台北大巨蛋美食、遠東Garden City餐廳
由星宇航空、胡同燒肉、VG TAIPEI，
航空.餐飲服務業三強聯手推出的
【STAR HUTONG 星胡同】
以航空主題設計出套餐菜單，
混搭日本宮崎和牛及世界特色美食，
主打「和牛燒肉餐酒料理」！
#東區美食 國父紀念館美食
【星胡同】
- 地址：台北市忠孝東路四段515號
- 捷運：國父紀念館站5號出口，步行2分鐘
- 停車：大巨蛋地下停車場(城市車旅)
- 電話：02-27660166
- 營業時間：18:00-00:00
- 官網：星胡同
- 訂位：星胡同 訂位
【STAR HUTONG 星胡同】
結合了星宇航空的頂級航空服務理念、
胡同燒肉的極致經典以及VG TAIPEI的前衛創新。
空間設計融入星宇航空的元素，
從機艙門、飛機跑道、飛航餐車、機位編號的餐桌，
讓人彷彿置身於航空飛行中。
▼餐廳卡座和包廂區，共有50個座位，
座位區以飛機座位編號來設計，具有巧思，
提供晚餐、宵夜及酒吧服務。
【星胡同 菜單】
套餐為主：$2480+10%
7道燒肉+前菜、沙拉、湯品、甜點等組成的菜單。
✔️需另加10%服務費
▶️(星胡同 菜單)
【舊金山-和牛韃靼】
首先是西式吃法的和牛韃靼開啟味蕾，
酸麵包、A5和牛、魚子醬
混搭一起吃，ok很自由！
【澳洲和牛 牛舌】(鹽蔥)
鹽蔥牛舌，雖然是薄切，
但捲起來仍可以感受到它的鮮脆與多汁！
【東京-旬沙拉】
沙拉葉、麻油、小魚干、蓮藕片
這道要說是東京沙拉有點牽強…
上：【日本和牛 精選厚切】鞍下
下：【日本和牛 赤身肉】和尚頭
▼「赤身肉-和尚頭」(香料)
肉質溫和柔嫩帶有香料味
▼「精選厚切-鞍下」(原味)
套餐可以吃到有厚度的牛排，
來自宮崎的和牛，烤後依然油亮迷人，
油花適中，肉質有彈性具肉香，
放入口中油脂爆發但不膩口！😋
▼燒肉醬、海鹽、檸檬汁，
可依照喜好搭配食用。
【京阪-碳炒蔬菜】
在桌邊烤爐上碳火快炒時蔬
(水果玉米、甜豆 、鴻喜菇)
再加入水波蛋一起拌著吃，
最後留一點點再與肉製成和牛月見。
【日本和牛 紐約客】(燒肉醬)
有著大理石油花般的紐約客薄片，
快烤出柔嫩香甜多汁的口感，
搭配蛋黃組成和牛月見的吃法。
【澳洲和牛 姿切】(原味)
澳洲M9和牛扇子肉，
有點嚼勁，有點韌…
而且牛肉味較重，這道我不愛😥
【烤時蔬】
茭白筍、杏鮑菇、節瓜、山藥
【曼谷-碳烤時令海鮮】
碳烤中卷烤得Q彈鮮脆，
配上椰漿、亞洲香草、檸檬等，
調和出泰式風味的烤中卷，
沾著奶醬與脆餅吃更有層次，
是今日唯一覺得有餐酒料理感的菜色。
【日本和牛 星球霜降】(煙燻)
桌邊開蓋，煙霧迷漫，
是蠻有視覺享受，但真的沒有煙燻味…🫣
裡頭放的是「和牛肋眼上蓋(老饕肉)」
$2480能吃到這個很有誠意！
另外附紅酒醋醬沒加分，建議沾海鹽即可！
【澳洲和牛 橫隔膜】(香草)
燒肉應該不是像調酒一樣，
丟一根香草進去風味就展現了吧😥
極隔膜部位味道比較強烈，
安排最後出餐並附上阿根廷青醬，
帶有微許酸嗆感，挺有個性！👍
【札幌-石狩味噌湯】
豆腐、鮭魚、高麗菜
奶油味非常重的味噌湯！
▼【胡志明-越南河粉湯】+120
牛湯、亞洲香草、和牛
(本次唯一推薦加價升級的菜色)
桌邊現沖熱湯，和牛鮮美，湯色清爽！💕
【福岡-手延素麵】
素麵、麵露、山葵，有三種吃法
▼【雅加達-仁當牛肉】+100(限量)
越光米、牛舌、香料
也不會不好吃，但吃完燒肉沒心情吃這個！
【沖繩-鮮奶酪】
沖繩黑糖的甜、中澤乳霜的濃郁乳香、焦糖胡桃的脆口，
以風味層次感來說，這道勝！👍
▼【香港-楊汁甘露】+60
芒果、西米、薰衣草
不用想太多，就是芒果冰淇淋。
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《蛋寶543》
台北大巨蛋美食、遠東Garden City餐廳
【星胡同 STAR HUTONG】
設計理念不錯，但實際體驗感受不足，
說是「航空主題和牛燒肉餐酒料理」，但燒肉的份量讓人吃不爽，
雖然沒點酒可能是我不好，但餐酒料理也只有一道烤中卷符合
(沙拉、炒蔬菜、味噌湯、甜點要說餐酒料理也太牽強)
說實在的燒肉品項是ok的，但其他餐點真的不太強，
硬要說是各國航線的菜單有些牽強，
但全程桌邊燒肉服務是有加分的!!
給大家參考一下囉~~！
▼台北大巨蛋1F餐廳▼
- TOK盡興食光，新亞洲料理
- 漢堡排 嘉
- 週末炸雞漢堡俱樂部
- PRESERVE 蔬食餐廳
- 螢火部落，露營風鑄火料理
- 武蔵野森珈琲，日式洋食
- Sports Nation，運動餐廳
- 大巨星港式飲茶餐酒館
- 湊湊火鍋，麻辣鍋+手搖飲
- Lit Lit 早午餐酒吧
- 星胡同，和牛燒肉餐酒
- 紫木槿韓餐酒館
- 一風堂BAR IPPUDO，居酒屋
- 掌門精釀啤酒餐廳
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