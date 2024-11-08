一家黃昏市場裡熱賣的滷味攤，不會準時開攤，休假的時間也很隨興，每到開攤的時候，前面總是聚集了許多饕客，每個人夾東西的速度都很快，也是一大包一大包的在買，愈晚愈多人，人多到想要夾滷味都有點難度，會需要說一下借過或是擠一下，建議愈早來愈多選擇，很多品項一下子就賣完了。

可以從這家補習班對面的入口進去比較快和可以直接找到店家攤位。

入口處的旁邊是一家賣蔬菜的，看起來品質不錯，價格上也很可以入手，我們等待的時候有在這家逛逛，覺得是很可以買的，但以這區賣菜人潮最多的，其實是跟補習班同方向有店面的地方，這一家蔬果都有賣，價格也很實惠，兩家都很推薦可以逛逛跟採買。回到這篇的主題，從這家賣菜的直直走進去，大約不到50公尺就可以看到滷味的攤位了，其實這裡好像也不大，要記得認好店名，不要像我一開始有跑錯家，因為看到另外一攤賣滷味的好多人，就誤以為是想要買的金味坊，這一家被我差點誤認的滷味，在金味坊來了之後瞬間完全沒有人，人潮都在這一攤了。

大約在Google上營業時間四點的時候看到還沒有人，詢問了附近生意很好雞肉攤的老闆娘，她說：「通常都不會準時，而且不確定什麼時候會到，可以等等看。」......( 繼續閱讀文章 )

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