台中｜明水然・樂-無菜單鐵板燒 插旗台中大魯閣新時代，以「無菜單鐵板燒」為號召，「明水然•樂」主打「肉品＋海鮮」的本質與特色，搭配日本進口食器與和風擺盤，價格$1600-2400元個人套餐能品嘗到:新鮮活跳龍蝦三吃 /A5日本和牛菲力/北海道生食級干貝/南非野生活鮑 /日本赤海膽…等鮮美料理 。

台灣連續兩年被譽為最難定位的無菜單鐵板燒冠軍名店-明水然・樂-無菜單鐵板燒，訂位: inline.app

明水然・樂 ｜無菜單鐵板燒 ｜大魯閣新時代店

明水然.樂－無菜單料理FB : 按這裡｜ IG:minsuizenraku ｜官網: https://www.twledodo.com/

明水然樂 台中大魯閣新時代｜空間設置

今年9月底插旗台中的明水然樂，大魯閣新時代10樓，搭乘電梯上樓就會看到展現日式底蘊質感「明水然．樂」字樣的燈籠高掛於廳前，預約制接待！

▎MENU：無菜單料理

提供＄1600+10%、＄2400+10%,套餐：內含日本和牛及時令活龍蝦，其他食材會由師傅依季節搭配，食材每日依照訂位人數準備，訂位完成三天內需預付餐費, 訂位: inline.app

兒童100cm以下免低消，101cm~149cm兒童低消$799元，150cm以上酌收大人費用。小

朋友低消可單點食材酒水或點兒童餐$799。(如兩位小朋友也可點一套兒童餐分享)

(取自 明水然樂 台中大魯閣新時代 官方)

▎樂饗宴｜＄1600+10% / 人 ​

▎樂盛宴｜＄2400+10% / 人 ​

主廚餐間會針對每道料理做食材說明與料理工序介紹說明，鐵板燒料理迷人之處嶄露無遺，海鮮(鮮度) /牛排 (肉質) 完整呈現!

當天掌廚是這位：台中．許光漢（主廚表示：啥時候出現小暱稱的？）

▎白桃烏龍茶（熱茶）

茶香淡雅優雅的水蜜桃香氣光聞就很甜啊!

▎漬物｜醋漬蘿蔔、蘋果洋蔥（可續）

餐桌漬物-蘿蔔酸甜爽脆，蘋果洋蔥單吃略帶辛辣，很適合混搭等下出現各種料理

▎蒜蜆湯

濁白色的湯品無料，將蒜的氣味與蜆的鮮甜完全精粹留下，極鮮，我差點想喊再來一杯，朋友提醒我，等下有14道料理要吃，咱們還是克制一下好了

▎龍蝦膏芝心蛋捲

將龍蝦膏打入蛋液刨上帕瑪森起司點綴鮭魚卵，而雞蛋豆腐上淋上些許味噌醬增加口感變化，入口鬆綿有著濃郁蝦膏的蛋捲在口中炸裂著，吃光之後我夾起有機花草-玉米苗有著玉米香氣微甜【龍蝦第一吃】

▎北海道生食級干貝佐金莎醬

生食級-干貝煎至兩面焦黃之後佐金莎醬(主廚特調)，黑色珍珠顆粒是魚子醬，這裡搭配的有機花草也很有意思名為-小牛血有名紅甜菜，一口就解決干貝，干貝的鮮甜好滿足!

▎季節時蔬

山藥/杏鮑菇/蘆筍再用芝麻葉特有的苦甜襯托出時蔬層次鮮甜，粉紅醬汁：山藥泥Ｘ明太子兼顧視覺美與多層次蔬菜甜味

▎＄1600 時令季節鮮魚｜＄2400 整尾現流魚品

鍋巴是我一開始就很期待料理，沒想到是要搭配鮮魚，淋上特製紫蘇梅醬與生菜整體口感是清爽，魚刺已去除但還是建議吃的時候還是要小心避免小細刺喔!

2400-提供的是這樣完整的魚(當天提供馬頭魚) 建議先吃原味，再根據自己喜好搭配鹽之花，粗胡椒顆粒與金桔，對了旁邊搭配是白蘿蔔浸潤濃郁柴魚高湯好鮮甜!

魚肉好細嫩，超愛啊！

▎＄1600 日本帆立貝 佐芥子和風醬｜＄2400 北海道赤海膽

日本帆立貝完整取下口感非常鮮甜，底下則是搭配藜麥是一道以原味主體的料理，不只兼顧飽足感更有豐富膳食纖維，與營養滿分。

2400-北海道赤海膽，主角來自北海道的赤海膽，其本身味道就已足夠濃郁且鮮甜，更進一步搭配蟹黃豆腐增加風味之外更佐上鮭魚卵提高鮮味，白色我猜是炸米紙入口即化有著獨特甜味!

