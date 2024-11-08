諏訪神社(官網):鳥取県八頭郡智頭町大字智頭227，電話:0858-76-1111(智頭町観光協会)

鳥取可不只是砂丘，不然我也不會去過13次，還寫了超過70篇文章！其實鳥取有著讓人愛上日本的一切元素，而且人潮少、拍照不擔心要「排隊」。今天要介紹的就是位於鳥取智頭町的700年古剎諏訪神社，整片紅葉美景是我們的「私人場域」，完全不擠人！

通常遊鳥取會集中在JR山陰本線上，像是著名的鳥取砂丘、柯南小鎮、鬼太郎的境港等，三大城市鳥取、倉吉、米子都是熱門地點。不過，鳥取還有個很有名的賞楓地區「智頭」，若是搭火車來鳥取，一進入鳥取的第一站便是智頭站。智頭的因幡街道是古時人們從岡山、姬路進入鳥取的重要通道，現在則是搭乘JR因美線的最佳途徑。

這張地圖將重點放在智頭町的區域。主要的地標是智頭車站周邊，這裡是智頭町最熱鬧、人流最集中的地方，標記為核心區域。地圖上顯示一條藍色線，代表了江戶時代的「因幡街道」，這條道路連結了姬路所在的播磨國與鳥取所在的因幡國，展現其歷史重要性。雖然現今這條道路已較少人通行，但它仍然是智頭町的文化象徵。

此外，地圖上用紅色線標示了智頭櫻河堤，這裡是智頭賞櫻的絕佳地點，河堤兩側種滿了超過200株櫻花樹，每年春天盛開時分外壯麗。

智頭町以林業著稱，超過九成面積都是山林，還是「日本最美村莊聯盟」成員之一。

這裡的古街道保存著大正、江戶時代的建築，非常值得一遊，特別是百年建築「石谷家住宅」也非常有名。

順便說，智頭還有座170年歷史的清酒酒造「蔵・梶屋」，知名酒款「諏訪泉」更是酒迷必試！

智頭町諏訪神社擁有700多年歷史，屬於山陰地區隱藏的賞楓秘境。進入神社區域的第一道鳥居後，就能看到滿山的楓葉。深秋時節，楓葉層疊交錯，美得讓人駐足不前，更棒的是這裡幾乎沒人，可以慢慢拍、盡情欣賞。

一踏入彎沿的鳥居小徑，眼前即是層層紅葉鋪滿兩側，深秋的紅葉美得讓人屏息不已。

這趟紅葉行，是我和鳥取觀光大使朋友們！(焦哥、倪暄、曲羿)為了採訪「超級白兔名偵探柯南號」特別來的，我們還在這裡悠哉拍了20分鐘

繼續走進神社，經過石燈籠、御手洗池後，便到主殿。御手洗池上掉滿了色彩斑斕的楓葉，美得像畫一樣。這座神社據說是由信州的諏訪大社分靈而來，那正是動漫《你的名字》中出現的神社呢！這裡真的是我推薦的隱藏版賞楓景點，讓你體會鳥取不為人知的美好。

在第二個鳥居前出現了巨大的石燈籠，古意盎然的設計讓人印象深刻。

穿過鳥居後的御手洗池，更是令人陶醉，小池中滿滿是紅、黃、橘、綠交錯的楓葉，實在是「甚美、甚美、甚美」。

沿著石階拾級而上，便能見到明治37年重新改建的諏訪神社。兩側栽種著智頭的林業象徵樹種，如欅、杉、楓，象徵著這裡世代以林業繁盛的過去。

神社祭祀的主神是古代軍神，同時也是火的守護神，據說這座神社是鎌倉時代為了防範蒙古（元朝）的入侵而建，和這裡的林業背景息息相關。

這座神社也沿襲了諏訪大社的「柱祭」，當地人六年一次的「柱祭り」便是其變種，被譽為日本三大奇祭之一「諏訪大社御柱祭」，若有機會，真想親眼見證這壯觀的儀式。詳見「諏訪神社 柱祭り」。

更令人窩心的是，神社管理員特別為訪客點燃暖爐，並提供當地的鳥取地酒來驅寒。我們在此悠然享受，三位大使更忍不住開起玩笑。但我忍不住注意到，神社大哥竟拿的是稍遠的若櫻町地酒「辦天娘」，而非智頭町的在地名酒「諏訪泉」，雖說同樣是八頭郡的驕傲（笑）

ps:上一次是２０２２年４月１７日(第41回)

參拜完本社後，工作人員建議我繞到神社後的小徑，爬上山坡拍照。儘管小雨微微，登頂的視角可俯瞰整個智頭町，心情隨即豁然開朗。

曾經林業興盛的痕跡，如今被滿山紅葉覆蓋，不知是新友還是故友。

當地的苔蘚青綠，靜靜地、默默地待在那裡，等待著年年光顧的紅葉，我不禁多拍了幾張。偶爾停下，回眸細看，那片一瞬間的風景更讓人難忘。

鳥取的美，怎能讓人不愛呢？

諏訪神社(官網):鳥取県八頭郡智頭町大字智頭227，電話:0858-76-1111(智頭町観光協会)

更多:山陰-鳥取 (71)

靠生活JETFI小虎wifi分享器優惠專用碼連結。

如果你喜歡日本美食，歡迎加入18萬人「日本美食旅遊地圖」社團一起討論、分享日本的美食

更多日本分類: