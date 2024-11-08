日本東京米其林雞白湯拉麵

2024年6月，來台北重新開幕的

【銀座篝拉麵 (台北店)】

溫和又鮮甜的「雞白湯」大受好評，

充滿自然的鮮美，很濃郁又能做到不油膩，

高湯及醬汁皆由日本熬煮冷凍進口，

保証是原汁原味的日式風味！

僅現場排隊，不接受訂位！

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【銀座篝 (台北店)】

【銀座篝 (Kagari)】

2013年於銀座開設第一家店，

僅有8席卻有著好口碑，

2016、2017年贏得米其林必比登推薦，

高湯及醬汁都是由日本熬煮後冷凍進口，

保証是原汁原味的日式風味！

▼板前吧台式的用餐空間，

圍繞著廚房，僅有17個座位。

▼以點餐機自助點餐！

【銀座篝 菜單】

雞白湯系列、煮干拉麵、乾拌Soba

特上(加肉蛋菜)+$70

大碗麵+$30

亦有副餐、配料、飲品、甜點可加購。

✔️需另加10%服務費

▶️ (銀座篝 菜單)

▼炸洋蔥、薑末

【特上 雞白湯Soba】$430

銀座篝招牌必吃！

第一次推薦吃店家招牌雞白湯拉麵，

並+$70升級「特上」：

溏心蛋

舒肥雞叉燒

舒肥培根豬叉燒

特選時蔬

▼雞白湯，使用鹿兒島的赤雞，

在日本熬煮完成後，急速冷凍進口台灣，

保証與在日本吃到的是相同的好滋味！

以大量雞骨熬製出的奶白色高湯底，

喝起來有著濃郁香醇的基底與 充滿膠質的黏稠感，

摻著黃澄澄的雞油溫潤卻不油膩，

稍微一涼雞油膜就浮現了，

完全札札實實的雞白高湯！😋👍

▼雞叉燒，以68度C低溫舒肥，

吃起來柔軟香嫩，鮮甜無比！

▼拉麵，與日本「三河屋製麵」共同研發，

細麵條很具彈力與硬度，我喜歡！💕

【特上】+$70

+$70升級「特上」很超值！

溏心蛋

舒肥雞叉燒

舒肥培根豬叉燒

特選時蔬

▼將配料擺入碗裡整個大升級，

豪華的視覺享受也打開了食慾！😍

整碗一起吃就是讓人感覺完成度很高，

湯、麵、叉燒、蛋的味道，

融合在一起是互相襯托的，

連豬培根的鹹香焦脆也讓我念念不忘，

很久沒吃到如此純粹的拉麵了！感動！😭

【松露雞白湯Soba】$410

濃郁乳白的雞汁精華，

配上高貴的松露醬，更是奢華升級！

仔細看那松露就一小坨，

但散發出來的卻是極緻的「濃、純、香」。

《蛋寶543》

日本拉麵四大主流：豚骨、鹽味、醬油，還有最近竄紅的「雞白湯」。

【銀座篝拉麵 (台北店)】

主打的「雞白湯」，需要用大量雞骨大火熬煮到膠原蛋白充份釋出，

奶白的雞高湯底融合著雞油，充滿濃厚的天然乳香卻不燥膩，

微黏嘴，一喝上癮，搭配著拉麵麵條，就是一碗純粹的好滋味！

我的初體驗覺得「特上 雞白湯拉麵」完整度很佳，

舒肥雞胸肉柔嫩甘甜，培根叉燒鹹香有味，湯頭清爽無負擔，

是我除了一蘭拉麵之外，唯一可以把整碗吃光光的拉麵，

推薦給大家！💕💕💕

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