，不然就賣完了 @果果愛Fruitlove

大約在Google上營業時間四點的時候看到還沒有人，詢問了附近生意很好雞肉攤的老闆娘，她說：「通常都不會準時，而且不確定什麼時候會到，可以等等看。」......( 繼續閱讀文章 )

延伸閱讀

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#台中美食
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

便宜又好吃的滷味，記得早點來、手速要快、不要想太多想吃就夾，不然就賣完了
相關商家

金味坊滷味

phone
place台中市南屯區大墩十街189號
4.90 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
share place
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up