連日大雨的陰霾終於在和好姐妹相約聚會的這一天放晴；我們這天來找台北必吃的千層蛋糕，就位在大直的【波赫士領地精品咖啡館明水店】。瑪姬和好姐妹都很愛吃千層蛋糕，只要咖啡廳有千層蛋糕，我們是一定必點！在網路上看到別人分享波赫士領地精品咖啡館的千層蛋糕和提拉米蘇都是招牌，也有早午餐和排餐等主菜可選擇，更有必喝的手沖精品咖啡，都讓我們想一解口腹之慾，來看瑪姬無私的分享吧！

【波赫士領地精品咖啡館】

地 址：臺北市中山區明水路441號1樓

電 話：02 2532 9990

營業時間：請參考google地圖

官方臉書：波赫士領地精品咖啡館 (內有菜單)

【波赫士領地精品咖啡館明水店】就位在大直的明水路上，從捷運大直捷運站3號出口步行過來約6-8分鐘，這個地段的環境清幽，馬路寬闊，沿途綠意盎然；讓人走過來就好像在散步一樣的輕鬆自在，好喜歡這周邊的環境，瑪姬還跟朋友打趣說若能住這裡不知有多好，想吃千層蛋糕配精品咖啡好方便，吃完還可以在周圍漫步，讓人覺得這種生活實在太自在快活了！

咖啡廳的側邊的玻璃窗有一對巨幅的天使翅膀，這剛好是許多人喜歡拍照打卡的熱點，心裡想著幸好拜訪這天是好天氣，否則前幾日的大雨肯定無法讓我有機會拍照。

白天室內的光線明亮，以木質桌椅和地板打造出舒適寬敞的用餐環境，來的這天是平日周三的中午，沒想到用餐的人約八成滿，瑪姬是在離開前才拍下環境照，以免打擾用餐的客人。

靠近正門的玻璃窗是一整排的高腳椅座位，很多單槍匹馬來的人帶了筆電和耳機，就這讓享受了美好的獨處時光。

大型的吧台，旁邊也有座位，靠牆處是一整排展示的咖啡杯組，喜歡也可以買回家哦！

手工餅乾和甜點，是來咖啡廳必點的點心。

我們是中午來用餐，點了一份早午餐和德國豬腳，再搭配手沖精品咖啡和拿鐵，有可以吃飽的主餐和飯後邊吃邊聊的咖啡和甜點，是姐妹淘聚會的最佳選擇！

挪威鮭魚早餐盤298

早午餐的部份在9-11點搭配指定飲品半價優惠；早餐盤裡面包含挪威鮭魚、現烤可頌、蘿美沙拉和歐姆蛋，有蛋白質、澱粉和膳食纖維，營養滿分，豐富美味。

含有豐富營養素，口感鮮嫩的挪威鮭魚，是很多喜歡早午餐的朋友必點的營養美食，光看色澤就覺得新鮮。

挪威鮭魚沾上特調的油醋醬汁，帶來酸香的味蕾刺激，更能提出鮭魚的鮮美。

口感濕潤的歐姆蛋滑嫩又不失口感，滿滿的蛋香無腥味，是優質的蛋白質來源。

好喜歡他們家的可頌，奶油香濃卻不油膩，熱熱的吃很香酥，但即便冷掉吃也不會乾硬，還保留著彈性，我和姐妹淘都覺得有夠美味！

波赫士德國烤豬腳590

這德國烤豬腳的份量也太巨大了，而且我發現價格只有590，相對來說CP值相當高，裡面搭配特製的酸菜、鮮菇、櫛瓜和花椰菜等豐富營養的蔬食。

德國豬腳要經過長時間的烘烤，但等待是值得的，看到油亮的色澤，讓人食指大動。

難得的是在切豬腳的時候發現彈性很好，很容易切割，和過去經驗中相比，切來輕輕鬆鬆，也讓我期待入口的口感。

輕鬆切下一塊豬腳，肉多飽滿，口感出乎意料的軟嫩有彈性，果然在分割時就充份感受到。

沾上特調的法式芥末醬汁，讓德國豬腳增添風味

還有香噴噴的鮮菇和水份多多的櫛瓜，都讓我的味蕾得到滿足！

好喜歡搭配的酸菜，切的較細且酸度也夠，是搭配豬腳的好朋友。

水果粟子千層蛋糕240

吃完主餐後再來就是享受甜點時刻，店裡的千層蛋糕和提拉米蘇是招牌，我們就選了我們都喜歡的千層蛋糕來享受午后的聊天時光。

用手工製作，多達20層的餅皮，加上奇異果、香蕉和粟子泥去組合；層層疊疊的組合中加進了新鮮的水果，其中香蕉的味道很搶戲，滿口皆是它的香味，使用的鮮奶油不油膩，比例也抓得很好，我們都很喜歡。

新東方高原咖啡日曬250

精品手沖咖啡是店裡的招牌，瑪姬發現來這裡的客人有高達5-6成都點精品咖啡，這點非常少見。咖啡用高柱玻璃球體的咖啡容器裝，搭配選自歐洲第一名瓷MEISSEN德國麥森高級瓷器和一杯聞香的咖啡，送上桌呈現質感！

瑪姬拿起咖啡聞香，一靠近就有一股濃厚的香氣襲來，讓人在味覺尚未得到滿足前，嗅覺先得到慰藉。

產自瓜地馬拉高海拔的精選單品咖啡豆，屬中度烘焙的豆子，喝來香醇帶點順口不苦澀的酸度，帶有紅糖、太妃糖、巧克力的風味，入喉滿是咖啡香，搭配甜點是天作之合。

所用的咖啡杯很有來頭，德國夢森高級瓷杯，杯壁很薄拿起來特別輕，杯口的設計外翻，更能貼合嘴唇，喝起來更能滑順，且可修飾掉苦澀和雜味，沒想到在杯子的選擇上那麼講究，讓精品咖啡名符其實。

經典熱拿鐵200

一杯香醇不凡的拿鐵，是這次來店裡很驚喜的感受；有別於一般拿鐵，在風味上有著高級感，充份顯現烘豆師的烘焙手法和調和的比例拿捏，這杯拿鐵我們一致好評。

分享這次和好姐妹相聚而發現的質感咖啡廳給大家，我想下次再來波赫士的機會應不遠矣！

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