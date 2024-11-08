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新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋

2024-11-08 10:30:05 文字：YUNO的吃喝玩樂日記
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YUNO的吃喝玩樂日記

YUNO的吃喝玩樂日記

新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋 

大台北居酒屋推薦！永貞路超人氣熱門美食推薦隱藏版深夜食堂、新北市永和區必吃美食

如果你正在尋找一個在永和區的聚餐場所 那麼YUNO必須大力推薦的就是四貝串燒居酒屋

提供精緻美味的私房料理和職人串燒 價格卻意外地親民 每道料理味道層次豐富 絕對值得一試

最大的特色在於 老闆與老闆娘不僅是專業的日本酒唎酒師 還擁有國際日本酒講師資格

日本酒種類非常豐富 藉由唎酒師的講解可以了解每支清酒的個性及製作過程 搭配適合該餐食清酒

味蕾整個得到了滿足 而且秉持著日式職人的精神 不定期前往日本各地的清酒酒廠學習

精進自己的知識和技藝 無論是下班後的小酌、與好友的聚會 還是純粹的放鬆享受 都是一個絕佳的選擇

原文:四貝串燒居酒屋｜國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗。菜單價位(新北永和)

新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋

 

 

四貝串燒居酒屋在哪裡?怎麼去?

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新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋名稱:四貝串燒居酒屋

新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋四貝串燒居酒屋電話:02-2920-7575

新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋四貝串燒居酒屋營業時間:18:00 ~ 凌晨01:00 公休日：禮拜一 詳見官網或google商家資訊

新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋四貝串燒居酒屋ＦＢ:新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋點我

新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋四貝串燒居酒屋ＩＧ:新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋點我

新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋四貝串燒居酒屋址:新北市永和區永貞路90號

 

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以四貝串燒居酒屋為主

文章內有四貝串燒居酒屋地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋

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新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋

四貝串燒居酒屋位於新北市永和區永貞路90號   地理位置非常方便

開業十年的四貝在網路上獲得了4.6顆星的高評價

木質門口玻璃上貼滿了日本酒的酒標 顯示出四貝對清酒的專注與特色

無論是對美食還是清酒有興趣的小夥伴們 都相當值得來此一試 新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋

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新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋

四貝串燒居酒屋用餐環境讓人感到溫馨舒適 木質感搭配昏黃的燈光 營造出濃厚的日式氛圍

座位數不多 約能容納約16人左右 正是這種緊密而溫暖的氛圍 使得這裡成為喧囂城市中的避風港

難怪許多客人會一次又一次地回訪 與三五好友在這裡小酌一番 感受一份難得的平靜和悠閒  新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋

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新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋

新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋

四貝串燒居酒屋更是清酒愛好者的天堂 尤其是有老闆和老闆娘這樣專業的國際唎酒師在場

琳瑯滿目的日本清酒 無論清酒新手還是老饕 都能在這裡找到滿意的選擇

如果不確定該選哪一款 直接請教老闆＆闆娘就對了 不僅會根據喜好推薦適合的清酒

還會搭配美味的下酒菜 讓你體驗到最完美的清酒與美食組合 而且還提供單杯清酒 非常適合喜歡嘗試多種酒款的小夥伴們

在永和的清酒是最強的 店內隨時都有超過100款清酒與30款以上的燒酎    新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋

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四貝串燒居酒屋｜菜單價位

主要以串燒、燒物、熱炒類為主 價格都蠻親民的 多點一些也不傷荷包

吃飽吃巧任君選擇 建議可以先選酒再來請老闆推薦要點什麼配菜

好的餐食對清酒口感可是很加分的唷  新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋

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新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋四貝串燒居酒屋｜醬拌辣味傑克起司丁 1份/$100

醬拌辣味與起司的濃郁真是絕佳的搭配

口感溫潤滑順 再加上柴魚片的鮮香 很有層次感

搭配柚子酒超適口 真的是一道滿分的下酒菜 越嚼越香啊

非常特別 喜愛的起司的小夥伴們一定要點來試試看 新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋

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新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋四貝串燒居酒屋｜鹽昆布青椒 1份/$80

相當令人驚艷的小菜 這樣的搭配讓簡單的食材變得充滿魅力

青椒本身經過川燙去生後再做冰鎮 吃起來更加脆口

加上麻油的香氣 口感相當清爽 非常適合當作下酒菜 新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋

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酸味適中的口感 讓人食慾大開 也很適合作為搭配酒類的選擇 新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋

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新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋四貝串燒居酒屋｜土田酒造 譽國光-柚子酒 侍酒方式：冰塊

融合清酒的甘甜、柚子皮的去油膩感 溫潤的酸甜 香滑順口 搭配開胃菜恰恰好 新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋

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新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋四貝串燒居酒屋｜鹽燒雞手羽（2串$130）

採用鹽燒的方式 火侯控制得非常好 外觀烤的金黃油亮讓人食指大動

表皮酥脆焦香 只需用手輕輕拉著骨頭轉一轉 就能骨肉分離 配上清酒更是讓人欲罷不能 新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋

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新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋四貝串燒居酒屋｜醬燒牛五花 2串/$130

帶有豐富油花的牛五花 經過特製醬汁的燒烤後 甜味和鹹味完美融合 與牛肉的鮮美相得益彰

每一口都能感受到牛五花的嫩滑口感 搭配清酒更能提升整體的味覺享受 新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋

