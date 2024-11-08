親子館真的是孩子們的天堂，爸媽可以暫時喘息的一個好所在，
Ruby帶著家裡的寶貝們來到土城的 PaPark爬爬客親子樂園-土城日月光店。
最喜歡跟百貨商場結合的親子館，不管是吃飯、停車都非常方便。
門口都有包包與鞋子的放置區域。
爬爬客有多元化的設施和豐富的遊戲體驗，適合不同年齡段的孩子。
無論是喜歡攀爬、跳躍，還是追求刺激的冒險，
這裡都能滿足小朋友們的需求，
家長與孩子一同共享歡樂的親子時光。
也有一區是特別做給【0~2歲的幼童區】
裡面有迷你版的迷宮，可以孩子進去闖看看，
因為很低也可以很清楚的看到孩子的位子。
【採蜜沙坑】
類似小石頭的材質，讓孩子可以體驗挖沙，
為孩子們提供了在室內玩沙的機會，進行各種創作。
各式各樣可愛動物的搖搖馬，也有幼兒版本的倉鼠跑跑圈，
都是很厚實的海綿保護著，不用擔心寶貝們受傷。
【彈力蹦床，互動式闖關】
這裡有限時間及一次只能站一人，
如有問題旁邊也有工作人員會很貼心仔細地告訴小朋友怎麼玩法。
透過螢幕的指示來進行遊戲，單純的跳躍遊戲，
都能激發孩子的活力與探索精神。
【繽紛互動球池及神奇滾球牆】
超大球池讓孩子瞬間瘋狂的玩耍，孩子們可以在五顏六色的球池中盡情遊玩，
與小伙伴們開心競賽、互動交流，這是一個非常適合社交的空間。
還可將球吸入管子中，讓孩子們的注意力可以集中，
跟著球的速度來接住球。
旁邊也有小猴子遊戲，丟入洞口裡面還可以計算分數，
讓父母可以跟孩子們進行互動比賽。
【4層攀爬空間及闖關迷宮】
有個彩虹瀑布溜滑梯，各式各樣的闖關迷宮遊戲都讓孩子們，
可在安全的環境盡情地跑跳玩耍。
鍛鍊體能的機會，還能幫助孩子們增強肌肉力量。
能讓孩子在遊玩中，學會如何控制自己的力量和動作，
對提升整體身體協調性也是有很大的幫助。
【彩虹瀑布溜滑梯】
這個是有時間限制的，每整點會開放一次，從12點開放，有身高限制，
時間一大孩子們都迫不及待地排隊想要玩上這彩虹瀑布溜滑梯。
小小孩不能玩彩虹瀑布溜滑梯，也可以玩旁邊小的溜滑梯，
都是很厚實的海綿很安全的。
【天際滑軌】
體驗懸空的刺激感同時看看不同的視野
每半點會開放，12點半、1點半以此類推，
體重不能超過50公斤，如果大人想玩也是可以的喔。
速度不會太快，但Ruby當天也是聽到孩子們在尖叫，滿逗趣的。
雖然只有繞一圈但裝備也不馬乎。
【高空獨木橋】
挑戰孩子們的平衡感。
【家長休息區】
很特別的是這邊也提供了非常舒適的家長休息區，還有插頭可以充電。
也有提供尿布台及行動電源租借。
PaPark爬爬客親子樂園的服務人員也十分親切，
隨時提供協助，確保孩子們在遊玩過程中的安全。
家長們可以放鬆心情，讓孩子在這片歡樂的天地中盡情享受。
整體來說，PaPark爬爬客親子樂園是一個集娛樂、學習與親子互動的親子遊戲場所，
無論是攀爬、滑行、跳躍，還是冒險、挑戰，這裡都有一切讓孩子們愛不釋手的設施。
親切的服務與安全的環境，讓家長們也可以放心，
假日要來孩子遊玩，這裡無疑是你最佳的選擇！
【店家資訊】
👉PaPark爬爬客親子樂園-土城日月光店
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🏠新北市土城區學府路二段210號B2
🚈捷運-土城站(步行約10分鐘)或至海山站搭免費接駁車
☎️02 8262 5898
⏰AM11:00~PM21:00
圖片皆為Ruby拍攝與完成，
❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐
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