雲林可是台灣鵝肉的大本營，品質和味道都遠近馳名！這次來到雲林，特別選了在地超有名的「偶鵝嚐嚐鵝肉專賣店斗六店」。這家店每天供應新鮮溫體的肉鵝，還有產銷履歷認證，吃得特別安心。整間店裝潢走的是文青風，乾淨明亮，還帶點小可愛的時尚感，非常適合拍照打卡。

「偶鵝嚐嚐」的鵝肉來自自家養殖的白羅曼鵝，這種鵝在95到100天宰殺剛剛好，口感特別Q彈有嚼勁。他們家鵝肉料理花了很多心思，每天溫體直送，所有料理都有黃金熬煮比例，讓每口都能享受到鵝肉的原汁美味。

偶鵝嚐嚐的總店在虎尾，斗六店則是2024年4月新開幕的，選在了餐飲集散的熱鬧地段—斗六成功二街。

店門口就是打卡牆，旁邊還有專屬停車場，從車上下來就能直達門口，特別方便！

如果開車來，斗六成功里辦公室旁也有停車空地，週三和週六除外，因為那時是夜市的設攤日。

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偶鵝嚐嚐-斗六店

地址：雲林縣斗六市成功二街9號

電話：05-537-0012

營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00

店休日：每週四

原文： 雲林美食 | 偶鵝嚐嚐鵝肉專賣店斗六店 新鮮溫體每天配送 可愛文青風

店內裝潢走清新文青路線，讓人一進門就有種咖啡廳的錯覺。

牆上掛的畫都是世界名畫，只是主角都變成了可愛的鵝頭像，逛著逛著就被這溫馨的氛圍融化了。

我們到的時間是上午11點多，但店裡已經有許多外送員等著取餐，看得出這裡有多受歡迎！

店裡的玻璃窗隔著廚房，讓顧客可以清楚看到廚房的衛生狀況，也能保持用餐空間的清爽。

展示架上還有自家生產的黃金鵝油，另外還推出鵝脂美容品，例如洗髮精、沐浴乳、面膜等，都是可以直接購買的。

店裡的鵝肉便當系列只有外帶和外送，搭配的蔬菜會每週更換，用餐的豐富性滿分。

店內環保碗筷設計得很精美，還有鵝肉沾醬、醬油膏、辣醬一應俱全。

結帳後，送餐機器人就會把餐點送到桌邊，小朋友看到都超興奮！

這次我們在斗六「偶鵝嚐嚐」大快朵頤了一桌美食，每一道菜都讓人食指大動！

招牌嫩鹹水鵝 $200

這盤滿滿的鵝肉才200元，真的是佛心價格！

我們選了1-2人份的嫩鹹水鵝，肉質軟嫩多汁，貼心去骨，淋上微鹹的高湯，更加襯托出鵝肉的甜美風味。

有1-2人份（200元）和3-4人份（350元）兩種選擇。我們點了1-2人份的招牌嫩鹹水鵝。

搭配特製鵝肉沾醬和辣椒醬，根本吃到停不下來！

特上鵝肉飯 $65

這碗鵝肉飯裡的鵝片多汁厚實，加上自製紅蔥鵝油的香氣，令人忍不住一口接一口，再配上爽脆的桂竹筍，簡直是米飯殺手！

限量炸鵝蛋 $50

這道限量炸鵝蛋尺寸超大，外層炸得金黃酥脆，蛋黃還保有半熟的流心口感，讓人食慾大開。

將蛋液淋在鵝肉飯上，一大口吃下，真的是絕妙享受！

乾冬粉 $40

這碗冬粉滿是肉燥、韭菜和豆芽，台式風味滿滿，是少油低卡的好選擇。

鵝心+肝 $50

這大盤鵝心和鵝肝搭配韭菜和豆芽，口感軟嫩又沒有腥味，熟度剛剛好，吃起來香滑鮮嫩，讓人讚不絕口。

酸菜鵝腸 $80

這盤鵝腸軟Q帶勁，搭配微酸的酸菜，滋味清爽開胃，是一道越吃越涮嘴的好菜。

米血糕 $50

偶鵝嚐嚐的米血糕柔軟Q彈，不假且帶有香氣，即便吃到飽了，還是讓人忍不住完食。

鵝肉香腸 $60

肥瘦適中的鵝肉香腸，沒有豬肉香腸的油膩感，但香氣依舊十足。

燙青菜 $50

搭配肉菜的好選擇，青菜淋上紅蔥油酥，散發出迷人香味，葷素均衡最養生。

鵝丸湯 $40

這道鵝丸湯看似簡單，但鵝丸彈牙有勁，湯頭清爽，是很不一般的美味。

總結來說，「偶鵝嚐嚐」的鵝肉料理無論是招牌鹹水鵝、炸鵝蛋，還是其他內臟料理，都讓人吃得心滿意足。來到斗六，絕對不能錯過這家店！

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偶鵝嚐嚐 鵝肉專賣店-斗六店 店家資訊

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地址：雲林縣斗六市成功二街9號

電話：05-537-0012

營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00

店休日：每週四