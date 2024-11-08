日本東京米其林雞白湯拉麵
2024年6月，來台北重新開幕的
【銀座篝拉麵 (台北店)】
溫和又鮮甜的「雞白湯」大受好評，
充滿自然的鮮美，很濃郁又能做到不油膩，
高湯及醬汁皆由日本熬煮冷凍進口，
保証是原汁原味的日式風味！
僅現場排隊，不接受訂位！
#中山區美食 中山國小站美食
【銀座篝 (台北店)】
- 地址：台北市中山區中山北路二段115巷3弄6號
- 捷運：中山國小站2號出口，步行5分鐘
- 營業時間：11:30-14:30、17:00-21:00
- FB：銀座篝 (台北店)
【銀座篝 (Kagari)】
2013年於銀座開設第一家店，
僅有8席卻有著好口碑，
2016、2017年贏得米其林必比登推薦，
高湯及醬汁都是由日本熬煮後冷凍進口，
保証是原汁原味的日式風味！
▼板前吧台式的用餐空間，
圍繞著廚房，僅有17個座位。
▼以點餐機自助點餐！
【銀座篝 菜單】
雞白湯系列、煮干拉麵、乾拌Soba
- 特上(加肉蛋菜)+$70
- 大碗麵+$30
亦有副餐、配料、飲品、甜點可加購。
✔️需另加10%服務費
▶️ (銀座篝 菜單)
▼炸洋蔥、薑末
【特上 雞白湯Soba】$430
銀座篝招牌必吃！
第一次推薦吃店家招牌雞白湯拉麵，
並+$70升級「特上」：
- 溏心蛋
- 舒肥雞叉燒
- 舒肥培根豬叉燒
- 特選時蔬
▼雞白湯，使用鹿兒島的赤雞，
在日本熬煮完成後，急速冷凍進口台灣，
保証與在日本吃到的是相同的好滋味！
以大量雞骨熬製出的奶白色高湯底，
喝起來有著濃郁香醇的基底與充滿膠質的黏稠感，
摻著黃澄澄的雞油溫潤卻不油膩，
稍微一涼雞油膜就浮現了，
完全札札實實的雞白高湯！😋👍
▼雞叉燒，以68度C低溫舒肥，
吃起來柔軟香嫩，鮮甜無比！
▼拉麵，與日本「三河屋製麵」共同研發，
細麵條很具彈力與硬度，我喜歡！💕
【特上】+$70
+$70升級「特上」很超值！
- 溏心蛋
- 舒肥雞叉燒
- 舒肥培根豬叉燒
- 特選時蔬
▼將配料擺入碗裡整個大升級，
豪華的視覺享受也打開了食慾！😍
整碗一起吃就是讓人感覺完成度很高，
湯、麵、叉燒、蛋的味道，
融合在一起是互相襯托的，
連豬培根的鹹香焦脆也讓我念念不忘，
很久沒吃到如此純粹的拉麵了！感動！😭
【松露雞白湯Soba】$410
濃郁乳白的雞汁精華，
配上高貴的松露醬，更是奢華升級！
仔細看那松露就一小坨，
但散發出來的卻是極緻的「濃、純、香」。
《蛋寶543》
日本拉麵四大主流：豚骨、鹽味、醬油，還有最近竄紅的「雞白湯」。
【銀座篝拉麵 (台北店)】
主打的「雞白湯」，需要用大量雞骨大火熬煮到膠原蛋白充份釋出，
奶白的雞高湯底融合著雞油，充滿濃厚的天然乳香卻不燥膩，
微黏嘴，一喝上癮，搭配著拉麵麵條，就是一碗純粹的好滋味！
我的初體驗覺得「特上 雞白湯拉麵」完整度很佳，
舒肥雞胸肉柔嫩甘甜，培根叉燒鹹香有味，湯頭清爽無負擔，
是我除了一蘭拉麵之外，唯一可以把整碗吃光光的拉麵，
推薦給大家！💕💕💕
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