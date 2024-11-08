搬到桃園之後，真的變成居酒屋的常客了！不只是為了喝酒，可能是氛圍的關係，總覺得居酒屋的食物特別好吃，加上有點酒意，感覺更美味。而且自從乾兒子出生後，帶他去居酒屋真的是個不錯的選擇，因為這裡大家都很吵，寶寶即使偶爾尖叫一下也不突兀，哈哈。

這次發現了一家隱藏在巷弄中的居酒屋，位置不算明顯，但在Google上評分超高，果然好評不是亂來的！店內充滿濃厚的日式氛圍，炭火直烤，現點現做，店員的服務也很親切。來這裡用餐完全不用擔心踩雷，每道菜都讓人滿意

店家資訊

地址：桃園市桃園區大興路120巷25號1樓

電話：03 3555957

營業時間：17:00–01:00（週三公休）

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位於大興路巷弄裡，斜對面有收費停車場。

這裡的二樓空間很寬敞，有提供兒童餐具和安全椅，所以帶小朋友來吃飯也很方便。

以前真的不理解為什麼有人帶小孩來居酒屋，現在才明白，這樣的小朋友才不會顯得突兀，尖叫也能融入熱鬧的氛圍。

整家店的風格就像亂中有序

有飛鏢機、木製桌椅，讓人感覺輕鬆自在。環境設計讓人舒服，真心推薦給帶小孩或想放鬆的朋友。

納糧食酒場的菜單主要以生啤、串燒和食事為主，還有一些經典的日式料理搭配日本酒和果實酒。炭火串燒香氣濃郁，每一口都能品味到食材的原味和炭烤的特殊香氣。經典的日本酒和果實酒更是不可錯過，讓整頓餐更添風味。即使不喝酒的朋友也能享受到豐富的飲料選擇，例如水蜜桃氣泡飲和知覽冰梅茶，解渴又開胃。

紫蘇葉梅調酒 & 知覽冰梅茶

愛喝梅酒的我們當然先來兩杯！紫蘇葉梅酒酸酸甜甜的，有種特別的香氣，非常適合解膩。

水蜜桃氣泡飲

朋友負責開車，喝水蜜桃氣泡飲來解解渴，果香味濃郁，不錯解暑。

炒烏龍麵

這道為小朋友點的，但我們大人也忍不住一起吃，炒得很入味，口感Q彈，是大家都喜歡的味道。

盛和握壽司（炙燒）

生魚片新鮮，雖然我們只敢吃炙燒的，不過依然很滿足！

酥炸雞軟骨

炸得酥脆可口，沾一點美乃滋更是邪惡又好吃。





明太子山藥

每次來居酒屋都必點，明太子的香氣搭配山藥，超級下酒。

鹽烤鯛魚下巴

這道鹹香滑嫩，是居酒屋的經典選擇。

甜不辣、明太子玉子燒、起司豆包、烤櫛瓜

這些小品價格實惠，雖然分量少，但加起來點也很豐盛。

蔥蒜雞腿肉 & 剝皮辣椒牛肉串

這兩道我們沒嘗試，不過看起來非常美味，下次可以試試。

酥炸牛蒡

這道特別適合配酒，牛蒡的酥脆口感讓人一口接一口。

整體來說，這家店不僅每道菜都表現穩定，服務也相當迅速，店員態度親切，給人很好的用餐體驗。雖然沒有特別驚艷的菜色，但卻是讓人安心的選擇，下次有機會絕對會再訪！

納糧食酒場

地址：桃園市桃園區大興路120巷25號1樓

電話：03 3555957

時間：17:00–01:00｜每週三公休

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