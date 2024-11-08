親子館真的是孩子們的天堂，爸媽可以暫時喘息的一個好所在，

Ruby帶著家裡的寶貝們來到土城的 PaPark爬爬客親子樂園-土城日月光店。

最喜歡跟百貨商場結合的親子館，不管是吃飯、停車都非常方便。

門口都有包包與鞋子的放置區域。

爬爬客有多元化的設施和豐富的遊戲體驗，適合不同年齡段的孩子。

無論是喜歡攀爬、跳躍，還是追求刺激的冒險，

這裡都能滿足小朋友們的需求，

家長與孩子一同共享歡樂的親子時光。

也有一區是特別做給【0~2歲的幼童區】

裡面有迷你版的迷宮，可以孩子進去闖看看，

因為很低也可以很清楚的看到孩子的位子。

【採蜜沙坑】

類似小石頭的材質，讓孩子可以體驗挖沙，

為孩子們提供了在室內玩沙的機會，進行各種創作。

各式各樣可愛動物的搖搖馬，也有幼兒版本的倉鼠跑跑圈，

都是很厚實的海綿保護著，不用擔心寶貝們受傷。

【彈力蹦床，互動式闖關】

這裡有限時間及一次只能站一人，

如有問題旁邊也有工作人員會很貼心仔細地告訴小朋友怎麼玩法。

透過螢幕的指示來進行遊戲，單純的跳躍遊戲，

都能激發孩子的活力與探索精神。

【繽紛互動球池及神奇滾球牆】



超大球池讓孩子瞬間瘋狂的玩耍，孩子們可以在五顏六色的球池中盡情遊玩，

與小伙伴們開心競賽、互動交流，這是一個非常適合社交的空間。

還可將球吸入管子中，讓孩子們的注意力可以集中，

跟著球的速度來接住球。

旁邊也有小猴子遊戲，丟入洞口裡面還可以計算分數，

讓父母可以跟孩子們進行互動比賽。

【4層攀爬空間及闖關迷宮】

有個彩虹瀑布溜滑梯，各式各樣的闖關迷宮遊戲都讓孩子們，

可在安全的環境盡情地跑跳玩耍。

鍛鍊體能的機會，還能幫助孩子們增強肌肉力量。

能讓孩子在遊玩中，學會如何控制自己的力量和動作，

對提升整體身體協調性也是有很大的幫助。

【彩虹瀑布溜滑梯】



這個是有時間限制的，每整點會開放一次，從12點開放，有身高限制，

時間一大孩子們都迫不及待地排隊想要玩上這彩虹瀑布溜滑梯。

小小孩不能玩彩虹瀑布溜滑梯，也可以玩旁邊小的溜滑梯，

都是很厚實的海綿很安全的。



【天際滑軌】

體驗懸空的刺激感同時看看不同的視野

每半點會開放，12點半、1點半以此類推，

體重不能超過50公斤，如果大人想玩也是可以的喔。

速度不會太快，但Ruby當天也是聽到孩子們在尖叫，滿逗趣的。

雖然只有繞一圈但裝備也不馬乎。

【高空獨木橋】

挑戰孩子們的平衡感。

【家長休息區】

很特別的是這邊也提供了非常舒適的家長休息區，還有插頭可以充電。

也有提供尿布台及行動電源租借。

PaPark爬爬客親子樂園的服務人員也十分親切，

隨時提供協助，確保孩子們在遊玩過程中的安全。

家長們可以放鬆心情，讓孩子在這片歡樂的天地中盡情享受。

整體來說，PaPark爬爬客親子樂園是一個集娛樂、學習與親子互動的親子遊戲場所，

無論是攀爬、滑行、跳躍，還是冒險、挑戰，這裡都有一切讓孩子們愛不釋手的設施。

親切的服務與安全的環境，讓家長們也可以放心，

假日要來孩子遊玩，這裡無疑是你最佳的選擇！



【店家資訊】

👉PaPark爬爬客親子樂園-土城日月光店

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🏠新北市土城區學府路二段210號B2

🚈捷運-土城站(步行約10分鐘)或至海山站搭免費接駁車

☎️02 8262 5898

⏰AM11:00~PM21:00

圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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