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羅東美食「南方澳米糕」其實在羅東夜市這附近也可吃的到，店裏賣的東西也很簡單，米糕加排骨湯。「南方澳廟口米糕」已經是蘇澳南方澳一帶的知名小吃之一，簡單卻經典，可以熱銷數十年，真的很厲害！
南方澳米糕 店家資訊
- 地址：宜蘭縣羅東鎮中華路17-2號
- 營業時間：11:45–14:30；16:30–20:00 （週二公休）
- 電話：03-9562891
- FB、官網
南方澳米糕 交通停車
- 停車場：附近有羅東夜市付費停車場，開車來很方便
南方澳米糕 空間環境
南方澳廟口米糕!! 其實在南方澳本店外，蘇澳鎮鐵路平交道旁也曾有家小店，後來羅東也開了南方澳廟口米糕!!
但這並不是如同連鎖店的分店概念
很多名店會因為年代更迭，家族分家，會有不同的店面產生，有些二代、三代還會有商標權之爭呢
雖然沒有細究這家店的來由，但~~~好吃就好!!
這家「南方澳米糕」位於在人聲鼎沸的羅東夜市附近，只要用餐時間一到，店裏店外就有不少顧客等候填飽五臟廟
用餐空間很樸素自然，店家後方應該也是自已的住家吧，很家常的感覺
桌距之間非常寬敞，中午用餐時間還可以用餐配電視
南方澳米糕 菜單價位
一個米糕再配上一碗排骨湯，算是來這裏的基本組合。也可以加點小菜，就可以飽足一餐了
南方澳米糕 心得評價
記得很小的時候在南方澳吃過這款米糕，那時覺得這滋味，這組合太精采了，後來才知這和台南的米糕很類似
不過，東西好吃最重要，這裏算是完全還原了南方澳老店的美味啊
米糕略帶Q度帶有幾分嚼勁，上面覆蓋滿滿的魚鬆，下方還有魯肉湯汁，一旁再搭配香甜的小黃瓜
每一口都滿足真的好好吃啊
如果硬要雞蛋裏挑骨頭的話，應該是店內也改用外帶用的紙盒，這種感覺真的少了幾分古早味啊
店內各種排骨湯都很經典。燉煮到軟爛的排骨輕輕一咬就骨肉分離，同時也因為加了花瓜，湯頭多了幾分甘甜
簡單又經典的美味，一樣又會飄香數十年啊
南方澳米糕 附近景點美食
- 熱門景點：羅東林場、中興文化園區、羅東運動公園、羅東養生觀光工廠、木育森林
- 必吃美食：林場肉羹、北門綠豆沙牛乳大王、廣興做粿、定置漁場三代羅東店、上福伯牛肉麵
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