台北大巨蛋美食、遠東Garden City餐廳

由星宇航空、胡同燒肉、VG TAIPEI，

航空.餐飲服務業三強聯手推出的

【STAR HUTONG 星胡同】

以航空主題設計出套餐菜單，

混搭日本宮崎和牛及世界特色美食，

主打「和牛燒肉餐酒料理」！

#東區美食 國父紀念館美食

【星胡同】

【STAR HUTONG 星胡同】

結合了星宇航空的頂級航空服務理念、

胡同燒肉的極致經典以及VG TAIPEI的前衛創新。

空間設計融入星宇航空的元素，

從機艙門、飛機跑道、飛航餐車、機位編號的餐桌，

讓人彷彿置身於航空飛行中。

▼餐廳卡座和包廂區，共有50個座位，

座位區以飛機座位編號來設計，具有巧思，

提供晚餐、宵夜及酒吧服務。

【星胡同 菜單】

套餐為主：$2480+10%

7道燒肉+前菜、沙拉、湯品、甜點等組成的菜單。

✔️需另加10%服務費

▶️(星胡同 菜單)

【舊金山-和牛韃靼】

首先是西式吃法的和牛韃靼開啟味蕾，

酸麵包、A5和牛、魚子醬

混搭一起吃，ok很自由！

【澳洲和牛 牛舌】(鹽蔥)

鹽蔥牛舌，雖然是薄切，

但捲起來仍可以感受到它的鮮脆與多汁！

【東京-旬沙拉】

沙拉葉、麻油、小魚干、蓮藕片

這道要說是東京沙拉有點牽強…

上：【日本和牛 精選厚切】鞍下

下：【日本和牛 赤身肉】和尚頭

▼「赤身肉-和尚頭」(香料)

肉質溫和柔嫩帶有香料味

▼「精選厚切-鞍下」(原味)

套餐可以吃到有厚度的牛排，

來自宮崎的和牛，烤後依然油亮迷人，

油花適中，肉質有彈性具肉香，

放入口中油脂爆發但不膩口！😋

▼燒肉醬、海鹽、檸檬汁，

可依照喜好搭配食用。

【京阪-碳炒蔬菜】

在桌邊烤爐上碳火快炒時蔬

(水果玉米、甜豆 、鴻喜菇)

再加入水波蛋一起拌著吃，

最後留一點點再與肉製成和牛月見。

【日本和牛 紐約客】(燒肉醬)

有著大理石油花般的紐約客薄片，

快烤出柔嫩香甜多汁的口感，

搭配蛋黃組成和牛月見的吃法。

【澳洲和牛 姿切】(原味)

澳洲M9和牛扇子肉，

有點嚼勁，有點韌…

而且牛肉味較重，這道我不愛😥

【烤時蔬】

茭白筍、杏鮑菇、節瓜、山藥

【曼谷-碳烤時令海鮮】

碳烤中卷烤得Q彈鮮脆，

配上椰漿、亞洲香草、檸檬等，

調和出泰式風味的烤中卷，

沾著奶醬與脆餅吃更有層次，

是今日唯一覺得有餐酒料理感的菜色。

【日本和牛 星球霜降】(煙燻)

桌邊開蓋，煙霧迷漫，

是蠻有視覺享受，但真的沒有煙燻味…🫣

裡頭放的是「和牛肋眼上蓋(老饕肉)」

$2480能吃到這個很有誠意！

另外附紅酒醋醬沒加分，建議沾海鹽即可！

【澳洲和牛 橫隔膜】(香草)

燒肉應該不是像調酒一樣，

丟一根香草進去風味就展現了吧😥

極隔膜部位味道比較強烈，

安排最後出餐並附上阿根廷青醬，

帶有微許酸嗆感，挺有個性！👍

【札幌-石狩味噌湯】

豆腐、鮭魚、高麗菜

奶油味非常重的味噌湯！

▼【胡志明-越南河粉湯】+120

牛湯、亞洲香草、和牛

(本次唯一推薦加價升級的菜色)

桌邊現沖熱湯，和牛鮮美，湯色清爽！💕

【福岡-手延素麵】

素麵、麵露、山葵，有三種吃法

▼【雅加達-仁當牛肉】+100(限量)

越光米、牛舌、香料

也不會不好吃，但吃完燒肉沒心情吃這個！

【沖繩-鮮奶酪】

沖繩黑糖的甜、中澤乳霜的濃郁乳香、焦糖胡桃的脆口，

以風味層次感來說，這道勝！👍

▼【香港-楊汁甘露】+60

芒果、西米、薰衣草

不用想太多，就是芒果冰淇淋。

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《蛋寶543》

台北大巨蛋美食、遠東Garden City餐廳

【星胡同 STAR HUTONG】

設計理念不錯，但實際體驗感受不足，

說是「航空主題和牛燒肉餐酒料理」，但燒肉的份量讓人吃不爽，

雖然沒點酒可能是我不好，但餐酒料理也只有一道烤中卷符合

(沙拉、炒蔬菜、味噌湯、甜點要說餐酒料理也太牽強)

說實在的燒肉品項是ok的，但其他餐點真的不太強，

硬要說是各國航線的菜單有些牽強，

但全程桌邊燒肉服務是有加分的!!

給大家參考一下囉~~！

▼台北大巨蛋1F餐廳▼

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