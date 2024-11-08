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羅東人氣火鍋專賣店「和口田鍋物」，可是在地人的愛店!!! 這裏的餐點經濟實惠，288元起就可以享有美味鍋物了，這裏精心熬煮湯頭非常精采，當天嚐到的石頭爆炒烏骨雞鍋，美味令人難忘啊。不論肉品還是海鮮都很超值，特別是一般人不會太重視的丸子類，這裏也用心的找來名店的高品質的貨品，特別還有獨家的香噴噴的舒肥雞肉飯~~再搭配「和口田」的冰品飲料自助吧，就是非常完美的一餐了。此外，它們算是全時段的供餐，從中午到晚上，中間不休息。而且停車免費、還不收服務費呢！





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和口田鍋物 店家資訊

地址：宜蘭縣羅東鎮公正路499號 ( 羅東運動公園旁)

營業時間：11:30-21:30

電話： 03 961 5129

訂位

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QR碼可以優先訂位哦

和口田鍋物 交通停車

自行開車： Google導航輸入 和口田鍋物」 即可到達

Google導航輸入 即可到達 停車場：有附設免費停車場，開車來很方便

預繳50元停車費，結帳後另拿停車單換回預繳50元

和口田鍋物 空間環境

和口田鍋物位於羅東運動公園旁，是宜蘭溪南一帶居民打牙祭的好地方

到羅東運動公園遊玩，可以順道來這裏吃飯

這裏很佛心，不但不收服務費，連停車費也幫您買單了!!!! 真的超方便的

和口田的寬敞用餐空間，座位區的設計也很不錯，可以保有一部份的用餐隱私

要是白天用餐時間，空間會更加明亮

和口田鍋物 飲料冰品自助吧

和口田飲料、冰淇淋自助吧。另外還有提供白開水

飲品雖只有三種選擇，但簡單好喝，無糖綠茶加一點點的紅茶，可以消除口中的油膩感，最適合搭配豐富的餐點

和口田冰淇淋

Sucr’e 品牌的冰淇淋還真沒見過呢

Sucr’e 在法文是代表幸福的甜蜜滋味，品嚐Sucr’e喜客冰淇淋的同時，更能享受到浪漫的法式風情

吃完火鍋來個冰淇淋清清口最舒服了

其實這次我們用餐都沒用到調料呢，這裏的湯頭真的很棒，所以味道非常好

如果習慣重口味的朋友，也可以找出自己適合的風味

和口田鍋物 菜單價位

點餐方式:

A 點湯底

B 選主餐

C 選副餐

D 櫃檯結帳

這裏的價格經濟實惠，288元起就可以享受美味鍋物了

和口田鍋物 菜色心得

湯底｜鮮奶起司湯、麻辣湯、 元氣藥膳湯、石頭湯

鮮奶起司湯（附鮮奶起司片）

和口田使用新鮮牛奶調配的濃鮮奶起司湯，新鮮看的見，加入起司片後更加香濃

湯頭溫潤滑順，用來搭配海鮮、肉品都很搭！小朋友最愛

和口田的麻辣鍋也很不錯，香辣夠勁，麻辣鮮香！滑嫩鴨血和燉煮入味吸飽湯汁的豆腐都很棒

真的不用沾醬就夠好吃了

和口田的藥膳，看的出來裏面利用多種藥材熬煮的，藥膳濃醇溫順，香味濃郁

湯頭可是火鍋的靈魂，有了好的湯頭涮什麼都好吃

石頭湯!!

這個很特別，只有少數的火鍋店才有提供，用來煮烏骨雞超搭，香濃夠味，喜歡重口味的朋友超推這一鍋

主餐｜台灣梅花豬鍋、極致霜降牛肉鍋、特選prime 美國牛小排鍋、石頭爆炒烏骨雞鍋

菜盤的份量很多 ( 有地瓜、山藥、絲瓜、蕃茄、金針菇、鮮蝦、玉米、秋葵、玉米筍、豆腐、高麗菜~~~)

整體搭配的五彩繽紛，賣相十足，當然，呷魚呷肉也要菜呷，蔬菜新鮮爽脆的口感，份量又十分足夠，真的很滿足啊

牛小排

這裏的現切的肉品，基本盤就有7oz，還可以加價升級10oz，同時也有超多品項可以加價購，肉品加海鮮就是最完美的組合了

牛小排的肉質沒話說，外觀來看，分布均勻像大理石紋豐富的油花。吃起來軟嫩、有嚼勁

梅花豬

梅花豬的口感類似牛肉的沙朗，瘦肉中帶有放射狀的油花，油脂分布的也不錯，因此口感較好

這是和口田最基本的鍋物組合!!! 雖然是最基本的但卻一點都不馬虎哦

霜降牛

大理石花紋的霜降牛肉光看就知道它的美味了

輕涮幾下，入口就能感受它的美味的滑嫩口感與濃郁的香氣



烏骨雞

這個烏骨雞可厲害了

烏骨雞的飼養時間長，相較於一般的飼料雞肉質來的有嚼勁一些，相對的成本也比較高

這裏烏骨雞的肉質軟嫩與細緻，輕輕爆炒過再用來煮石頭鍋真的好美味～

副餐｜王子麵、烏龍麵、舒肥雞肉飯、滷肉飯

舒肥雞腿飯 經典滷肉飯

滷肉飯

燉煮入味的肉燥滷汁，真的很香，淋上熱騰騰的白飯上，吃起來鹹香鹹香的，好吃

和口田的是舒肥雞腿飯也是一絕

舒肥雞肉肉質軟嫩卻不失咬勁，再淋上油蔥醬汁，口感絕對不輸南部知名的雞肉飯

除了飯食外，還有多款的麵食選擇

單點區

鮮蝦(白蝦6隻)

蝦子鮮美彈牙，新鮮就是王道，超涮嘴～

麻辣三拼( 鴨血、豆腐、大腸)

麻辣三拼也很厲害，滷得通透入味，喜歡麻辣口味的朋友，絕對建議加點這道 ( 直接就可以吃了哦)

透抽

這個透抽，非常新鮮，口感爽脆，品質一級棒



鯛魚

鯛魚片本身高蛋白低脂肪，簡單涮幾下就能吃出鮮味

是現在健身者及飲食控制及體重控制者的最愛

蛤蜊

蛤蜊飽滿鮮甜，加入湯鍋中，更能煮出鮮美的甜味，涮起食材來更美味

原本我們對一般的火鍋丸類並沒有太大興趣，不過，和口田的選品讓我們大為改觀

基隆手工三記魚餃 龍蝦沙拉丸 爆漿起司丸

魚餃是選自基隆手工三記魚餃，先用海鰻製成魚漿，再手工桿成魚餃皮，魚餃皮不添加澱也不添加任何化學原料和防腐劑,，口感很有嚼勁，入口第一口就有感覺

龍蝦沙拉丸選的也很棒，彈牙的丸子一口咬下龍蝦沙拉緩緩而出，而且帶有一點點的哇沙米，引出它獨特的風味，感覺它就在口中彈跳，好好吃啊

爆漿起司丸，一口咬下還會牽絲，外皮爽脆，內餡濃稠，愈嚼愈香

吃完美味餐點，來個冰淇淋做個美好的ENDING

超可愛而且還會笑臉迎人的機器人，快速有效的為客人送餐

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