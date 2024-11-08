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台北大安聚餐推薦「芙蓉園中餐廳」，芙蓉園是我家巷弄美食，家庭聚餐很愛來的北京菜，8人合菜竟然只要2000元，2人也有套餐可以點，從經典必吃的北平烤鴨到最道地的酸菜白肉鍋，以及各種功夫菜色，口味好吃、份量足、價格划算，以信義區來說，CP值很不錯的合菜選擇，高CP值的聚餐好去處，台北合菜首選、家庭聚餐、公司尾牙聚會推薦給大家！

芙蓉園中餐廳｜信義安和站聚餐首選

芙蓉園中餐廳位於信義路巷內，從捷運信義安和站步行只要3分鐘，交通很是便利，古色古香的紅色大招牌很顯眼，中午會在外面販售便當，一個只要120元，是附近上班族午餐的熱門選擇，晚餐時段生意也很好，可以看到家庭聚餐、客戶聚餐。

芙蓉園中餐廳｜店內環境開箱

芙蓉園中餐廳店內主要都是大圓桌，很適合家庭團聚、公司聚餐，年末尾牙、春節年菜都是熱門時段，一定要儘早訂位，餐點CP值高又很好吃。

芙蓉園中餐廳｜菜單資訊MENU

芙蓉園中餐廳｜好吃美食推薦

鳳梨蝦球

每次來我都要點一份「鳳梨蝦球」，每一顆蝦球都外皮酥脆，裡面是又大又彈脆鮮嫩的蝦子，再搭配鳳梨的清甜果香，上層再淋上特調的美乃滋甜而不膩，吃起來酸酸甜甜的真的很開胃，讓我忍不住一顆接著一顆，美味滋味滿分。

芥蘭牛肉

「芥藍牛肉」的牛肉好嫩又好多，牛肉油亮的色澤誘人食慾，入口軟嫩無可挑剔，搭配芥藍爽脆口感，十足的香氣在舌尖無限蔓延，是我們一家老小都愛的菜。

京都子排

我的最愛「京都子排」，鹹香入味的京都子排可說是必吃的經典，排骨帶點筋肉與脂香飽滿的口感極佳，先油炸後再以酸甜醬汁煨炒收乾入味，每個排骨都吸飽濃稠燒汁，咬起來脆度依然不減，骨香肉酥又非常夠味，撒上滿滿芝麻增香，每一口都非常涮嘴。

蟹黃豆腐煲

點一份「蟹黃豆腐煲」來配飯吧！蟹黃豆腐真的好下飯！雞蛋豆腐與鮮濃的蟹黃真的是絕配，豆腐軟嫩是老皮嫩肉的口感，醬汁濃郁又鮮甜，拌飯好好吃！

小籠湯包

芙蓉園的北京小吃超好吃！一定要點「小籠湯包」，記得要輕輕夾起，一戳就破的薄皮小籠包，一咬下去就爆汁，小籠包裡的湯汁真的好美味，熱騰騰的小籠包鮮嫩多汁呀！

鮮蝦蒸餃

我覺得「鮮蝦蒸餃」很厲害！蒸餃外皮是我喜歡的略帶有嚼勁，豬肉內餡多汁鮮美，每顆蒸餃都能吃到彈牙的蝦肉喔，不用特別沾醬調味就很不錯，我光是吃一口鮮蝦蒸餃就被圈粉了。

炒水蓮

炒蔬菜推薦炒水蓮，一上桌清香陣陣，一口咬下感受到甘甜與爽脆口感，師傅炒功真的不錯，水蓮還很脆，口感滿分。

糖醋鱸魚

「糖醋鱸魚」上桌囉！這道糖醋鱸魚整隻鱸魚下去油炸，外酥內嫩再淋上酸甜糖醋醬，滋味超美味，魚肉細嫩又充滿海味，入口即化零負擔、酸甜醬汁很下飯，多吃2碗飯也OK！這是一道非常下飯的料理，每次聚餐一定會點這道，整尾魚上桌，看起來澎湃豐盛唷！

豆沙鍋餅

最後甜點推薦大家一定要吃北京點心，「豆沙鍋餅」好道地！外層的芝麻香撲鼻而來，餅皮咬起來帶有酥香軟糯口感，豆沙餡的微甜在嘴裡散開，芝麻、麵皮、紅豆層層交疊的滋味，融合出和諧的香氣！

用餐完畢會送上附贈的飯後水果，會依照人數提供，今天吃到的是柳丁，水果是季節水果為主，有可能每次都吃到不一樣的水果唷！

台北大安聚餐推薦芙蓉園中餐廳，CP值超高的和菜料理，不論是兩人用餐、多人聚餐都很適合，餐點美味、份量足夠，大家若是想吃北平烤鴨，記得要提前預訂，除了功夫菜很厲害，北京小點也很不錯，小籠包、鮮蝦蒸餃、豆沙鍋餅都是必點唷！

芙蓉園中餐廳｜店家資訊