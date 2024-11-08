台中望高寮 寵物友善複合式餐廳 動物空間Animal Space

動物空間Animal Space 主要提供各國複合式的異國料理之外，亦有提供提供毛孩專屬的健康餐。場內還設置有有70坪的草皮可以讓毛孩自由奔跑，還附有過濾系統與兩組殺菌設備的毛孩戲水池，另有飼主及寵物的舒適沐浴間，很適合三五好友擕家帶眷前來。

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關於 動物空間Animal Space

動物空間Animal Space 是一家位於台中望高寮的寵物友善複合式餐廳，餐廳是以大自然工業風為主題，除了可以三五好友相邀聚餐之外，也有供應毛孩專屬的寵物健康餐。在半戶外區還有70坪草皮可以讓毛孩自由奔跑，另外還附設有過濾系統兩組殺菌設備的毛孩戲水池，除此之外還有飼主及寵物的沐浴間，讓你及心愛的毛孩可以在遊玩結束後沐浴乾淨再回家。

寵物友善複合式餐廳

相信目前家中有飼養毛小孩的家庭越來越多，許多寵物友善餐廳也相繼開業，然而一般的寵物友善餐廳大多都只有提供寵物餐點，或是用餐時可帶毛孩，很少有足夠的活動空間可供毛孩玩耍。

而今天要來分享的是位在台中望高寮開業不久的動物空間Animal Space，一進入到餐廳內，可以看到寵物公約及收費方式。

收費方式

若需包場建議事先預約哦！而且還有工作犬、浪浪專屬的入園優惠！

室內用餐區

餐廳是採用黑色的工業風設計，用餐桌間的間距很寬敞，很適合舉辦聚會哦！

另外在餐廳內部還有約束鍊可供需要的客人使用。

櫃台前方也有古式各樣的毛孩用品，沐浴精油，玩具….等周邊商品。

另有茶水供客人自行取用。

話說從大門進來就可以聽到店狗熱烈的歡迎吠聲哦！不過~別擔心！店狗可是一隻非常親人的黑色拉拉犬～Vision。

戶外雅座

除了餐廳內有座位之外，還有戶外座位，很適合一邊用餐一邊看著毛孩的人。

寵物遊戲區

除了大門進來時的大空地之外，在餐廳後面，也就會戶外雅座區，還有一大片草坪及游泳池可供毛孩或是小朋友玩耍。

附設有過濾系統及兩組殺菌設備的毛孩戲水池

而且戲水之後，還有毛孩專屬的高台式沐浴間，而且還有寵物專用吹水機，蓬蓬頭相當貼心！

另外最內面的白色建築則是毛孩主人使用的洗手間及淋浴間。

門外還有洗手台

菜單

目前店內供應各式的異國料理，有披薩、炸物及飲料。

京畿道歐巴：這道披薩是選用韓國道地的泡菜，及家嫩可口的豬片製仍而成的薄餅披薩，餅皮薄脆帶點辣感的口味，香氣十足！

炸物是杏鮑菇，炸衣表面薄脆，一口咬下時杏鮑菇還會噴汁哦！

超哥特製烤餅拼盤 烤餅的內的內餡都是現點現作，還有附上炸薯片及生菜沙拉。

內餡調製的味道鹹度適中，而且餅皮軟香相當好吃！

肉醬熱狗堡也是採拼盤的方式供應，而且裡面的特製肉醬也是店家自己炒製的喔！一樣有附上沙拉及炸薯條，話說這薯條冷掉時還是一樣好吃不會乾扁。

熱狗堡的部份則是相當有份量哦！而且還搭配兩種醬汁~蕃茄汁及蜂蜜芥末醬。

話說如果家裡沒養狗狗，也可以來這用餐跟店狗Vision玩玩哦！

店家資訊

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營業時間：平日11:00~20:00 週六日 11:00~20:00 週二公休

預約電話：0976-321-221

地址：408台中市南屯區中台路398號之2

Plus code：4HWH+9H 春社里 台中市南屯區