新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋

新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋四貝串燒居酒屋｜鹽燒小雞袖 2串/$160

「小雞袖」這個名字真的很可愛！問過老闆之後才知道 這部位其實是雞翅前段的肉

連同膠質部分一起取下來 再對折串起來 為了做成這一串 竟然需要10到12隻雞翅

真的非常搞剛 烤到焦脆 油脂香氣十足 真的很可以 新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋

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新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋四貝串燒居酒屋｜鹽燒球芽甘藍2串/$120 

 又稱抱子甘藍 帶點苦甘味 經過鹽烤後將它特殊的苦味減輕 搭配反而帶種若有似無的甜味 新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋

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新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋四貝串燒居酒屋｜土田酒造 麴99 侍酒溫度5°C、40°C

這次老闆幫我們搭配 土田酒造 麴99 使用6號酵母釀製而成

麴米與掛米的比例達到驚人的99:1 與傳統的2:8比例不同

這種高比例的麴米使酒質甜美、香氣濃郁 甜味與酸度都更高 搭配吃食 酸、甜、苦、辣項項都有 新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋

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新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋四貝串燒居酒屋｜烤午仔魚 1尾/$320

這道YUNO吃過最強的烤午仔魚絕對是不容錯過的經典！午仔魚的表皮烤得酥脆 卻不會太焦

保留了完美口感 魚肉軟嫩多汁 鮮甜的肉質令人讚嘆 完全沒有魚腥味

堪稱是烤午仔魚中的頂尖之作！擠上檸檬 鮮甜的魚肉風味更能被引出來

淺嚐一口後搭配清酒落喉 滋味多元豐富 讓人喜愛 新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋

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新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋四貝串燒居酒屋｜綜合野菜天婦羅 1份/$180

將各種新鮮的野菜如地瓜、青江菜、茄子、洋蔥絲...等 裹上輕盈的天婦羅麵糊 炸至金黃酥脆

外層的麵衣酥脆 內裡的蔬菜保留了原有的鮮嫩口感 營造出絕佳的口感對比

麵糊輕盈而不油膩 讓蔬菜的自然甜味和鮮美充分展現 配上海鹽進一步提升風味 讓每一口都充滿驚喜 新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋

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新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋四貝串燒居酒屋｜刈穗 純米吟釀 六舟 侍酒溫度 5°C

這款清酒堅持以古法仔細壓榨 風味較為細緻柔和輕盈

適合搭配炸物、油脂多的海鮮、串燒、烤物都很合適 新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋

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新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋四貝串燒居酒屋｜剝皮辣椒雞翅 2支/$150

日本有很多手羽先料理 剝皮辣椒雞翅算是其中的變化款

主廚將剝皮辣椒包裹在鮮嫩厚實的大雞翅中 創造出鹹鮮多汁的口感

雞翅肉質鮮嫩彈牙搭配上甘甜微辣的剝皮辣椒 風味層次豐富 令人垂涎欲滴

這樣的結合不僅增添了辣椒的香氣和辣味 也使雞翅的味道更為立體 新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋

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新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋四貝串燒居酒屋｜麻辣銷魂麵 $200

是一款集麻辣風味和豐富配料於一體的美味料理 這碗麵條在麻辣醬汁的調味下

風味濃郁、香辣四溢 裡面添加了溏心蛋和辣菜脯 增添了不同的層次感 溏心蛋的蛋黃微微流心 與麻辣醬汁融合

帶來濃郁的口感和絲滑的口感 辣菜脯則提供了額外的辣味及風味 增加了更為豐富的層次感 想吃點主食點這個準沒錯 新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋

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新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋四貝串燒居酒屋｜濱田酒造 Daiyame 芋燒酎25

侍酒方法：金魚 大葉象徵海草 辣椒象徵金魚 有一種視覺系的衝擊 

入口散發荔枝般的香氣 加入氣泡水喝起來更好喝

搭配前面吃的辣系列食物 讓人驚喜的發現 酒更加美味

老闆也跟我們分享美食與美酒的相輔相成 分為互補、增強、洗滌、反發、平行、同調

用自身經歷經驗堆疊 讓酒或餐更加好吃 發揮一加一 大於二的效果

真的處處都是學問 有興趣的小夥伴們可以來向老闆討教一番 新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋

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新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋四貝串燒居酒屋｜酒鬼蒜仁蛤蠣湯 $100

老闆笑說 如果覺得還喝不夠！可以試試這款酒鬼蒜仁蛤蠣湯 湯頭是以日本清酒為基底

搭配新鮮蒜頭、蛤蜊熬煮的湯頭喝起來溫醇順口 蛤蠣肉質飽滿厚實 入口滿滿的海鮮甜味

清酒的酒香氣不僅沒有蓋去蛤蠣的鮮味 反而更加提升層次風味 新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋

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新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋

來到「四貝串燒居酒屋」彷彿進入了日本酒的最高級殿堂 酒款選擇琳瑯滿目

老闆、闆娘更是擁有國際唎酒師專業執照的清酒達人 無論想嘗試哪種清酒 都能根據你的口味和需求給予專業建議

從酒的產地、製作方式到口感解釋得相當精準 在一來一往的對話中 都能感受到老闆及闆娘對清酒的熱愛和專業

無論是想要嚐鮮的小杯還是開整瓶豪飲 這裡都能提供完美的選擇 新北市永和區國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗｜四貝串燒居酒屋

YUNO聲明：

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place新北市永和區永貞路90號1樓
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裝潢氣氛
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