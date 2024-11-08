臺式牛排的品牌相當多，這間位在南勢角捷運站附近經營超過40年的《知名度臺式牛排》牛排的肉質是我吃過這麼多品牌中印象最深的，從餐廳的風格開始就與眾不同，在店內用餐就像在咖啡廳一樣的舒適，全木質裝潢搭配氣氛燈飾氛圍感超棒，說這裡是雙北台式牛排的天花板也不誇張。老闆堅持使用原肉牛排來製作牛排，口感跟肉質一吃就知道。

《知名度臺式牛排》交通資訊如何去？

《知名度臺式牛排》的位置在南勢角捷運站附近的忠孝路上，從捷運站4號出口步行約5分鐘就可以抵達。門口招牌的牛頭圖案相當顯眼。整間餐廳的門面很寬，門口有候位區如果沒有訂位都要現場候位。

知名度牛排｜Google評論

《知名度臺式牛排》的網路評價相當不錯，超過600則評論分數依舊保持4.4顆星的高分。

知名度牛排｜餐廳環境

《知名度臺式牛排》的環境風格很像是在咖啡廳相當有氣氛，大片的落地窗讓整間餐廳的採光相當好，以工業風水泥牆及木質元素為主，與一般印象中的台式牛排真的差很多，這裡真的太棒了。

整個用餐環境相當明亮，座位間隔寬敞相當舒適，整間餐廳約莫可以容納40位左右的客人。

這天我們的座位被安排在旁邊的沙發坐，運氣很不錯，這個位置靠窗邊光線很不錯。小麥仔帶著他泰國的Moxy熊一起來吃牛排。

就連這時鐘也讓人印象深刻。

知名度牛排｜自助區

自助區有無限暢飲的飲料跟咖啡，飲料有紅茶跟可爾必思。咖啡是使用UCC的咖啡機，品質很不錯。

紅茶的味道不錯，甜而不膩。

旁邊的魚缸裡有不錯小魚，顏色很繽紛。小朋友都很喜歡來這看魚。

另外無限供應的還有來知名度一定要喝的玉米濃湯，跟牛排的黑胡椒醬。

牛排的醬料跟調味料也是自助自己拿。

知名度牛排｜菜單

一陣子沒有來，《知名度臺式牛排》又有多了新的限量排餐，像是多了和牛的排餐可以選擇，不吃牛也有松阪豬或是羊肩排可以挑選。

如果後面有候位客人用餐時間就是75分鐘，身高超過140公分就有低消一份排餐，

牛排的價位、產地及口感與建議熟度都寫的很清楚。我自己每次來都是點他們的手切菲力牛排還有知名度牛排，如果食量大的可以點他們的雙拼。排餐都會附上餐包，如果想要更豐盛也可以選擇他們的套餐搭配。

拿好玉米濃湯，我們的餐包也跟著上桌，

正在發育中的小麥仔早就等不及要開吃。

看看這個餐包，一看就知道是狠角色，剛烤好的餐包裡面濃濃的奶油直接爆漿，小心燙口但味道很棒。

來到《知名度臺式牛排》這個玉米濃湯絕對不能錯過，裡面的配料超多超豐富，有紅蘿蔔、馬鈴薯、蘑菇、玉米再加入牛奶整個濃醇香，超好喝。

知名度牛排｜推薦餐點

澳洲和牛羽下NT$1200

這是新出的品項，在台式牛排餐廳吃和牛應該不常見，所以說知名度是台式牛排的天花板一點都不誇張。基本和牛羽下也是會附上鐵板麵跟蛋，但因為還有點其他兩個排餐就請服務人員單獨上牛排就好，以免吃不完浪費。

老闆自己進肉回來修，要得到一塊這樣大小的羽下可是不容易，所以這個和牛羽下是每日限量可遇不可求。

肉質相當軟嫩的和牛羽下就是我們平常吃到的翼板部位。

老闆說這個部位的肉油花分佈多，軟嫩度相當高，下刀幾乎不用費力就分切好。

這天的羽下我們選擇五分熟，漂亮的粉紅色看起來就相當誘人。為了更能夠吃出和牛羽下本身的甜味，就不做另外的醃製就是要吃他的自然風味。

如果覺得熟度不夠可以直接在旁邊的加熱石做加熱，瞬間油脂在鐵板上滋滋作響，香氣逼人啊。

和牛羽下的油脂很豐富，入口即化超迷人。想要吃點不同以往的肉質這塊很值得推薦。

手切菲力牛排NT$500

我跟珍小姐都很愛這個部位，主要是肉質超軟嫩，就算是吃5-7分熟也不會覺得乾柴，這天我們選了五分熟的菲力牛排表現同樣亮眼。

不知道大家是翻蛋派還是不翻蛋派，我們家剛好兩個都有，珍小姐堅持牛排送上桌第一時間就是要先把蛋翻過來，但我就是覺得自然就好不要破壞畫面XD。

手切菲力牛排一共是8盎司，這份量也是很足夠。菲力的特色就是油脂分布不多但肉質可以維持很軟嫩，也是我喜歡吃菲力的主要原因。

光看這菲力的厚度就很過癮根本就跟我拳頭一樣大。

五分熟的熟度裡面是明顯的粉紅色，嫩度真的沒話說好好吃啊。

想吃熟度高一點的就自己加熱，相當方便。

喜歡重口味他們家的手炒黑胡椒醬一定要試試，味道不嗆辣很提味。

沙朗牛排+雞腿排

如果食量大的可以點他們的雙拼，像這個用肉堆疊出來的小山看起來就很過癮，一次可以品嚐到兩種肉品。

沙朗牛排建議五分熟，這樣的嫩度是最剛好，整體帶點咬勁。

雞腿排同樣嫩度很高，外皮焦香裡面同樣入味，就算不用調味料也沒有問題。

很喜歡他們的鐵板麵，份量大又彈牙表現很有亮點，搭配自製蘑菇醬大人小孩都會喜歡。如果食量真的很大在點餐的時候還能跟服務人員說要加麵，但以我的食力這樣一大盤已經很足夠了。

這次來《知名度臺式牛排》品嚐他們新品和牛羽下表現真的很有亮點，油脂豐富甜度又高，7盎司的和牛賣這樣的價格算是相當佛心，喜歡吃和牛的朋友來這絕對會很滿足。從1983開始經營的台式牛排品牌已經超過40年，真的是屹立不搖實力堅強的優秀品牌，如果下次有機會經過南勢角捷運站，這間《知名度臺式牛排》一定要來試試。

知名度牛排｜餐廳資訊

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