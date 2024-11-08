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羅東人氣火鍋專賣店「和口田鍋物」，可是在地人的愛店!!! 這裏的餐點經濟實惠，288元起就可以享有美味鍋物了，這裏精心熬煮湯頭非常精采，當天嚐到的石頭爆炒烏骨雞鍋，美味令人難忘啊。不論肉品還是海鮮都很超值，特別是一般人不會太重視的丸子類，這裏也用心的找來名店的高品質的貨品，特別還有獨家的香噴噴的舒肥雞肉飯~~再搭配「和口田」的冰品飲料自助吧，就是非常完美的一餐了。此外，它們算是全時段的供餐，從中午到晚上，中間不休息。而且停車免費、還不收服務費呢！
和口田鍋物 店家資訊
和口田鍋物 交通停車
- 自行開車：Google導航輸入「和口田鍋物」即可到達
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停車場：有附設免費停車場，開車來很方便
預繳50元停車費，結帳後另拿停車單換回預繳50元
和口田鍋物 空間環境
和口田鍋物位於羅東運動公園旁，是宜蘭溪南一帶居民打牙祭的好地方
到羅東運動公園遊玩，可以順道來這裏吃飯
這裏很佛心，不但不收服務費，連停車費也幫您買單了!!!! 真的超方便的
和口田的寬敞用餐空間，座位區的設計也很不錯，可以保有一部份的用餐隱私
要是白天用餐時間，空間會更加明亮
和口田鍋物 飲料冰品自助吧
和口田飲料、冰淇淋自助吧。另外還有提供白開水
飲品雖只有三種選擇，但簡單好喝，無糖綠茶加一點點的紅茶，可以消除口中的油膩感，最適合搭配豐富的餐點
和口田冰淇淋
Sucr’e 品牌的冰淇淋還真沒見過呢
Sucr’e 在法文是代表幸福的甜蜜滋味，品嚐Sucr’e喜客冰淇淋的同時，更能享受到浪漫的法式風情
吃完火鍋來個冰淇淋清清口最舒服了
其實這次我們用餐都沒用到調料呢，這裏的湯頭真的很棒，所以味道非常好
如果習慣重口味的朋友，也可以找出自己適合的風味
和口田鍋物 菜單價位
- 點餐方式:
- A 點湯底
- B 選主餐
- C 選副餐
- D 櫃檯結帳
這裏的價格經濟實惠，288元起就可以享受美味鍋物了
和口田鍋物 菜色心得
湯底｜鮮奶起司湯、麻辣湯、 元氣藥膳湯、石頭湯
鮮奶起司湯（附鮮奶起司片）
和口田使用新鮮牛奶調配的濃鮮奶起司湯，新鮮看的見，加入起司片後更加香濃
湯頭溫潤滑順，用來搭配海鮮、肉品都很搭！小朋友最愛
和口田的麻辣鍋也很不錯，香辣夠勁，麻辣鮮香！滑嫩鴨血和燉煮入味吸飽湯汁的豆腐都很棒
真的不用沾醬就夠好吃了
和口田的藥膳，看的出來裏面利用多種藥材熬煮的，藥膳濃醇溫順，香味濃郁
湯頭可是火鍋的靈魂，有了好的湯頭涮什麼都好吃
石頭湯!!
這個很特別，只有少數的火鍋店才有提供，用來煮烏骨雞超搭，香濃夠味，喜歡重口味的朋友超推這一鍋
主餐｜台灣梅花豬鍋、極致霜降牛肉鍋、特選prime 美國牛小排鍋、石頭爆炒烏骨雞鍋
菜盤的份量很多 ( 有地瓜、山藥、絲瓜、蕃茄、金針菇、鮮蝦、玉米、秋葵、玉米筍、豆腐、高麗菜~~~)
整體搭配的五彩繽紛，賣相十足，當然，呷魚呷肉也要菜呷，蔬菜新鮮爽脆的口感，份量又十分足夠，真的很滿足啊
牛小排
這裏的現切的肉品，基本盤就有7oz，還可以加價升級10oz，同時也有超多品項可以加價購，肉品加海鮮就是最完美的組合了
牛小排的肉質沒話說，外觀來看，分布均勻像大理石紋豐富的油花。吃起來軟嫩、有嚼勁
梅花豬
梅花豬的口感類似牛肉的沙朗，瘦肉中帶有放射狀的油花，油脂分布的也不錯，因此口感較好
這是和口田最基本的鍋物組合!!! 雖然是最基本的但卻一點都不馬虎哦
霜降牛
大理石花紋的霜降牛肉光看就知道它的美味了
輕涮幾下，入口就能感受它的美味的滑嫩口感與濃郁的香氣
烏骨雞
這個烏骨雞可厲害了
烏骨雞的飼養時間長，相較於一般的飼料雞肉質來的有嚼勁一些，相對的成本也比較高
這裏烏骨雞的肉質軟嫩與細緻，輕輕爆炒過再用來煮石頭鍋真的好美味～
副餐｜王子麵、烏龍麵、舒肥雞肉飯、滷肉飯
舒肥雞腿飯 經典滷肉飯
滷肉飯
燉煮入味的肉燥滷汁，真的很香，淋上熱騰騰的白飯上，吃起來鹹香鹹香的，好吃
和口田的是舒肥雞腿飯也是一絕
舒肥雞肉肉質軟嫩卻不失咬勁，再淋上油蔥醬汁，口感絕對不輸南部知名的雞肉飯
除了飯食外，還有多款的麵食選擇
單點區
鮮蝦(白蝦6隻)
蝦子鮮美彈牙，新鮮就是王道，超涮嘴～
麻辣三拼( 鴨血、豆腐、大腸)
麻辣三拼也很厲害，滷得通透入味，喜歡麻辣口味的朋友，絕對建議加點這道 ( 直接就可以吃了哦)
透抽
這個透抽，非常新鮮，口感爽脆，品質一級棒
鯛魚
鯛魚片本身高蛋白低脂肪，簡單涮幾下就能吃出鮮味
是現在健身者及飲食控制及體重控制者的最愛
蛤蜊
蛤蜊飽滿鮮甜，加入湯鍋中，更能煮出鮮美的甜味，涮起食材來更美味
原本我們對一般的火鍋丸類並沒有太大興趣，不過，和口田的選品讓我們大為改觀
基隆手工三記魚餃 龍蝦沙拉丸 爆漿起司丸
魚餃是選自基隆手工三記魚餃，先用海鰻製成魚漿，再手工桿成魚餃皮，魚餃皮不添加澱也不添加任何化學原料和防腐劑,，口感很有嚼勁，入口第一口就有感覺
龍蝦沙拉丸選的也很棒，彈牙的丸子一口咬下龍蝦沙拉緩緩而出，而且帶有一點點的哇沙米，引出它獨特的風味，感覺它就在口中彈跳，好好吃啊
爆漿起司丸，一口咬下還會牽絲，外皮爽脆，內餡濃稠，愈嚼愈香
吃完美味餐點，來個冰淇淋做個美好的ENDING
超可愛而且還會笑臉迎人的機器人，快速有效的為客人送餐
和口田鍋物 附近景點美食
- 熱門景點：羅東林場、中興文化園區、羅東運動公園、羅東養生觀光工廠、木育森林
- 必吃美食：林場肉羹、北門綠豆沙牛乳大王、廣興做粿、定置漁場三代羅東店、上福伯牛肉麵
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