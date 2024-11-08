茅廬之味剛看到網友分享不久，大貓就興沖沖的說發現一家新開的素食還不錯走我們去吃吧，上網一查才知道是原「安然居廚坊」（聽過沒吃過）。2024.3月搬遷更名後重新營業，上週假日跑來這裡用餐客滿，颱風來襲－台中無颱風感馬上撥店家請問今天有開嗎？
這個這個冰花煎餃千萬別放過….
茅廬之味
- 地址:台中市北區太原五街8號
- 電話: 04 2247 1411
- 營業時間: 11:30-14:00 17:00-19:30
- FB粉絲團：茅廬之味
禪風空間
茅廬的美學展現在＂燈罩＂上我笑說還真應店名啊，店內空間擺設呈現簡單風雅，一個人吃飯也適合！
結帳區有今日特色菜品!!看著那鍋滷汁小小沸騰的樣子很誘人，來一份吧，後來又點了蔬菜，闆娘笑著說…最近蔬菜比較超貴，給的份量比較少不好意思!
茅廬之味菜單
主打風味飯，聽說這裡的粥品也很厲害，下回可以試試
餐點特色分享
大貓跟婆婆都是飯飯控抵了招牌風味飯與茄燒風味飯，糾結焗烤跟冰花煎餃之後….大貓你吃煎餃，我一定會幫你吃的!(PA: 這是看不起我的鳥胃….嗎?)
小菜們: 綜合滷味$50/每日時菜$40
當天的蔬菜是龍鬚與油菜花吧（我猜）清清淡淡的，我蠻喜歡的
綜合滷味有滷豆干／豆包／豆皮這樣老闆額外淋上＂自製香椿醬汁＂，其實我自己沒有很愛吃香椿，這家的滷味是好吃的
招牌風味飯 $120
這份餐點是婆婆的餐點，醬燒(醬油風味)大配超多蔬菜有小黃瓜、毛豆、豆芽菜、雪白菇、高麗菜與玉米還有日式揚出豆腐，屬於日式中華料理的”燴飯”
茄燒風味飯（蕃茄）$140
基底醬汁是蕃茄口味，搭配食材與剛剛招牌差不多但多了番茄丁，酸甜酸甜的滋味，這盤式大貓先生點的，他竟然沒有點”麻辣”好神奇喔….
招牌冰花煎餃 $160
現點現煎，一端出來就知道餃子裡有著滿滿蔬菜，原本猜青江菜一咬才知道是”雪裡紅”，附上招牌香椿醬汁(很搭)，PAPA平常就是個無辣不歡我吃了一顆餃子跑去問老闆娘..請問有辣椒嗎?生辣椒醬油也可喔!
餃子本人很美，我目前吃過最好的素煎餃第一名是”蔬適”，茅廬之味值得被列入必吃..好飽滿，瞧瞧這個用料-雪裡紅豆皮末鮮甜，表面煎的脆脆，餃子皮Q彈偏薄!
沾香椿也很對味!!(但必須聲明我個人還是比較愛老闆自製的炒辣椒啊!)
今日湯品-筍湯，非常鮮甜!!下一回會出現什麼湯品呢??就看季節囉
茅廬之味對面的那家咖啡館 Refine13_coffee 英倫古 很有特色…之前造訪的給人暗黑系因為萬聖節XD！
Maolu zhi wei– Vegan Chinese Restaurant
Address: No. 8, Taiyuan 5th Street, North District, Taichung City Phone: 04 2247 1411 Business hours: 11:30-14:00 17:00-19:30
Simple vegetarian restaurant Fried dumplings/risotto/porridge/grilled/herbal soup rice (noodles) Average price: NT.200/person
茅廬之味/MAP
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