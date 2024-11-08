大台北居酒屋推薦！永貞路超人氣熱門美食推薦隱藏版深夜食堂、新北市永和區必吃美食



如果你正在尋找一個在永和區的聚餐場所 那麼YUNO必須大力推薦的就是「四貝串燒居酒屋」

提供精緻美味的私房料理和職人串燒 價格卻意外地親民 每道料理味道層次豐富 絕對值得一試

最大的特色在於 老闆與老闆娘不僅是專業的日本酒唎酒師 還擁有國際日本酒講師資格

日本酒種類非常豐富 藉由唎酒師的講解可以了解每支清酒的個性及製作過程 搭配適合該餐食的清酒

讓味蕾整個得到了滿足 而且秉持著日式職人的精神 不定期前往日本各地的清酒酒廠學習

精進自己的知識和技藝 無論是下班後的小酌、與好友的聚會 還是純粹的放鬆享受 都是一個絕佳的選擇

原文:四貝串燒居酒屋｜國際唎酒師駐店！帶領品嚐各式日式酒款搭配道地下酒串燒佳餚 舌尖上的藝術體驗。菜單價位(新北永和)

四貝串燒居酒屋在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



名稱:四貝串燒居酒屋

四貝串燒居酒屋電話:02-2920-7575

四貝串燒居酒屋營業時間:18:00 ~ 凌晨01:00 公休日：禮拜一 詳見官網或google商家資訊

四貝串燒居酒屋ＦＢ: 點我

四貝串燒居酒屋ＩＧ: 點我

四貝串燒居酒屋地址:新北市永和區永貞路90號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以四貝串燒居酒屋為主

文章內有四貝串燒居酒屋地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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四貝串燒居酒屋位於新北市永和區永貞路90號 地理位置非常方便

