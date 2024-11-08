全台唯一以海洋深層水為主題製水的台灣海礦館 台肥花蓮深層海水園區

擁有日式古蹟房舍、防空洞、台肥構內社及豐富的海礦主題的伴手禮

了解黑潮、海洋文化及深層海水精密的專業取水工程

同時這裡也是多羅滿賞鯨的報到處喔~

園區戶外寬敞，餵食小魚、鴿子

漫步郊遊悠閒好去處~

來花蓮不知要到何處走走，想打發半日時間嗎??

炎炎夏日，漫步旅遊也要有涼水喝!!

來花蓮台灣海礦館漫步走走準沒錯~~

台灣海礦館 台肥花蓮深層海水園區 位於花蓮市華東15號

全台唯一以海洋深層水為主題製水的觀光休閒園區

同時也是多羅滿賞鯨的報到處

來報到後還有時間，可在園區內走走逛逛也是挺不錯的!!

園區占地相當寬敞，加上周邊花卉植物照顧相當好

沿途綠意盎然，搭上藍天白雲景色更是一絕!!

戶外空間適合走走逛逛，不時還有鴿子來跟你討食物的有趣景象~

園區三個獨特景點海角防空洞、台肥構內社、深足癒步道

相當都值得一遊參觀。

海角防空洞屬於台灣人的秘密基地，

老舊外衣訴說著二次世界大戰的歷史痕跡~滿滿的歷史遺跡

也保留當年守護這土地的記憶~

深足癒步道(因地震維修中，開放時間請參考現場公告)

水道全程28公尺水深20公分，深層海水溫度9~11℃

短時間浸泡與提足踩踏伸展能促進下肢血液循環

台肥構內社建於日治時期西元1940年左右，當年為日本鋁業株式會社花蓮港工場

因受到二次世界大戰的美砲侵襲故蓋此神社

走走逛逛之餘，別忘記有要到主館 海礦館走走

裏頭除了提供各式各樣販賣飲品、冰品及周邊商品

還有DIY豆花和彩鹽報名體驗

現場還展示了海洋文化、深層海水精密的專業取水工程相關介紹

同時這裡也是多羅滿賞鯨的報到處呢~

賞鯨報到後還還有時間就來這附近走走逛逛吧!!!

(這裡只是報到處，搭船在其他地方喔!!)

對於提早到卻不知去哪裡的朋友來說

可說是一大福音，瞬間多了一個景點!!!

農粉幣你領了嗎??

在這裡也可以使用~

炎炎夏日買點涼水、冰品甜點，在此休憩吹吹冷氣也是不錯的選擇!!

這瓶海礦1400 海礦水

喝到什麼味道，就可以知道身體有什麼狀況!!

光看到就令人嘖嘖稱奇，立即想買上一瓶來體驗!!!

最後喝出味道是苦的….恩!我的確有熬夜XD~

台灣海礦館 台肥花蓮深層海水園區

整個園區占地相當廣，附有停車場

園區可自由參觀，免門票、不須預約。

可做為半日旅遊、開車旅途休息絕佳地點

伴手禮禮品相當豐富，如找不到想送朋友什麼禮的

那就來此逛逛買份伴手禮帶走吧!!!

*旅行社/遊覽車團體欲進館請先填寫預約表單或來電預約!!

*個人旅遊可預約免費導覽(需參觀日前七天上網預約)或自由參觀皆可

台灣海礦館 台肥花蓮深層海水園區

花蓮縣花蓮市華東15號

開放參觀：週一至週日9:00~17:00

預約導覽：(03)823-6168 週一到週日08:30~17:30

【免費領 KKday TWD 100 折扣券】全球超過 80 國家、500+ 城市皆可使用

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