▎＄1600 乾煎文甲佐柚子胡椒｜＄2400 鹽蒸鮑魚

選用生食級的花枝，保留花枝鮮甜無腥味略帶爽脆的口感而文甲則是指花枝表面上的日式刀工切紋有龜殼，搭配上有著柚子香氣的的柚香味噌醬!

2400-鹽蒸鮑魚 (你贏了) 光是料理手法就好浮誇《鹽蒸》鮑魚-南非鮑魚上面覆蓋昆布和粗鹽以低溫熟成的方式入味!出爐後再搭配酸豆及萊姆使其更乳嫩!!

完整鮑魚搭配季節時蔬光是入口的鮮嫩彈牙就超滿足的!

▎和牛堡奶酥波羅包

當天遇見這樣直接用和牛手拍漢堡肉煎表面焦黃後搭配生菜與特製蕃茄莎莎醬，醬汁呈現橘色有著細微辛辣透著蕃茄的酸，奶酥波蘿包本身就帶著奶香味直接烘托和牛堡的粗曠口感

▎時令活龍蝦佐南瓜醬

活跳跳龍蝦（連拍好幾張之後唯一穩穩趴在木盤清晰照）挑選波士頓龍蝦扎實口感又肥美，淋上南瓜醬，龍蝦肉鮮甜的程度必須自己品嘗才知道，建議先吃尾巴喔

▎芒果冰沙

一連串各種海鮮需要用芒果冰沙漱口一下！吃得出來是新鮮芒果打成泥的冰沙，順先讓舌尖再次舒醒，接下來我們開始吃肉吧！

▎＄1600 日本A5和牛、日本A4和牛｜＄2400 日本A5和牛菲力

日本和牛登場，當天端出來的和牛油花真的是美瘋，還沒吃就開始期待著，建議先吃原味之後再搭蒜角、鹽之花、粗顆粒黑胡椒

一步步熟成，封鎖住油脂！享用吧！

表面隱隱約約還能看到和牛紋路，精準掌握溫度控制讓和牛肉質呈現『外酥內嫩」的美味，斷面呈現粉嫩又多汁，入口的香氣油脂非常奔放

▎＄1600 台灣桂丁雞｜＄2400 西班牙伊比利豬

桂丁雞(嚴選台灣品種)自然放牧飼養更有國宴雞的美名!這裡選用雞腿的部位，直接在鐵板上封鎖肉汁，香氣十足!!

Q彈肉香十足無雞腥味，先品原味2.灑鹽之花就很好吃，旁邊的蒜角是我閒著沒事嘴癢一吃發現單吃也很好吃!

▎鐵板炒飯

主廚笑著說接下來讓大家吃飽…炒飯登場，採用不同的蛋料理方式來展現經典蛋炒飯，先將大量的蛋炒成蛋酥，另一部分的蛋和飯一起拌炒讓每一粒米都裹上蛋液，大量青蔥與最後淋上醬汁，黃金蛋炒飯登場登場…喊著已經飽到天靈蓋的我還是忍不住又繼續吃下去!!

看主廚炒飯蠻過癮的，最後還搭上櫻花蝦…香氣就好逼人啊!

▎炙燒龍蝦頭味噌湯

喝碗湯，把龍蝦使用的非常徹底，柴魚高湯熬煮搭配赤味噌、白味噌、加賀味噌，湯頭中還放置洋蔥及龍蝦頭熬煮，展現濃烈龍蝦海味湯品（湯裡有料：鴻喜菇與龍蝦肉）

▎甜點｜蘋果煎餅

酥皮煎至表面香酥，內餡是手工熬煮蘋果醬與鳳梨以微酸甜的甜點為無菜單料理收尾！

▎入會禮｜巧克力布朗尼

巧克力布朗尼，照樣一口吃掉！對於我的胃來說已經超過負荷但若還可以多點什麼… 我會說來點冰淇淋點綴如何？

當天身邊男性友人一臉訝異的問我 ，你不是飽到天靈蓋了?遇上甜點還能吃光? 我笑：我今天多帶了一個甜點胃啊！

｜明水然.樂 -太魯閣新時代MAP

百貨公司內部設有地下停車場(汽機車) ，周邊景點推薦Lalaport / 國家漫畫博物館(日式建築群) 附近的美食也少，例如台中肉圓 、超過80年的肉羹麵，早上必吃苟不理鮮肉包子

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