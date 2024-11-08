全台唯一以海洋深層水為主題製水的台灣海礦館 台肥花蓮深層海水園區
擁有日式古蹟房舍、防空洞、台肥構內社及豐富的海礦主題的伴手禮
了解黑潮、海洋文化及深層海水精密的專業取水工程
同時這裡也是多羅滿賞鯨的報到處喔~
園區戶外寬敞，餵食小魚、鴿子
漫步郊遊悠閒好去處~
來花蓮不知要到何處走走，想打發半日時間嗎??
炎炎夏日，漫步旅遊也要有涼水喝!!
來花蓮台灣海礦館漫步走走準沒錯~~
台灣海礦館 台肥花蓮深層海水園區 位於花蓮市華東15號
全台唯一以海洋深層水為主題製水的觀光休閒園區
同時也是多羅滿賞鯨的報到處
來報到後還有時間，可在園區內走走逛逛也是挺不錯的!!
園區占地相當寬敞，加上周邊花卉植物照顧相當好
沿途綠意盎然，搭上藍天白雲景色更是一絕!!
戶外空間適合走走逛逛，不時還有鴿子來跟你討食物的有趣景象~
園區三個獨特景點海角防空洞、台肥構內社、深足癒步道
相當都值得一遊參觀。
海角防空洞屬於台灣人的秘密基地，
老舊外衣訴說著二次世界大戰的歷史痕跡~滿滿的歷史遺跡
也保留當年守護這土地的記憶~
深足癒步道(因地震維修中，開放時間請參考現場公告)
水道全程28公尺水深20公分，深層海水溫度9~11℃
短時間浸泡與提足踩踏伸展能促進下肢血液循環
台肥構內社建於日治時期西元1940年左右，當年為日本鋁業株式會社花蓮港工場
因受到二次世界大戰的美砲侵襲故蓋此神社
走走逛逛之餘，別忘記有要到主館 海礦館走走
裏頭除了提供各式各樣販賣飲品、冰品及周邊商品
還有DIY豆花和彩鹽報名體驗
現場還展示了海洋文化、深層海水精密的專業取水工程相關介紹
同時這裡也是多羅滿賞鯨的報到處呢~
賞鯨報到後還還有時間就來這附近走走逛逛吧!!!
(這裡只是報到處，搭船在其他地方喔!!)
對於提早到卻不知去哪裡的朋友來說
可說是一大福音，瞬間多了一個景點!!!
農粉幣你領了嗎??
在這裡也可以使用~
炎炎夏日買點涼水、冰品甜點，在此休憩吹吹冷氣也是不錯的選擇!!
這瓶海礦1400 海礦水
喝到什麼味道，就可以知道身體有什麼狀況!!
光看到就令人嘖嘖稱奇，立即想買上一瓶來體驗!!!
最後喝出味道是苦的….恩!我的確有熬夜XD~
台灣海礦館 台肥花蓮深層海水園區
整個園區占地相當廣，附有停車場
園區可自由參觀，免門票、不須預約。
可做為半日旅遊、開車旅途休息絕佳地點
伴手禮禮品相當豐富，如找不到想送朋友什麼禮的
那就來此逛逛買份伴手禮帶走吧!!!
*旅行社/遊覽車團體欲進館請先填寫預約表單或來電預約!!
*個人旅遊可預約免費導覽(需參觀日前七天上網預約)或自由參觀皆可
台灣海礦館 台肥花蓮深層海水園區
花蓮縣花蓮市華東15號
開放參觀：週一至週日9:00~17:00
預約導覽：(03)823-6168 週一到週日08:30~17:30
【免費領 KKday TWD 100 折扣券】全球超過 80 國家、500+ 城市皆可使用
感謝您今日的觀看，欲欣賞更多精選好看文章
歡迎追蹤 ✅ 寶貝小飄美食旅遊玩樂誌
✅追蹤 ✅分享 ✅按個讚 好康資訊不漏接
CCS happy Life 互動天地 讓你生活更精采
https://www.ccs.idv.tw/
【FB粉絲團】
寶貝小飄 美食旅遊玩樂誌 傳送門
Vita&美樂妝玩美 傳送門
寶貝小飄美食旅遊玩樂誌有Instagram 傳送門
熱愛美食 享受生活 休憩旅行 解放身心
旅行總能製造美好回憶，美味總能留在心頭
讓我們一起走遍台灣各地，體驗在地之美
寶貝小飄美食旅遊玩樂誌 陪您一同 輕鬆休閒玩樂趣