開業十年的四貝在網路上獲得了4.6顆星的高評價

木質門口玻璃上貼滿了日本酒的酒標 顯示出四貝對清酒的專注與特色

無論是對美食還是清酒有興趣的小夥伴們 都相當值得來此一試

四貝串燒居酒屋用餐環境讓人感到溫馨舒適 木質感搭配昏黃的燈光 營造出濃厚的日式氛圍

座位數不多 約能容納約16人左右 正是這種緊密而溫暖的氛圍 使得這裡成為喧囂城市中的避風港

難怪許多客人會一次又一次地回訪 與三五好友在這裡小酌一番 感受一份難得的平靜和悠閒

四貝串燒居酒屋更是清酒愛好者的天堂 尤其是有老闆和老闆娘這樣專業的國際唎酒師在場

琳瑯滿目的日本清酒 無論清酒新手還是老饕 都能在這裡找到滿意的選擇

如果不確定該選哪一款 直接請教老闆＆闆娘就對了 不僅會根據喜好推薦適合的清酒

還會搭配美味的下酒菜 讓你體驗到最完美的清酒與美食組合 而且還提供單杯清酒 非常適合喜歡嘗試多種酒款的小夥伴們

在永和的清酒是最強的 店內隨時都有超過100款清酒與30款以上的燒酎

四貝串燒居酒屋｜菜單價位

主要以串燒、燒物、熱炒類為主 價格都蠻親民的 多點一些也不傷荷包

吃飽吃巧任君選擇 建議可以先選酒再來請老闆推薦要點什麼配菜

好的餐食對清酒口感可是很加分的唷

四貝串燒居酒屋｜醬拌辣味傑克起司丁 1份/$100

醬拌辣味與起司的濃郁真是絕佳的搭配

口感溫潤滑順 再加上柴魚片的鮮香 很有層次感

搭配柚子酒超適口 真的是一道滿分的下酒菜 越嚼越香啊

非常特別 喜愛的起司的小夥伴們一定要點來試試看





四貝串燒居酒屋｜鹽昆布青椒 1份/$80

相當令人驚艷的小菜 這樣的搭配讓簡單的食材變得充滿魅力

青椒本身經過川燙去生後再做冰鎮 吃起來更加脆口

加上麻油的香氣 口感相當清爽 非常適合當作下酒菜

四貝串燒居酒屋｜柚香蘿蔔 1份/$50

酸味適中的口感 讓人食慾大開 也很適合作為搭配酒類的選擇

四貝串燒居酒屋｜土田酒造 譽國光-柚子酒 侍酒方式：冰塊

融合清酒的甘甜、柚子皮的去油膩感 溫潤的酸甜 香滑順口 搭配開胃菜恰恰好

四貝串燒居酒屋｜鹽燒雞手羽（2串$130）

採用鹽燒的方式 火侯控制得非常好 外觀烤的金黃油亮讓人食指大動

表皮酥脆焦香 只需用手輕輕拉著骨頭轉一轉 就能骨肉分離 配上清酒更是讓人欲罷不能

四貝串燒居酒屋｜醬燒牛五花 2串/$130

帶有豐富油花的牛五花 經過特製醬汁的燒烤後 甜味和鹹味完美融合 與牛肉的鮮美相得益彰

每一口都能感受到牛五花的嫩滑口感 搭配清酒更能提升整體的味覺享受

四貝串燒居酒屋｜鹽燒小雞袖 2串/$160

「小雞袖」這個名字真的很可愛！問過老闆之後才知道 這部位其實是雞翅前段的肉

連同膠質部分一起取下來 再對折串起來 為了做成這一串 竟然需要10到12隻雞翅

真的非常搞剛 烤到焦脆 油脂香氣十足 真的很可以

四貝串燒居酒屋｜鹽燒球芽甘藍2串/$120

又稱抱子甘藍 帶點苦甘味 經過鹽烤後將它特殊的苦味減輕 搭配反而帶種若有似無的甜味

四貝串燒居酒屋｜土田酒造 麴99 侍酒溫度5°C、40°C

這次老闆幫我們搭配 土田酒造 麴99 使用6號酵母釀製而成

麴米與掛米的比例達到驚人的99:1 與傳統的2:8比例不同

這種高比例的麴米使酒質甜美、香氣濃郁 甜味與酸度都更高 搭配吃食 酸、甜、苦、辣項項都有

四貝串燒居酒屋｜烤午仔魚 1尾/$320

這道YUNO吃過最強的烤午仔魚絕對是不容錯過的經典！午仔魚的表皮烤得酥脆 卻不會太焦

保留了完美口感 魚肉軟嫩多汁 鮮甜的肉質令人讚嘆 完全沒有魚腥味

堪稱是烤午仔魚中的頂尖之作！擠上檸檬 鮮甜的魚肉風味更能被引出來

淺嚐一口後搭配清酒落喉 滋味多元豐富 讓人喜愛





四貝串燒居酒屋｜綜合野菜天婦羅 1份/$180

將各種新鮮的野菜如地瓜、青江菜、茄子、洋蔥絲...等 裹上輕盈的天婦羅麵糊 炸至金黃酥脆

外層的麵衣酥脆 內裡的蔬菜保留了原有的鮮嫩口感 營造出絕佳的口感對比

麵糊輕盈而不油膩 讓蔬菜的自然甜味和鮮美充分展現 配上海鹽進一步提升風味 讓每一口都充滿驚喜

四貝串燒居酒屋｜刈穗 純米吟釀 六舟 侍酒溫度 5°C

這款清酒堅持以古法仔細壓榨 風味較為細緻柔和輕盈

適合搭配炸物、油脂多的海鮮、串燒、烤物都很合適

四貝串燒居酒屋｜剝皮辣椒雞翅 2支/$150

日本有很多手羽先料理 剝皮辣椒雞翅算是其中的變化款

主廚將剝皮辣椒包裹在鮮嫩厚實的大雞翅中 創造出鹹鮮多汁的口感

雞翅肉質鮮嫩彈牙搭配上甘甜微辣的剝皮辣椒 風味層次豐富 令人垂涎欲滴

這樣的結合不僅增添了辣椒的香氣和辣味 也使雞翅的味道更為立體

四貝串燒居酒屋｜麻辣銷魂麵 $200

是一款集麻辣風味和豐富配料於一體的美味料理 這碗麵條在麻辣醬汁的調味下

風味濃郁、香辣四溢 裡面添加了溏心蛋和辣菜脯 增添了不同的層次感 溏心蛋的蛋黃微微流心 與麻辣醬汁融合

帶來濃郁的口感和絲滑的口感 辣菜脯則提供了額外的辣味及風味 增加了更為豐富的層次感 想吃點主食點這個準沒錯

四貝串燒居酒屋｜濱田酒造 Daiyame 芋燒酎25

侍酒方法：金魚 大葉象徵海草 辣椒象徵金魚 有一種視覺系的衝擊

入口散發荔枝般的香氣 加入氣泡水喝起來更好喝

搭配前面吃的辣系列食物 讓人驚喜的發現 酒更加美味

老闆也跟我們分享美食與美酒的相輔相成 分為互補、增強、洗滌、反發、平行、同調

用自身經歷經驗堆疊 讓酒或餐更加好吃 發揮一加一 大於二的效果

真的處處都是學問 有興趣的小夥伴們可以來向老闆討教一番

四貝串燒居酒屋｜酒鬼蒜仁蛤蠣湯 $100

老闆笑說 如果覺得還喝不夠！可以試試這款酒鬼蒜仁蛤蠣湯 湯頭是以日本清酒為基底

搭配新鮮蒜頭、蛤蜊熬煮的湯頭喝起來溫醇順口 蛤蠣肉質飽滿厚實 入口滿滿的海鮮甜味

清酒的酒香氣不僅沒有蓋去蛤蠣的鮮味 反而更加提升層次風味

來到「四貝串燒居酒屋」彷彿進入了日本酒的最高級殿堂 酒款選擇琳瑯滿目

老闆、闆娘更是擁有國際唎酒師專業執照的清酒達人 無論想嘗試哪種清酒 都能根據你的口味和需求給予專業建議

從酒的產地、製作方式到口感解釋得相當精準 在一來一往的對話中 都能感受到老闆及闆娘對清酒的熱愛和專業

無論是想要嚐鮮的小杯還是開整瓶豪飲 這裡都能提供完美的選擇