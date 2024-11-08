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羅東美食「南方澳米糕」其實在羅東夜市這附近也可吃的到，店裏賣的東西也很簡單，米糕加排骨湯。「南方澳廟口米糕」已經是蘇澳南方澳一帶的知名小吃之一，簡單卻經典，可以熱銷數十年，真的很厲害！





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南方澳米糕 店家資訊

地址：宜蘭縣羅東鎮中華路17-2號

營業時間：11:45–14:30；16:30–20:00 （週二公休）

電話：03-9562891

FB、官網

南方澳米糕 交通停車

停車場：附近有羅東夜市付費停車場，開車來很方便

南方澳米糕 空間環境

南方澳廟口米糕!! 其實在南方澳本店外，蘇澳鎮鐵路平交道旁也曾有家小店，後來羅東也開了南方澳廟口米糕!!

但這並不是如同連鎖店的分店概念

很多名店會因為年代更迭，家族分家，會有不同的店面產生，有些二代、三代還會有商標權之爭呢

雖然沒有細究這家店的來由，但~~~好吃就好!!

這家「南方澳米糕」位於在人聲鼎沸的羅東夜市附近，只要用餐時間一到，店裏店外就有不少顧客等候填飽五臟廟

用餐空間很樸素自然，店家後方應該也是自已的住家吧，很家常的感覺

桌距之間非常寬敞，中午用餐時間還可以用餐配電視

南方澳米糕 菜單價位

一個米糕再配上一碗排骨湯，算是來這裏的基本組合。也可以加點小菜，就可以飽足一餐了

南方澳米糕 心得評價

記得很小的時候在南方澳吃過這款米糕，那時覺得這滋味，這組合太精采了，後來才知這和台南的米糕很類似

不過，東西好吃最重要，這裏算是完全還原了南方澳老店的美味啊

米糕略帶Q度帶有幾分嚼勁，上面覆蓋滿滿的魚鬆，下方還有魯肉湯汁，一旁再搭配香甜的小黃瓜

每一口都滿足真的好好吃啊

如果硬要雞蛋裏挑骨頭的話，應該是店內也改用外帶用的紙盒，這種感覺真的少了幾分古早味啊

店內各種排骨湯都很經典。燉煮到軟爛的排骨輕輕一咬就骨肉分離，同時也因為加了花瓜，湯頭多了幾分甘甜

簡單又經典的美味，一樣又會飄香數十年啊

南方澳米糕 附近景點美食









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