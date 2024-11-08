2024.10.08

十丈波紅茶埔心店｜飲料大杯量小杯價 涼麵/碗粿/肉粽銅板價 奇可奇卡可愛插畫

十丈波紅茶埔心店不僅臨近高速公路交流道，外牆奇可奇卡插畫作品更成為了店面的一大標誌!!不僅讓人印象深刻，也成為了不少旅客的拍照打卡景點~~除此之外，店外除了飲品之外，還有自製的涼麵/碗粿/肉粽通通銅板價，不論是過路客或是當下午茶都很適合!!

~十丈波紅茶埔心店~

店家地址：彰化縣埔心鄉員鹿路五段333號

訂購電話：0972-923956

營業時間： 08:00-20:00

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十丈波紅茶埔心店｜地理位置

十丈波紅茶埔心店位於彰化縣埔心鄉員鹿路五段，距離溪湖埔心交流道僅600公尺，不僅交通便利，還擁有令人印象深刻的店面裝潢~~

外牆上掛著由知名插畫家奇可奇卡 (Chico & Chica) 創作的插畫作品，讓整個空間充滿了活力與特色，是當地人喝飲料及用餐的好去處~~

十丈波紅茶埔心店｜店內環境

十丈波紅茶也是連鎖飲料店，黑底紅字的招牌很有質感~除了多款飲品之外，還有咖啡/涼麵/碗粿/肉粽，選擇性相當多~~

十丈波紅茶有上外送平台，Uber Eats和foodpanda都有，到現場也可以用LINE PAY付款，要訂購相當方便~~

十丈波紅茶埔心店營業時間8:00~20:00，買豆送一杯咖啡也太佛心~

店內裝潢簡單舒適，提供了室內簡單的用餐空間，店內知名插畫家奇可奇卡 Chico & Chica的插畫更是一大亮點，插畫充滿了創意與趣味，賦予了整個店面獨特的藝術氛圍!!除了有可愛的奇可奇卡之外，還有飲料、咖啡、肉粽、涼麵及碗粿，全部都是十丈波紅茶埔心店內的餐點，好符合店家特色啊!!

店內還有販賣奇可奇卡的文創商品，如飲料提袋、抱枕等，如果是奇可奇卡插畫迷可以一邊品茶，一邊將文創商品帶回家紀念~

十丈波紅茶埔心店｜菜單MENU

十丈波紅茶的特色就是「大杯量小杯價」，XL杯是1000CC，L杯是700CC，但是XL量是其他手搖飲的M杯價格，超佛心的!! 十丈波紅茶的飲料的選擇相當豐富，從經典的紅茶、綠茶到烏龍茶，無論是偏好清爽解渴的茶類，還是喜愛醇厚的奶茶口感，這裡都能找到喜愛的口味~~

除了傳統冷飲之外，也有碧螺春綠茶、黃金烏龍茶、仙草干茶等，若是咖啡愛好者，十丈波紅茶也提供多款咖啡選項，冰熱皆有，絕對能找到適合自己的飲品!!咖啡冰上有奇可奇卡三種顏色的貼紙，也可以來收集唷!!

十丈波紅茶埔心店不僅飲料選擇豐富，更有自家製作的涼麵、碗粿和肉粽等餐點，可當正餐也可以當下午茶享用，過路客要帶著走也很方便唷!!

涼麵35元

涼麵是夏日的最佳選擇，選用當日現做的黃麵，搭配脆爽的黃瓜絲、紅蘿蔔絲和鮮甜的玉米粒，淋上香濃的芝麻醬汁，麵條Q彈口感清爽，很適合夏天食用~~

碗粿 35元

傳統的古早味碗粿，採用純米製作沒有內餡，質地綿密且帶有米香，以簡單的菜脯和醬汁作為調味，卻能讓人吃出濃厚的米香和樸實的美味~

肉粽35元

肉粽是傳統的南部水煮粽，糯米口感軟Q，內餡豐富，搭配店內提供的甜辣醬更添風味，讓人一口接一口，欲罷不能~

十丈波紅茶埔心店吸引了不少名人與網紅的光顧，店內的插畫與餐點，總能拍出有趣的照片，為美食之旅留下難忘的回憶~~ 十丈波紅茶埔心店結合了特色飲品、傳統美食與插畫藝術氛圍，以其親民的價格及多樣的種類深受顧客喜愛~~35元的自家製作碗粿、肉粽、涼麵不僅可以飽腹，還能回味傳統的古早味!!加上飲料大杯量小杯價，實惠的價格讓每位顧客都能輕鬆享受美味，不用擔心荷包壓力~無論是旅途中途經，還是特意前來，都很推薦唷!!

~十丈波紅茶埔心店~

店家地址：彰化縣埔心鄉員鹿路五段333號

訂購電話：0972-923956

營業時間： 08:00-20:00